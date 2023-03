Corinne Diacre : virée de l'équipe de France, qui pour la remplacer ?

Comme annoncé, Corinne Diacre a officiellement été démise de ses fonctions ce jeudi 9 mars à l'issue du Comex.

Clap de fin pour Corinne Diacre. Face à la fronde des joueuses de l'équipe de France, la sélectionneuse a été officiellement démise de ses fonctions à l'occasion du Comex organisé ce jeudi 9 mars sur recommandation du groupe de travail composé de Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera et Laura Georges. "Les nombreuses auditions menées ont permis d'établir le constat d'une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection. Si la FFF reconnait l'implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l'exercice de leur mission, il apparait que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l'Equipe de France féminine. Ce changement de sélectionneur s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle ambition globale menée par la FFF en faveur du développement du football féminin et des performances de l'Equipe de France, qui devra atteindre des objectifs élevés lors de la Coupe du Monde 2023 et les JO 2024."

Le Comex critique également l'attitude des joueuses qui ont pris la parole de cette manière. "Le Comex a par ailleurs constaté que la manière utilisée par les joueuses pour exprimer leurs critiques n'était plus acceptable dans l'avenir et compte proposer dans la gouvernance de l'Equipe de France féminine une mission complémentaire entre le Comex et le sélectionneur."Pour l'heure, aucun remplaçant n'a été désigné à quatre mois de la Coupe du monde. Un groupe de travail doit être constitué pour choisir un successeur à la sélectionneuse.

en savoir plus

Biographie Corinne Diacre. Corinne Diacre est née le 4 août 1974 à Croix dans le Nord en région Hauts-de-France. Chez les juniors, elle a joué dans trois clubs (CO Saint-Chamond de 1982 à 1983, SS Aubusson entre 1983 et 1986, ES Azérables entre 1986 et 1988) avant de passer professionnelle à l'ASJ Soyaux où elle a disputé plus de 350 matchs de 1988 à 2007, un record à l'époque. Sandrine Soubeyrand, Camille Abily et Gaëtane Thiney lui sont passés devant depuis.

Défenseuse centrale, elle dispute le 9 mars 1993, son premier match avec l'équipe de France féminine de football. Au total, Corinne Diacre a disputé 121 rencontres avec les Bleues pour 14 buts. Après avoir pris sa retraite en août 2005, elle débute dans la foulée une carrière comme coach à l'ASJ Soyaux, son club de toujours. Elle rejoint comme adjointe en 2013 Bruno Bini, sélectionneur de l'équipe de France féminine avant de devenir l'entraîneur de Clermont Foot 63 entre 2014 et 2017. Depuis le 30 août 2017, elle est la sélectionneuse des Bleues.

Quel est le palmarès de Corinne Diacre ?

Lorsqu'elle était joueuse, Corinne Diacre n'a remporté aucun trophée. Comme entraîneur, elle a gagné le tournoi de France avec les Bleues à deux reprises, en 2020 et en 2022.

Corinne Diacre à Clermont

Après le départ précoce de la Portugaise Helena Costa, Corinne Diacre est choisie le 28 juin 2014 parmi de nombreux entraîneurs pour devenir la nouvelle technicienne de Clermont Foot 63. Elle reste trois saisons dans l'Auvergne où elle ne parvient pas à décrocher la montée en Ligue 1 avec ses joueurs. Elle est élue meilleure entraîneure de Ligue 2 par France Football à la fin de l'anneé 2015.

Corinne Diacre et l'équipe de France

Le 30 août 2017, Corinne Diacre succède à Olivier Echouafni et devient la nouvelle sélectionneuse de l'équipe de France où elle signe un contrat de quatre ans avec la Fédération française de football. Prolongée jusqu'en 2022 après le report de l'Euro (6 au 31 juillet 2022), Corinne Diacre a parfois été remise en question par certaines cadres comme Sarah Bouhaddi ou Amandine Henry. Après plusieurs polémiques autour de son management, la sélectionneuse de l'équipe de France a voulu mettre fin le 19 novembre 2020 à certaines querelles autour des Bleues en rappelant notamment sa capitaine Amandine Henry : "J'ai entendu les déclarations critiques de ces derniers temps mais le moment n'est pas venu de régler ce problème alors que l'équipe nationale joue son avenir sur le terrain. Nous les réglerons les yeux dans les yeux, je n'utiliserai en aucun cas les médias comme intermédiaire."

Si Nöel Le Graët a apporté son soutien à Corinne Diacre en février 2021, il a néanmoins souligné la mauvaise communication entre la sélectionneuse et certaines joueuses : "Son bilan sportif est très bon. Elle s'est endurcie, peut-être un peu trop... Il y a une meilleure communication à faire sans doute." Cette mauvaise communication coutera sa place après la fronde de certaines joueuses en février 2023 puisque le Comex a décidé de se séparer de l'ex entraineur de Clermont.

Corinne Diacre et Amandine Henry

Depuis plusieurs années maintenant, le conflit entre Corinne Diacre et Amandine Henry ont rythmé les rassemblements de l'équipe de France puisque cette dernière n'est plus appelée chez les Bleues. "Amandine Henry avait décidé de hausser le ton vis-à-vis de Diacre, à l'occasion d'une interview diffusée dans le Canal Football Club. La joueuse avait fait part de son incompréhension et avait fustigé la méthode employée par Diacre, en octobre dernier, pour lui annoncer qu'elle ne la retenait pas dans le groupe. "L'appel a duré quatorze, quinze secondes, avait-elle racontée. Je m'en souviendrai toute ma vie. Sur le coup, j'étais choquée. Elle m'a dit : ''La liste sort demain et tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles'. Je reste sans voix. Je dis : 'OK. Bon match. Au revoir'. C'est tout. Si c'est un choix sportif, tu essaies de remobiliser ta joueuse : 'Ne t'inquiète pas, tu vas revenir à ton meilleur niveau'. En plus, je me sentais super bien sportivement, mes coachs à Lyon me l'ont confirmé. Donc là, je me suis dit, 'il y a un souci'. Amandine Henry avait également critiqué le management de la sélectionneur lors de la Coupe du monde 2019. ""J'ai vu des filles pleurer dans leur chambre. Moi, personnellement, je pleurais parfois dans ma chambre. Au final, c'était un chaos total (...) à cause de l'atmosphère, du management et de l'ambiance générale". Depuis, Eugénie Le Sommer, Wendie Renard notamment ont pris également la parole.