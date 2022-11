Sadio Mané : le Sénégalais forfait pour la Coupe du monde ! Quelle est sa blessure ?

MANÉ. Enorme coup dur pour le Sénégal et sa star Sadio Mané qui vient de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022.

Une nouvelle totalement inattendue. Second du Ballon d'Or 2022 et star de son équipe du Sénégal qui va disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar, Sadio Mané a officiellement déclaré forfait pour la compétition qui début le 20 novembre. Après la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême mardi soir (6-1), le milieu offensif se voulait rassurant malgré sa sortie sur blessure, le staff du Bayern évoquant également un simple coup. Malheureusement, l'ancien joueur de Liverpool souffre en réalité du tendon et devrait manquer plusieurs semaines de compétition et donc la prochaine Coupe du monde.

Biographie Sadio Mané. Sadio Mané est né le 10 avril 1992 à Bambali, une ville située au sud du Sénégal. Alors qu'il devient très vite fan de football, avec des modèles comme le Brésilien Ronaldinho ou son compatriote El-Hadji Diouf, son père ne voit pas cette passion pour le ballon rond d'un bon oeil et veut l'en dissuader de poursuivre dans cette voie. Après avoir fugué à l'âge de 15 ans, le jeune Sadio convainc ses proches de le laisser quitter son village de Bambali pour aller rencontre des recruteurs. Le voilà arriver à M'bour, une ville réputée pour ses écoles de football. En 2009, le Sénégalais est alors repéré pour ses talents avant de passer des tests à l'AS Génération Foot. Des examens qui s'avéreront concluants. Après avoir aidé le club à monter en deuxième division sénégalaise, Sadio Mané quitte son pays pour la France et le FC Metz au terme de la saison 2010-2011.

Après une saison chez les Messins, il dispute les Jeux olympiques de Londres avec le Sénégal où il se distingue et signe dans la foulée au Red Bull Salzbourg, un club autrichien où il est resté deux saisons avant de partir en Angleterre pour Southampton. Le reste appartient à l'histoire où dès son arrivée sur le sol anglais, Sadio Mané n'a cessé de marquer et de s'imposer comme l'un des meilleurs attaquants de Premier League. Il signe alors à Liverpool contre 36 millions d'euros et devient le troisième sénégalais à rejoindre les Reds après son idole El-Hadji Diouf et Salif Diao. Star du football sénégalais, il est également le capitaine des Lions de la Tarenga où l'attaquant a remporté la Coupe d'Afrique des nations en 2021 avec ses compatriotes. Depuis la saison 2022-2023, le natif de Bambali a rejoint l'armada offensive du Bayern Munich où il s'éclate aux côtés de Thomas Muller, Leroy Sané, Serge Gnabry ou Kingsley Coman.

Sadio Mané et le Ballon d'or

4e du Ballon d'Or 2019, Sadio Mané faisait partie des favoris pour succéder à Lionel Messi en 2022. Après avoir remporté la CAN en 2021 et porter l'attaque de Liverpool avec Mohamed Salah, le Sénégalais a terminé à la 2e place derrière un certain Karim Benzema, vainqueur mérité selon le Sénégalais.

Quel est le salaire de Sadio Mané ?

En rejoignant le Bayern Munich, Sadio Mané toucherait un salaire XXL. En effet, selon Bild Sport, le Sénégalais toucherait un salaire annuel d'environ 20 millions d'euros, soit l'un des meilleurs revenus du club bavarois.

Quelles sont les statistiques de Sadio Mané ?

Depuis le début de sa carrière professionnel en club, Sadio Mané a disputé plus de 550 matchs dont 22 avec le FC Metz, 75 avec le Red Bull Salzbourg, 70 avec Southampton et 253 avec Liverpool sans oublier la saison en cours avec le Bayern Munich où le Sénégalais a pris part à 15 rencontres. En marquant le 12 octobre dernier contre Plzen en Ligue des Champions, le natif de Bambali a inscrit son 200e but en club dans sa carrière : 120 buts avec Liverpool, 45 buts avec RB Salzburg, 25 buts pour Southampton, 2 buts pour le FC Metz et 8 buts pour le Bayern Munich. Avec la sélection du Sénégal, Sadio Mané a inscrit 33 buts en 92 rencontres.

Quels sont les transferts de Sadio Mané ?

Dans sa carrière, Sadio Mané a connu six clubs : Génération Foot, FC Metz (arrivé libre), Red Bull Salzburg (transféré pour 4 millions d'euros), Southampton (arrivé contre 23 millions d'euros), Liverpool (signé pour 41,2 millions d'euros) et le Bayern Munich (transféré pour 32 millions d'euros). Le coût total de ses transferts s'élève à 100,2 millions d'euros.

Qui est la famille de Sadio Mané ?

Très discret sur sa vie privée, Sadio Mané parle rarement de sa famille. Son père, imam du village où le Sénégalais a passé son enfance, a difficilement accepté la voie de son fils.