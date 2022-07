Sasha Zhoya : perche, 110m haies... Qui est le Français ?

SASHA ZHOYA. Pour sa toute première compétition internationale dans l'élite, Sasha Zhoya vient sans pression, mais pourrait éclater aux yeux du grand public.

Pour ceux qui ne suivent pas vraiment l'athlétisme, son nom ne vous dira pas grand chose, mais pour les puristes Sasha Zhoya est l'une des prochaines stars de l'athlétisme. Avant d'être naturalisé français, Sasha Zhoya était courtisé par plusieurs pays, mais c'est bien pour la France qui disputera ses premiers mondiaux. Spécialiste du 110m haies, mais également de la perche, le Français est aux Etats-Unis sans pression après une année difficile.

"La patience n'est pas mon point fort, mais cette année il fallait être patient, ça fait partie de la performance, j'apprends. J'ai eu besoin de temps pour me mettre au niveau des autres hurdlers, au moins en termes de vitesse, je n'y suis pas encore d'un point de vue technique (...) Là-bas (aux Mondiaux NDLR) j'aurai des adversaires rapides, c'est bien ça m'oblige à aller aussi vite qu'eux. Ils vont se dire c'est le petit. C'est vrai je suis espoir première année, je n'ai pas trop de pression. Par contre, eux, ils ont la pression, si je rentre en finale avec eux. Ils ne doivent pas se faire taper par un espoir qui vient de commencer les haies à 106 cm. Néanmoins, bien sûr que je veux monter sur le podium. La finale ce sera ma zone de confort, là où tout peut se passer. Pour être champion du monde, il faudra courir en moins de 13 secondes je pense, ça va être chaud. Après les championnats juniors l'an dernier je découvre ici un autre monde, beaucoup plus sérieux. Là, c'est un autre monde, ça me force d'adapter ce mode de vie." Pour suivre ses performances, il faudra se brancher sur les antennes de France Télévisions le samedi 16 juillet à partir de 20H25 pour les séries avant la demi finale dans la nuit de dimanche à lundi à 2h05 avant la finale à 4h30.

Sasha Zhoya est né le 25 juin 2002 à Subiaco, dans la banlieue de Perth, dans l'Ouest de l'Australie, d'une mère française et d'un père zimbabwéen. Le jeune Sasha débute l'athlétisme à l'âge de 8 ans, en suivant sa sœur aînée Munashe (née en 1997) et poussé par sa mère Catherine, coach d'athlétisme à Perth. À 14 ans, il rejoint l'Australian Institute of Sport et est licencié dans le club de sa mère, le Melville Little Athletics. Il s'essaye aussi à d'autres sports, comme le surf, le hockey sur glace, le tennis ou encore l'équitation, tout en pratiquant la danse et notamment le ballet en parallèle.

En 2017, Sasha Zhoya décide de donner une nouvelle impulsion à sa vie de sportif et quitte l'Australie, son pays de naissance, pour rejoindre la ville d'origine de sa mère, Clermont-Ferrand, conscient que c'est en France qu'il pourra progresser le plus. L'athlète prend sa licence au club Clermont Auvergne Athlétisme et ne tarde pas à rejoindre en l'INSEP en même temps. Partagé entre trois pays (France, Australie et Zimbabwe), Sasha Zhoya fait le choix de représenter la France début 2020 et intègre le dispositif "Athlé 2024", mis en place par la Fédération Française d'Athlétisme pour soutenir les espoirs de l’athlétisme français en vue des Jeux de Paris.

À cette période, cela fait déjà plusieurs mois que le prodige affole les chronos et multiplie les performances chez les cadets, que ce soit sur la piste ou avec une perche, s'offrant plusieurs records de France. Chez les juniors, à partir de 2020, Sasha Zhoya fait ensuite tomber le record du monde du 60 m haies puis celui du 110 m haies lors des championnats du monde de Nairobi, où il glane la médaille d'or sur la distance. Passé chez les seniors en 2022, il s'est qualifié pour les Mondiaux d'Eugene (États-Unis) tout en gagnant son premier titre de champion de France, en juin.

La mère de Sasha Zhoya, Catherine Larbiose-Zhoya, est Française, puisqu'elle est née à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Son père Yonah Zhoya est né lui au Zimbabwe et vit maintenant en Afrique du Sud, où il enseigne la musique.

Possédant trois nationalités (France, Australie et Zimbabwe), Sasha Zhoya a dû faire un choix en 2019 sur quel pays représenter au niveau international chez les seniors. Après avoir rapidement écarté le Zimbabwe, pays de naissance de son père, il a fait le choix de la France, où il possède des attaches via sa mère et où il était certain de pouvoir trouver un bon cadre pour progresser dans sa discipline, contrairement à l'Australie.

Athlète hors pair, Sasha Zhoya s'est spécialisé dans le sprint et plus particulièrement le 110 mètres haies, après avoir pratiqué de nombreuses disciplines. Il s'est aussi aligné sur des épreuves de sprint classique, comme le 100 mètres ou le 200 mètres et il n'est pas exclu qu'il participe à l'avenir à des épreuves par équipe sur ces distances lors des championnats internationaux. Mais les haies, c'est le format qu'il adore et qui le challenge : "Ce que j’aime dans la course de haies, c’est l’aspect technique, confiait-il début 2022 lors d'une interview avec la marque Red Bull. Je dois m’appliquer en permanence."

Sasha Zhoya a combiné les épreuves de sprint avec le saut à la perche durant sa jeunesse, jusqu'en cadets. En 2019, il a ainsi battu le record de France de sa catégorie d'âge avec un saut réussi à 5m32, avant de réussir la meilleure performance mondiale chez les cadets quelques semaines plus tard avec un saut réussi à 5m56. C'est sa meilleure performance personnelle. Mais l'athlète français n'a pas persévéré dans cette discipline, qu'il ne pratique pas en compétition à l'heure actuelle.

Malgré son jeune âge, Sasha Zhoya a déjà réalisé plusieurs performances notables sur les pistes. Le natif de Perth détient ainsi le record du monde junior du 110 mètres haies, avec un temps de 12s72 réalisé à Nairobi, au Kenya, en 2021. Il détient également le record du monde junior du 60m haies (en salle), avec un temps de 7s34. Ces deux records ont été réalisés sur des haies de 99 centimètres, tandis que les haies sont à une hauteur d'1m06 chez les seniors.