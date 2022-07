Yoann Offredo : famille, accident... Qui est le consultant de France 2 ?

OFFREDO. Ancien coureur professionnel, Yoann Offredo enchaîne une nouvelle saison en tant que consultant sur France Télévisions.

Ancien coureur cycliste qualifié d'"hyper sensible", Yoann Offredo est désormais un consultant moto sur le Tour de France pour France Télévisions et semble l'être tout autant comme il l'a expliqué auprès de nos confrères de L'Equipe dans une interview. "Je suis hyper angoissé. J'ai toujours eu des TOC dans ma vie, des trucs pour me rassurer. Par exemple, je range mes stabilos dans le même sens et par couleur. Je plie mes affaires trois fois le soir, ma valise est toujours bien rangée... J'ai toujours mes lacets à l'intérieur de mes chaussures. Ça me pourrit un peu la vie. Quand je parle d'angoisse, c'est que je me mets dans des états incroyables. Avant chaque départ, avant le direct, j'ai envie de vomir, je ne mange pas, j'ai les larmes aux yeux. Ça peut paraître stupide, mais j'ai l'impression de jouer ma vie à chaque fois. C'était comme cela coureur, et aujourd'hui comme consultant."

Interrogé également sur la comparaison avec Thomas Voeckler, l'ancien coureur de la FDJ n'en veut pas. "J'ai passé quelques nuits à regarder les étapes du Tour de France, pensant m'inspirer de ce que disaient les consultants sur la moto, puis j'ai tout stoppé. Je ne suis pas Thomas, je n'ai pas sa popularité, sa gouaille... Du coup, je n'essaye pas de jouer un personnage, j'essaye juste d'être moi."

en savoir plus

Quelle est la famille de Yoann Offredo ?

Yoann est père de deux filles Aimy et Romy, 9 ans et 5 ans. Des prénoms qui n'ont pas été choisis au hasard comme l'avait expliqué à l'époque Paris Match : Aimy pour AImer, Marie (prénom de sa compagne), Yoann et Romy pour Ramos (nom de famille de sa compagne)

L'accident de Yoann Offredo

Ancien coureur cycliste, Yoann Offredo a été victime d'un grave accident, héliporté à l'époque après une chute sur le secteur pavé de la Route de Marquette, lors du Grand Prix de Denain (Nord) en 2019. Victime d'une tétraplégie provisoire, il s'en sortira finalement.

Accident de voiture de Yoann Offredo

En avril 2017 , lors d'une séance d'entraînement, à la tête d'un groupe de coureurs cyclistes professionnels, il est impliqué dans une rixe avec un automobiliste et sa passagère auxquels il reprochait une queue de poisson. Durant l'échange de coups, son nez est fracturé, lui valant un arrêt de travail de 10 jours. Le tribunal condamne Yoann Offredo comme responsable de l'altercation, à 300 euros de dommages et intérêts pour avoir porté des coups au conducteur.

Yoann Offredo le cycliste

Avant d'être le consultant que nous connaissons, Yoann Offredo était cycliste professionnel pendant 13 ans. Avant de terminer sa carrière au sein de l'équipe belge Circus Wanty-Gobert en 2017 en provenance de la Française des Jeux où il était passé pro en 2007, Yoann Offredo s'est notamment illustré sur les classiques avec une 3e place à Plouay en 2010, une 7e place à Milan - San Remo en 2011, et deux fois une 14e place au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix en 2014. Il a remporté plusieurs fois le prix de la Combativité au Tour de France qu'il a disputé à trois reprises.

Yoann Offredo, consultant pour France 2

Après sa carrière de cycliste, Yoann Offredo est rapidement devenu consultant pour France 2, notamment à l'occasion du Tour de France. Connu pour son franc parler sur le vélo, il l'est tout autant sur le plateau et désormais sur la moto de France Télévisions. "Consultant, je n'aime pas trop ce terme. Il faudra que je réfléchisse à un autre... C'est plus un œil sensible, pas sportif. J'ai envie de partager ma vision et ma passion du cyclisme, humaniser ce sport en expliquant les choses parce que je suis encore coureur (il insiste) et que je peux apporter mon empreinte. Parfois, on regarde du vélo mais on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissements des stratégies d'équipes ou des évènements de course. J'ai envie d'analyser les choses de manière posée et rigoureuse" avait-il expliqué à l'époque.