Bernard Laporte : en garde à vue, pour quelles raisons ?

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France Bernard Laporte a été placé en garde à vue ce mardi 24 janvier.

Selon les informations de L'Equipe ce mardi 24 janvier, l'actuel président de la FFR Bernard Laporte a été placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravé. Déjà engagé dans une procédure en septembre dernier, ce dossier est complètement différent comme l'explique le quotidien sportif. Pour cette nouvelle affaire qui vient secouer le rugby français, une enquête préliminaire a été ouverte en août 2020 et confiée au Service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF).

Alors que la France entre dans une année de Coupe du monde de rugby très importante, Bernard Laporte avait déjà dû se mettre en retrait et abandonner toutes les prérogatives d'un président de la FFR sous la pression du ministère des Sports et du comité d'éthique après sa condamnation le 13 décembre pour corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts pour des délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Un référendum pour désigner Patrick Buisson comme président délégué est d'ailleurs actuellement en cours.

Bernard Laporte déjà condamné en décembre 2022

Comme indiqué un peu plus haut, cette nouvelle affaire est bien distincte de la première. S'il a fait appel de la décision (un appel suspensif), Bernard Laporte a été condamné à deux ans de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby, pour corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, recel d'abus de biens sociaux et abus de biens sociaux en décembre 2022.

Dans le coeur de ce dossier, les relations entre Bernard Laporte et Mohed Altrad, propriétaire et président du club de Montpellier. Le président de la FFR était soupçonné d'avoir reçu un intérêt avec un contrat d'image à 180 000 euros réalisé avec le groupe Altrad, contrat qui n'a jamais été exécuté, susceptible de compromettre son impartialité ou son indépendance dans des opérations liées à Mohed Altrad comme le sponsoring du maillot du XV de France. En échange, Bernard Laporte devait assurer plusieurs conférences qu'il n'a jamais effectué. Le sponsoring du maillot des Bleus a notamment été dans le viseur des enquêteurs puisque deux contrats de sponsoring du maillot des Bleus avec le groupe Altrad comme partenaire principal a été signé sans qu'un appel d'offres soit effectué.

Bernard Laporte est né à Rodez, dans l'Aveyron, le 1ᵉʳ juillet 1964. Formé à Gaillac, où il débute en tant que joueur professionnel en 1981 au poste de demi de mêlée, il quitte le Tarn en 1984 pour rejoindre Bordeaux Bègles. Un an plus tard, il reste dans le coma pendant une semaine après un grave accident de voiture. Cela ne l'empêchera pas de remporter le titre de champion de France en 1991, alors qu'il aurait dû arrêter le rugby après son accident. Il met ensuite un terme à sa carrière de joueur en 1993.

Après avoir fait ses armes comme entraîneur au Stade Bordelais, il prend les commandes du Stade Français en 1995, alors en troisième division, sous la présidence de Max Guazzini. C'est un succès immédiat. Après deux promotions en deux ans sous les ordres de Bernard Laporte, le Stade Français est sacré champion de France à l'issue de la saison 1997-1998 dès sa première saison en première division du rugby français. L'équipe de France lui ouvre alors ses portes et il devient le sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 1999.

Il gagne quatre fois le Tournoi des VI Nations mais échoue deux fois au pied du podium, lors des Coupes du monde 2003 et 2007, avant de quitter son poste après l'échec du Mondial en France. Bernard Laporte passe un moment loin des pelouses. Nommé comme secrétaire d'État chargé des Sports par Nicolas Sarkozy, il restera plus d'un an et demi à ce poste. Il retrouve les terrains en décembre 2011, lorsqu'il remplace Philippe Saint-André à la tête de Toulon. Porté par la surface financière de Mourad Boudjellal, le RCT enchaîne les titres. L'entraîneur aveyronnais ramène le Bouclier de Brennus et la Coupe d'Europe dans le Var avant de quitter son poste à la fin de la saison 2015-2016.

Lors de sa dernière saison, il fait campagne pour la présidence de la FFR. Il remporte l'élection et devient président de la FFR en décembre 2016. Malgré plusieurs affaires (Altrad) et le licenciement brutal de Guy Novès en 2017 pour "faute grave", Bernard Laporte a été réélu de justesse à ce poste de président en 2020. En parallèle, le natif de Gaillac a investi dans plusieurs secteurs et intervient de manière occasionnelle dans les médias, même s'il n'a plus d'émissions comme cela a pu être le cas par le passé, notamment sur RMC.

Bernard Laporte possède un palmarès très fourni, après plusieurs décennies passées sur les terrains de rugby. Comme joueur, il a été champion de France avec Bordeaux Bègles (1991). Comme entraîneur, il a gagné le Bouclier de Brennus avec le Stade Français (1998) mais aussi avec le RCT (2014), avec qui il a remporté la Coupe d'Europe trois années de suite (2013, 2014 et 2015). Comme sélectionneur de l'équipe de France, il a gagné à quatre reprises le tournoi des VI Nations (2002, 2004, 2006 et 2007).

Bernard Laporte a été l'un des sélectionneurs de l'équipe de France les plus emblématiques, avec ses huit ans passés à la tête des Bleus, de 1999 à 2007. Il a remodelé le XV de France, qui, au cours de ses deux mandats, aura disputé 98 matchs avec un bilan de 62 victoires contre 34 défaites et 2 matchs nuls. Mais son bilan reste indéniablement terni par les deux échecs en Coupe du monde, que ce soit en 2003 et surtout en 2007, malgré cette victoire de prestige face aux All Blacks en quarts de finale.

Bernard Laporte a été élu à la présidence de la Fédération Française de Rugby en décembre 2016, après la victoire de sa liste face notamment à celle de l'ancien président, Pierre Camou. Depuis sa nomination, il a notamment obtenu l'attribution de la Coupe du monde 2023 à la France mais reste critiqué pour une affaire de favoritisme présumé au profit du club de Montpellier et de son président Mohed Altrad, devenu sponsor principal des Bleus. L'ancien demi de mêlée a cependant été réélu à son poste, de justesse, lors des élections fédérales de 2020.

Ancien international français de rugby, Guy Laporte n'a aucun lien de parenté avec Bernard Laporte. Guy Laporte, décédé d'un infarctus au début de l'année 2022, a joué avec les Bleus au milieu des années 80 au poste de demi d'ouverture et a également occupé plusieurs postes à la Fédération Française de Rugby dans les années 90, hors des terrains.