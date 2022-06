Harmony Tan : qui est la Française, adversaire de Serena Williams à Wimbledon ?

TAN. Opposée à Serena Williams au premier tour de Wimbledon, Harmony Tan tentera de créer l'exploit face à l'Américain, titrée à sept reprises sur le gazon londonien.

Toutes les joueuses en lice à Wimbledon 2022 voulaient l'éviter. Mais c'est Harmony Tan qui devra affronter ce mardi 28 juin la "revenante" Serena Williams de retour à la compétition après avoir été éloignée des terrains durant plus d'un an. Opposée à l'Américaine titrée à sept reprises sur le Grand Chelem londonien, la Française tentera de créer l'exploit où elle retrouverait potentiellement au second tour l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (tête de série n°32) ou l'Américaine et qualifiée, Christina McHale.

Si Harmony Tan sort d'une demi-finale au Challenger de Gaiba en Italie où elle s'est inclinée face à la Belge Alison Van Uytvanck, Serena Williams a disputé trois matchs en double avec Ons Jabeur la semaine dernière à Eastbourne (Angleterre). Difficile de savoir où en est la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem après sa longue absence où sa dernière rencontre en simple remonte au premier tour de Wimbledon 2021 le 29 juin 2021 et un abandon face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich.

Biographie Harmony Tan. Harmony Tan est né le 11 septembre 1997 à Paris en région Île-de-France. Si elle s'initie au tennis dès l'âge de quatre ans, elle a également fait de la danse, du judo et du golf. Mais la jeune "Harmony" ne s'arrête pas au sport où elle a fait du piano au Conservatoire durant 7 ans. Assidue, la native de Paris a continué ses études où après décroché son baccalauréat, elle a intégré Sciences Po Paris dans une filière dédiées aux sportifs de haut niveau.

Côté tennis, elle est vite repérée en raison de son talent indéniable, ce qui lui permet d'aller effectuer des stages dans différentes académies aux États-Unis. La Française décide assez tôt de passer chez les professionnelles à partir de 2013 où elle parvient à se financer ses déplacements et ses tournois. Harmony Tan est également soutenue par sa famille. Son style de jeu très varié et assez atypique lui permet à quelques reprises de déstabiliser ses adversaires durant les rencontres, notamment sur gazon ou terre battue où la qualité de déplacement est fondamentale pour mener les échanges.

Quel est le classement d'Harmony Tan ?

Aux alentours de la 1000e (1029 - NDR) place mondiale lorsqu'elle est devenue professionnelle en 2013, Harmony Tan occupe le 113e rang du classement WTA à l'heure actuelle. En simple, son meilleur classement remonte au 4 avril 2022 avec la 90e place mondiale.

Quelle est la taille d'Harmony Tan ?

En moyenne, une joueuse de tennis mesure 1m72. On ignore la taille d'Harmony Tan qui n'est pas indiquée sur le site officielle de la WTA. Néanmoins, sur le site Orange Sports, la Française ferait 1m78.

Harmony Tan à Roland-Garros

Après avoir échoué à trois reprises aux qualifications (2015, 2017 et 2018), Harmony Tan a toujours intégré le tableau final dames depuis 2019 où elle n'a jamais fait mieux qu'un second tour en 2021 où elle s'était inclinée face à Marketa Vondrousova.

Quelle est l'origine d'Harmony Tan ?

Née à Paris, Harmony Tan est d'origine vietnamienne et cambodgienne.

Qui sont les parents d'Harmony Tan ?

Très proche de sa famille, Harmony Tan n'hésite pas à partager des publications avec ses proches sur ses réseaux sociaux. Ses parents l'ont soutenu financièrement pour lancer sa carrière de joueuse professionnelle dans le tennis.