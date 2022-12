Vinicius Jr : pourquoi l'attaquant du Real a été vivement critiqué ?

Si sur le terrain Vinicius a enfin marqué à l'occasion du match face à la Corée mardi 6 décembre, en dehors, la star du Real est critiquée.

Lors d'une Coupe du monde, le moindre fait et geste est commenté et critiqué. En conférence de presse, le Brésilien a du répondre aux critiques. La première concernée sa visite au restaurant du célèbre Salt Bae à Doha et sa dégustation de viande recouverte d'un papier en or, provoquant la polémique dans son pays. "Je crois que pendant mon temps libre, je peux faire ce que je veux.J'essaie de me divertir le plus possible. Je fais ce que je pense être le mieux pour moi. Je ne crois pas qu'ils devraient parler de ce que nous devrions ou ne devrions pas faire. Mais de ce que nous faisons sur le terrain."

La seconde, ne le concerne pas personnellement, mais plus l'équipe et les célébrations, mal perçues par les adversaires. "Les gens aiment se plaindre quand ils voient les autres heureux, a rétorqué le joueur du Real Madrid. Et les Brésiliens sont très contents, donc ça les dérange beaucoup. Marquer un but est le moment le plus important de notre jeu, donc nous pouvons continuer à faire beaucoup de danses."

en savoir plus

Biographie Vinicius Jr. Vinicius Jr est né le 12 juillet 2000 à São Gonçalo, ville située dans la banlieue de Rio de Janeiro. Issu d'une famille modeste, Vinicius Jr est le fils de parents, techniciens en informatique. Il grandit chez sa grand-mère, faute de moyens financiers. Alors que ses parents peinent à payer les sessions d'entraînement, ces derniers trouvent toujours une solution pour permettre à leur fils de s'entraîner, croyant au talent du jeune Vinicius. Le jeune brésilien démarre sa carrière en 2005 lorsque son papa l'amène dans l'académie du CR Flamengo, il est alors inscrit comme arrière gauche.

Après avoir déménagé avec un de ses oncles pour être plus proche des terrains d'entraînement, il continue sa formation en passant par le Futsal avant d'être repéré en 2009 par le Flamengo Futsal. Si le club voit le potentiel de Vinicius Jr, son jeune âge pose problème et demande au garçon de revenir l'année suivante. Une demande que Vinicius Jr ne respecte pas : voulant jouer au football et non au Futsal, il rejoint le club de football de Flamengo. Il devient vite l'un des meilleurs talents du club brésilien avant d'être repéré par certains clubs européens comme le FC Barcelone ou le Real Madrid. Ce dernier va d'ailleurs le recruter en 2018 contre 45 millions d'euros. Après être passé par la Castilla (la réserve du Real Madrid), Vinicius Jr éprouve des difficultés à s'imposer en Espagne avant de travailler énormément pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui.

Vinicius Jr et le Ballon d'Or.

2022 est la première fois où Vinicius Jr fait partie des finalistes au Ballon d'Or. 4e du Trophée Kopa en 2019 et 5e meilleur jeune joueur Golden Boy en 2018, le Brésilien milite cette saison afin que son coéquipier Karim Benzema soit récompensé : "J'espère qu'il gagnera le Ballon d'Or."

Quel est le salaire de Vinicius Jr ?

Alors qu'il touchait 3,2 millions d'euros par saison, Vinicius Jr a prolongé l'été dernier avec le Real Madrid. Selon le média espagnol AS, son salaire a été revalorisé à hauteur de 10 millions d'euros.

Quelles sont les statistiques de Vinicius Jr ?

Depuis le début de sa carrière professionnel en club, Vinicius Jr a disputé près de 250 matchs dont 49 avec Flamengo, 5 avec la Castilla et près de 200 avec l'équipe première du Real Madrid. Le natif de São Gonçalo 57 buts depuis le début de sa carrière en club (10 avec Flamengo, 4 avec la Castilla et 43 avec le Real Madrid). Avec la sélection du Brésil, Vinicius Jr a inscrit 1 but en 15 rencontres.

Quel est le numéro de Vinicius Jr ?

S'il évolue avec le numéro 18 au Brésil, Vinicius Jr a hérité du numéro 20 au Real Madrid.

Quel est l'âge de Vinicius Jr ?

Né le 12 juillet 2000 à São Gonçalo dans la banlieue de Rio de Janeiro, Vinicius Jr a 22 ans.