Benoît Cosnefroy : parents, compagne... Qui est le cycliste français

COSNEFROY. Aligné finalement sur la course en ligne des championnats du monde, Benoît Cosnefroy est l'un des outsiders de la course

Vainqueur du Grand Prix de Québec il y a quelques jours et très en forme pour cette fin de saison, Benoît Cosnefroy n'était pas prévu pour la course en ligne des championnats du monde de cyclisme ce dimanche 25 septembre. Mais convoqué finalement en Australie par Thomas Voeckler, sélectionneur de l'équipe de France, le coureur d'AG2R a été officiellement intégré à la sélection mercredi 21 septembre. Si son statut exact n'a pas été dévoilé, il devrait être l'un des leaders de l'équipe de France au même titre qu'un Christophe Laporte et un Julian Alaphilippe.

Pour rappel, en juin 2022, Benoît Cosnefroy avait confié à Thomas Voeckler qu'il ne fallait pas compter sur lui pour intégrer l'équipe de France en prévision des championnats du monde, confiant qu'il avait " un devoir à remplir auprès de son équipe AG2R et devait gagner d'abord une grande course pour ses couleurs". Selon L'Equipe, la décision prise tardivement était aussi un moyen de brouiller les pistes auprès des différentes sélections.

Biographie courte. Benoît Cosnefroy est un cycliste français évoluant dans l'équipe française AG2R Citroën Team. Il est né le 17 octobre 1995 à Cherbourg. Le jeune "Benoît" vient d'une famille passionnée de cyclisme. Son grand-père était organisateur d'une course dans la Manche, tandis que son père l'emmène souvent voir des courses de vélo durant sa jeunesse. Après une carrière en amateur lancée à 8 ans en pupille deuxième année, à l'Union Concorde Bricquebétaise, il rejoint le peloton professionnel en 2017. Parmi ses principaux résultats, le cycliste a notamment remporté la Bretagne Classic en 2021 et le Grand Prix de Québec en 2022. Il a aussi terminé en 2020 deuxième de la Flèche wallonne et de Paris-Tours puis deuxième de l'Amstel Gold Race en 2022.

Qui sont les parents de Benoît Cosnefroy ?

Son père, Franck Cosnefroy, est un passionné de cyclisme depuis toujours et amenait son fils régulièrement sur les courses. Interrogé à plusieurs reprises sur la carrière de son fils, il a toujours été très ému. Pour Ouest France, son père a raconté ses premières années. "Il marchait pas mal. Mais il évoluait continuellement. Comme il est de la fin d'année (Benoit est né le 17 octobre 1995, N.D.L.R.), il courait souvent avec des cyclistes plus âgés que lui. " Il se connaît par cœur, est très bien encadré, et sait prendre le temps d'évoluer. Il continue, aujourd'hui encore, de franchir les paliers.

Pour sa maman Catherine, Benoît Cosnefroy est quelqu'un de teigneux et calme. "Mes parents ne m'ont mis aucune pression sur les épaules pour terminer mes études. Pour moi, c'était comme un contrat que je voulais respecter en ayant le diplôme par rapport à leur engagement" a également expliqué à l'époque le Français à propos de l'éducation reçue.

Qui est Margaux, la compagne de Benoît Cosnefroy ?

Le cycliste est en couple depuis plusieurs années avec Margaux Achard, ancienne membre de l'équipe de France junior de Biathlon et prof d'EPS à Paris. Sa compagne est souvent présente avec lui lors des courses et est un vrai soutien comme lors de l'Amstel Gold Race 2021. "à partir du moment où il estime avoir fait sa course à 100 %, il n'a pas de regret. Benoît relativise toujours, il ne se plaint jamais, il passe vite à autre chose en retenant le positif plutôt que le négatif" explique-t-elle au Parisien.

Quel est le salaire de Benoît Cosnefroy ?

Dans le milieu du cyclisme, les salaires n'atteignent pas des sommes astronomiques. Il est également difficile de donner un chiffre exact. Etant l'un des leaders, le salaire du Français devrait se situer entre 50 000 et 100 000 euros.