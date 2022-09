Valentin Madouas : copine, ingénieur... Qui est le cycliste français ?

Présent sur les Mondiaux de cyclisme sur route ce dimanche en Australie, Valentin Madouas est l'un des leaders de cette équipe de France.

Il peut jouer avec les meilleurs. Présent sur la course en ligne des championnats du monde de cyclisme, Valentin Madouas pourrait être la belle surprise de ces Mondiaux pour les Bleus. "Je ne peux pas dire que je ne me sens pas bien (il rit). Je suis content. Je pense que je suis prêt pour les Championnats du monde. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec l'équipe et à gagner des courses. C'est hyper important pour moi, et c'est un bon moment. Je suis à mon pic de forme depuis quelque temps, et j'essaie de rester au mieux. C'est ça, le plus dur."

Interrogé sur son rôle auprès du Parisien, le coureur explique qu'il s'adaptera. "On est focalisé sur notre course, notre effort, on sait quel est notre rôle et on a l'habitude de pouvoir en changer à un moment ou à un autre. Ça arrive régulièrement dans les courses. Le vélo est un sport individuel et collectif qui ne s'improvise pas. Sentir la course est une expression très utilisée dans le vélo mais ça représente bien la réalité. Il faut savoir sentir la course au bon moment, et on ne peut pas gagner une course si on n'est pas instinctif et si on ne réagit pas comme on le pense. Ça fait aussi partie de ce sport, la confiance et l'envie de bien faire."

Valentin Madouas sur le Tour de France

11e du classement général en 2022 pour son 3e Tour de France, Valentin Madouas était satisfait. "Au-delà de ma 11e place au classement général, qui n'était pas du tout un objectif au départ, j'ai réalisé un Tour hyper complet. À la pédale. Je suis même monté en pression au fil des jours. C'est mon meilleur Tour de France" a-t-il expliqué pour Le Télégramme.

Valentin Madouas, l'ingénieur

En plus d'être un coureur cycliste reconnu dans le peloton, Valentin Madouas a une double casquette d'ingénieur. Pour finaliser son cursus à l'école d'ingénieurs des hautes technologies et du numérique de Brest (ISEN), Madouas, 25 ans, a réalisé un stage auprès d'Olivier Mazenot, data scientist embauché fin 2021 par Marc Madiot comme le souligne le JDD en mars 2022. " Valentin a deux atouts, apprécie le maître de stage. Il est patient et il intellectualise sa pratique sportive. " Sa mission ? Traiter des données physiologiques et environnementales, créer des modèles de performance puis coder, à terme, des solutions automatisées. Le développement d'une appli se comptant en mois, son deuxième job pourrait avoir un débouché concret pour la saison 2023.

Quel est le palmarès de Valentin Madouas ?

En 2022 : 11° A Travers La Flandre / 3° Tour des Flandres / 7° E3 Classic

En 2021 : 1° La Polynormande / 2° Boucles de l'Aulne / 2° Classic Loire-Atlantique / 3° Tour du Jura / 8° Bretagne Classic - Gp de Plouay

En 2020 : 11° Fleche Wallonne / 2° GP de Marseille - " La Marseillaise" / 4° Paris-Tours

En 2019 : 11° Paris-Nice / 13° Tour d'Italie / 2° Ardèche Classic / 2° La Drôme Classic / 8° Amstel Gold Race

En 2018 : 1° Paris-Bourges / 12° Gp de Montreal / 2° Paris-Camembert / 8° Bretagne Classic - Gp de Plouay

Quel est le poids de Valentin Madouas ?

Le coureur de la Groupama FDJ a un corps de grimpeur, il fait 1m78 pour 71 kilos selon les données officielles de l'UCI.

Qui est la copine de Valentin Madouas ?

Valentin Madouas est en couple avec Nathalie depuis plusieurs années. Cette dernière, souvent présente, lui a notamment inculqué la passion des chevaux. "Elle possède des trotteurs dans sa famille : ses parents et ses grands-parents (la famille Chaumont, N.D.L.R) ont un élevage du coté d'Avranches. J'ai connu ce milieu en rencontrant ma femme. Quand je n'ai pas de courses, on essaie d'aller sur les hippodromes. Je trouve que c'est un monde qui se ressemble beaucoup avec celui du vélo" avait-il expliqué dans une interview pour Equidia.