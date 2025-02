Damian Penaud : père célèbre, dents... Qui est l'ailier du XV de France ?

Damian Penaud est un joueur français de rugby à XV, qui joue au poste de centre ou d'ailier. Il évolue actuellement avec l'Union Bordeaux Bègles et avec l'équipe de France.

Qui est Damian Penaud ? Damian Penaud est né le 25 septembre 1996 à Brive-la-Gaillarde, dans le département de la Corrèze. Fils d'Alain Penaud, ancien international français, c'est donc tout naturellement qu'il débute rapidement à jouer au rugby. Chez les jeunes, après des débuts au LOU, il intègre le CA Brive mais il n'est pas conservé par le club briviste après l'adolescence. C'est l'ASM Clermont qui le récupère et le fait signer dans son centre de formation, en 2014.

Damian Penaud fait sa première apparition avec l'équipe de première à la fin de la saison 2015-2016. Convaincu de son potentiel, l'entraîneur de Clermont Franck Azéma en fait petit à petit un membre de la rotation et il finit par s'imposer comme titulaire à la fin de la saison 2016-2017, lorsque Clermont est sacré champion de France. C'est à cette période qu'il est intégré dans la liste Élite des joueurs protégés par l'encadrement du XV de France et qu'il fête sa première sélection sous les ordres de Guy Novès lors d'une tournée en Afrique du Sud, en juin 2017, marquant un essai pour ses débuts.

Damian Penaud confirme lors de la saison suivante à Clermont mais va mettre un peu plus de temps à faire son trou dans l'effectif du XV de France. Il ne dispute son premier tournoi des VI Nations qu'en 2019, mais il est depuis devenu, à 25 ans, l'un des cadres de Clermont et des Bleus, avec qui il vient de remporter le tournoi des VI Nations en 2022.

Damian Penaud a pu écouter les conseils de son père Alain durant sa jeunesse et le début de sa carrière de rugbyman. Alain Penaud est un ancien joueur de rugby, qui a évolué notamment au CA Brive pendant 11 ans (entre 1987 et 1998 puis entre 2001 et 2005), mais aussi au Stade toulousain, aux Saracens, au LOU et au Stade français. Demi d'ouverture, il a été international français à 32 reprises entre 1992 et 2000, sans toutefois disputer une Coupe du monde avec les Bleus.

Damian Penaud possède le gabarit idéal pour jouer au centre ou à l'aile. Il mesure 1,92 m pour 94 kg.

Damian Penaud a joué, pour l'instant, depuis ses débuts professionnels avec Clermont, avec qui il a remporté le Top 14 en 2017 et le Challenge Européen en 2019. Il a également été finaliste du championnat de France en 2019 et de la Coupe d'Europe en 2017. Avec l'équipe de France, il a remporté le tournoi des VI Nations 2022 et a été quart de finaliste lors de la Coupe du monde 2019 au Japon.

Damian Penaud avait quitté le Japon après la Coupe du monde 2019 avec deux dents en moins. Le joueur de Clermont a été victime d'un choc impressionnant avec son coéquipier Rémy Grosso. Le bilan ? Près d’une vingtaine de points de suture et deux dents cassées, celles de devant.

À l'occasion de la Coupe du monde de rugby, Damian Penaud a enregistré une célébration qui a fait le buzz par son autodérision.

Damian Penaud est actuellement sous contrat avec l'ASM Clermont jusqu'en juin 2023, ce qui en fait un joueur convoité par plusieurs autres clubs français. Le joueur français pourrait s'en servir pour renégocier son salaire, estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, à la hausse avec Clermont.