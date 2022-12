Heung-Min Son : pourquoi il porte un masque ?

Attaquant de l'équipe de Corée du Sud, Heung-Min Son joue avec un masque, pourquoi ?

Victime de plusieurs fractures au visage après le match de la phase de poules de la Ligue des champions face à l'Olympique de Marseille, Heung-Min Son doit encore consolider ses fractures durant cette Coupe du monde. Voila pourquoi, lorsqu'il sera sur le terrain, la star de l'équipe nationale de Corée du Sud devra porter un masque de protection, à l'image d'un Antonio Rudiger afin de se prévenir des chocs.

"Je ferai de mon mieux dans ces circonstances. Mais c'est difficile pour moi de dire maintenant que je jouerai tous les matchs. [...] Du point de vue des fans, je pousse peut-être trop loin. Mais les joueurs de football courent toujours de tels risques. Je veux juste donner de la joie et de l'espoir à nos fans. Je suis plus que disposé à supporter ces risques" a expliqué l'attaquant de Tottenham. "Ces masques en carbone sont vraiment légers et ils ne se briseront probablement pas. Et si un masque se brise, cela signifie que quelque chose m'est arrivé au visage. J'espère donc que cela n'en arrivera pas là. "

Pour le moment, le Mondial de la star coréenne ne se passe pas comme prévu et ce dernier s'est même excusé. "J'aurais dû mieux jouer individuellement et aussi mieux mener l'équipe. Cela me fait tellement mal de n'avoir pas pu réussir. Je ne peux pas demander plus à mes coéquipiers. S'ils continuent à faire ce qu'ils font déjà, je serai vraiment un capitaine reconnaissant."

en savoir plus

Biographie Heung-Min Son.

Heung-Min Son est né le 8 juillet 1992 à Chuncheon en Corée du Sud. Issu d'une famille de footballeurs dont le frère a joué en sixième division allemande et le papa s'est reconverti en entraîneur, Heung-Min Son a commencé le football en 2002, largement inspiré par le parcours de la Corée du Sud à la Coupe du monde la même année. Formé à Séoul au Sporting Séoul Dundee Club, il rejoint le centre de formation du Hambourg SV alors qu'il a 16 ans.

En Allemagne, le Coréen impressionne et signe un contrat de deux ans le jour de son 18e anniversaire. Ses performances ne passent pas inaperçues auprès de certaines légendes comme Franz Beckenbauer et il finit par signer au Bayer Leverkusen après trois saisons chez les professionnels à Hambourg. Il ne reste que deux saisons à Leverkusen. Recruté en 2013 pour cinq ans afin de pallier le départ d'Andre Schurrle à Chelsea, Heung-Min Son finit par rejoindre l'Angleterre en 2015 et la ville de Londres où il évolue à Tottenham. Au fil du temps, le natif de Chuncheon est devenu l'un des piliers de la formation londonienne.

Heung-Min Son et le Ballon d'Or.

Si Heung-Min Son fait partie des sérieux prétendants pour le Ballon d'Or 2022 au même titre que Karim Benzema ou Sadio Mané, ce n'est pas la première fois qu'il figure dans la liste des finalistes. En 2019, le Coréen avait terminé 22e.

Quel est le salaire d'Heung-Min Son ?

S'il évolue à Tottenham depuis 2015, Heung-Min Son est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Spurs où il toucherait près de 10 millions d'euros par saison depuis sa prolongation en 2021.

Quelles sont les statistiques d'Heung-Min Son ?

Depuis le début de sa carrière professionnel en club, Heung-Min Son a disputé près de 550 matchs dont 111 matchs avec Hambourg (équipe première et équipes jeunes confondues), 87 avec le Bayer Leverkusen et 338 avec Tottenham. Le Coréen a récemment dépassé la barre des 200 buts inscrits en club, en comptant les réalisations des équipes jeunes d'Hambourg : 36 buts avec Hambourg, 29 avec le Bayer Leverkusen et 136 avec Tottenham. Avec la sélection de la Corée du Sud, Heung-Min Son a inscrit 35 buts en 104 rencontres.

Quel est l'âge d'Heung-Min Son ?

Né le 8 juillet 1992 à Chuncheon en Corée du Sud, Heung-Min Son a 30 ans.

Quel est le numéro d'Heung-Min Son ?

Que ce soit avec Tottenham Hotspur comme avec la sélection nationale de Corée du Sud, Heung-Min Son évolue avec le numéro 7.