Harmony Tan : vainqueur de Serena Williams, qui est la Française ?

TAN. Dans un match marathon face à Serena Williams, Harmony Tan a réalisé l'exploit de sa carrière en éliminant la légende américaine.

On ne savait pas ce qu'allait donner cette rencontre. Finalement, cette dernière s'est terminée au bout de la nuit après plus de 3h de jeu. Opposée à Serena Williams, Harmony Tan a alterné le bon et le moins bon, mais a réalisé l'exploit de sa carrière en éliminant l'Américaine qui faisait son grand retour à la compétition. "C'était compliqué au début. Quand le tirage est sorti, tout le monde m'a dit : "Oh, tu joues Serena Williams !" Et du coup, j'ai coupé tous les réseaux sociaux tellement il y avait de messages... Je ne voulais pas me polluer la tête avec ça. J'ai fait de très bons entraînements. Même si j'ai y pensé quand même en me levant ce matin (mardi). Au début du match, je n'y croyais pas trop, je jouais une légende, et sur le central à Wimbledon. Et plus le match avançait, plus j'y croyais. J'ai commencé à me dire : "Peut-être tu peux le faire." Sans y croire à fond. Mais j'ai gagné et c'est la plus belle victoire de ma carrière. C'est juste incroyable."

Interrogée sur ce qu'elle attendait de Serena Williams, la Française admet avoir joué contre une icone. "En tout cas, je l'ai sentie assez nerveuse au début. Et plus le match avançait, mieux elle se sentait. Mais elle était fatiguée à la fin. Franchement, même si elle n'a pas joué de match depuis un an, elle joue très bien quand même. Jouer à 40 ans, pour une femme, c'est incroyable ! Je l'admire. C'est une icône du tennis féminin. Ce n'était pas une idole. Plus jeune, j'admirais plus Justine Henin ou Li Na. Mon idole, c'était Barty, mais elle a arrêté."

Biographie Harmony Tan. Harmony Tan est né le 11 septembre 1997 à Paris en région Île-de-France. Si elle s'initie au tennis dès l'âge de quatre ans, elle a également fait de la danse, du judo et du golf. Mais la jeune "Harmony" ne s'arrête pas au sport où elle a fait du piano au Conservatoire durant 7 ans. Assidue, la native de Paris a continué ses études où après décroché son baccalauréat, elle a intégré Sciences Po Paris dans une filière dédiées aux sportifs de haut niveau.

Côté tennis, elle est vite repérée en raison de son talent indéniable, ce qui lui permet d'aller effectuer des stages dans différentes académies aux États-Unis. La Française décide assez tôt de passer chez les professionnelles à partir de 2013 où elle parvient à se financer ses déplacements et ses tournois. Harmony Tan est également soutenue par sa famille. Son style de jeu très varié et assez atypique lui permet à quelques reprises de déstabiliser ses adversaires durant les rencontres, notamment sur gazon ou terre battue où la qualité de déplacement est fondamentale pour mener les échanges.

Quel est le classement d'Harmony Tan ?

Aux alentours de la 1000e (1029 - NDR) place mondiale lorsqu'elle est devenue professionnelle en 2013, Harmony Tan occupe le 113e rang du classement WTA à l'heure actuelle. En simple, son meilleur classement remonte au 4 avril 2022 avec la 90e place mondiale.

Quelle est la taille d'Harmony Tan ?

En moyenne, une joueuse de tennis mesure 1m72. On ignore la taille d'Harmony Tan qui n'est pas indiquée sur le site officielle de la WTA. Néanmoins, sur le site Orange Sports, la Française ferait 1m78.

Harmony Tan à Roland-Garros

Après avoir échoué à trois reprises aux qualifications (2015, 2017 et 2018), Harmony Tan a toujours intégré le tableau final dames depuis 2019 où elle n'a jamais fait mieux qu'un second tour en 2021 où elle s'était inclinée face à Marketa Vondrousova.

Quelle est l'origine d'Harmony Tan ?

Née à Paris, Harmony Tan est d'origine vietnamienne et cambodgienne.

Qui sont les parents d'Harmony Tan ?

Très proche de sa famille, Harmony Tan n'hésite pas à partager des publications avec ses proches sur ses réseaux sociaux. Ses parents l'ont soutenu financièrement pour lancer sa carrière de joueuse professionnelle dans le tennis.