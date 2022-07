Armand Duplantis : la vidéo de son record du monde à la perche

ARMAND DUPLANTIS. Lors des Mondiaux d'athlétisme à Eugène, le Suédois Armand Duplantis a une nouvelle fois battu le record du monde.

Il y a Duplantis et les autres. Dans la nuit de dimanche à lundi lors des Mondiaux d'athlétisme aux Etats-Unis, le Suédois Armand Duplantis a une nouvelle fois écrit la légende de sa discipline en remportant pour la toute première fois de sa carrière le titre de champion du monde, mais surtout en battant une nouvelle fois son propre record du monde en effaçant une barre à 6,21m.

"Il est solide, oui [rires], c'est un autre niveau. Même si j'étais à mon meilleur potentiel, pour le concurrencer, ça serait hypercompliqué, expliquait Renaud Lavillenie, admiratif du petit prodige. Ce qu'il fait est une démonstration de perche. Il est imperturbable. C'est une chance d'avoir un athlète comme ça, qui véhicule beaucoup d'images positives de notre sport. "

Armand Gustav Duplantis est né le 10 novembre 1999 à Lafayette, en Louisiane, un État du Sud des États-Unis. Il est le fils du perchiste américain Greg Duplantis, capable de sauter 5m80, et de la volleyeuse et heptathlète suédoise Helena Hedlund. Poussé à la pratique du sport par ses parents, le jeune Armand montre rapidement des aptitudes au saut à la perche, qu'il commence à seulement 3 ans, comme ses deux frères aînés (Andreas et Antoine) et sa sœur cadette, Johanna.

Entraîné par son père, Armand Duplantis se classe rapidement parmi les meilleurs mondiaux. À l'âge de 10 ans, il franchit 3m86 et détient plusieurs records du monde dans les catégories de jeunes. Il choisit en 2015 de représenter la Suède, le pays de sa mère, lors des compétitions internationales et remporte quelques semaines plus tard la médaille d'or lors des championnats du monde cadets 2015, avec un saut à 5m30. Armand Duplantis continue sa progression de façon linéaire et s'offre à 18 ans le record du monde junior avec un saut à 5m90 en 2017, ce qui constitue aussi le nouveau record de Suède.

Pour ses premiers championnats du monde senior, il termine à la 9e place après une performance décevante (5m50). En 2018, le Suédois marque en revanche les esprits en remportant les championnats d'Europe en passant 6m05, nouveau record du monde junior, et devient le deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps en plein air derrière la légende Sergueï Bubka et ses 6,14 m.

Après une médaille d'argent aux Mondiaux de Doha en 2019, "Mondo" Duplantis s'offre le record du monde en salle en franchissant 6m18 début 2020 à Glasgow. Au sommet de son art, le perchiste suédois remporte l'or olympique à Tokyo sans forcer, après avoir gagné les championnats d'Europe en salle. En 2022, Duplantis a remporté les championnats du monde en salle pour la première fois de sa carrière.

Armand Duplantis s'est offert le luxe de réussir deux records du monde en 2022. Le Suédois a d'abord amélioré, à l'occasion des championnats du monde en salle à Belgrade, le record du monde qu'il détenait déjà, en franchissant 6m20. Puis, le 30 juin 2022, lors du meeting de Stockholm, il a également battu son propre record du monde en plein air (6m15) en réalisant un saut à 6,16 m.

Renaud Lavillenie a été l'idole d'Armand Duplantis durant sa jeunesse. Le Suédois n'a jamais caché son admiration pour le perchiste français, médaillé d'or aux JO de Londres en 2012 et détenteur du record du monde du saut à la perche en salle avant d'être détrôné par son jeune successeur, qui a pris le relais du Français à la tête de la discipline. Les deux hommes, qui ne se voient pas comme des concurrents directs, s'apprécient et se sont entraînés à plusieurs reprises ensemble.

Armand Duplantis est en couple avec la Suédoise Désiré Inglander depuis l'été 2020. Âgée de 20 ans, elle est top model et les deux jeunes amoureux s'affichent régulièrement sur les réseaux sociaux. Dans une interview au journal suédois Aftonbladet, en 2021, le perchiste suédois a avoué qu'il ne "savait pas" si cette relation l'affecterait comme athlète. "Peut-être que je serais meilleur, qui sait." C'était avant de battre d'améliorer ses deux records du monde, en 2022.