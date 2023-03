Randal Kolo Muani : après son raté en finale, un gros transfert en vue ?

Randal Kolo Muani a été l'une des révélations de la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France, une compétition où il manqué de devenir le héros de la finale face à l'Argentine. L'attaquant a toutefois vite rebondi avec Francfort et peut rêver d'un gros transfert cet été...

Randal Kolo Muani devrait avoir du temps de jeu lors des premiers matchs de qualifications à l'Euro 2024, dont le France - Pays-Bas prévu ce vendredi 24 mars 2023. L'attaquant des Bleus a été l'une des révélations du Mondial 2022, grâce notamment à son but en demi-finale face au Maroc puis à une entrée fracassante en finale, où sa détermination et son aisance dans les duels a fissuré la défense argentine... avant le final de la 120e minute et son duel perdu face à Emiliano Martinez.

"Ça aurait pu changer ma vie, admet l'attaquant des Bleus qui s'est confié à L'Equipe. "Après, quand je la regarde encore, je trouve que j'ai pas mal de possibilités. Mais sur le terrain, ça va trop vite. Je peux la décaler en diagonale pour Kylian (Mbappé), la lober, la tirer à gauche... Avec la vidéo, je vois tellement d'options. Je suis très léger avec tout ça, cette action me donne envie de travailler devant le but. Je bosse et je pense que je suis en train de progresser. Ça va me donner le courage d'avancer pour la mettre la prochaine fois."

Trois mois plus tard, Randal Kolo Muani entend reprendre le fil de son histoire en Bleu. Il peut compter pour cela sur la confiance de Didier Deschamps conquis par ses performances depuis le Mondial. Avec son club de l'Eintracht Francfort, l'ancien Nantais compile déjà 11 buts et 12 passes décisives cette saison, dont 6 lors des 9 dernières journées de championnat allemand. Si bien que sa cote continue d'exploser... Les plus grands clubs européens comme le Bayern Munich, Liverpool, Chelsea ou Manchester United suivent sa situation de près, comme le PSG. L'Eintracht Francfort, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2025, aurait même placé la barre très haut : " Nous avons clairement dit que nous ne voulions pas vendre les meilleurs artistes. Il n'y a aucune raison à cela. Cela restera ainsi ", expliquait le directeur sportif à la télévision anglaise SkySports en janvier... avant de donner le montant de 100 millions d'euros comme préalable pour céder !

Origines et famille Né à Bondy, Randal Kolo Muani vient d'une famille congolaise et grandit du côté de Villepinte. Ses origines sont importantes pour le joueur. "Ce que j'ai de Congolais ? Tout ! La bonne humeur. J'aime danser aussi mais pas forcément du Koffi (le chanteur star du pays)" avait-t-il lancé en conférence de presse lorsque le joueur évoluait du côté de Boulogne sur Mer en national.

Randal Kolo Muani est également très proche de sa famille et de son père. "Mon papa vient à tous les matches, depuis Villepinte (2h30 de route). Parfois, il est là deux-trois jours avant et franchement, c'est très important dans une carrière d'être bien entouré" avait également expliqué le joueur quand il évoluait en national.

Randal Kolo Muani est un novice chez les Bleus. Avec seulement 7 sélections chez les espoirs, un championnat d'Europe en 2021 et les Jeux olympiques à Tokyo, le Français avait été l'appelé surprise en septembre 2022 pour les matchs de la Ligue des nations. À la clé de cette convocation, deux sélections face à l'Autriche (2-0), le 22 septembre, et le Danemark (0-2), le 25 septembre.

Suite à la blessure de Nkunku, l'attaquant de Francfort dispute sa première Coupe du monde au Qatar. Un rêve quasiment inaccessible comme il avait expliqué auprès de Ouest France. "Sincèrement, je n'y pense pas. Là, je veux prendre du plaisir, jouer mon football, kiffer. Et après, me reconcentrer dans mon club et continuer à performer comme je le fais. Moi, je ne me prends pas la tête avec ça. Je ne suis qu'à ma troisième saison dans le monde pro. J'ai encore plein de choses à apprendre. J'essaye de rattraper le retard que j'ai pris. Je suis même un peu en avance, maintenant"

Lors de la Coupe du monde, il est devenu un héros inattendu... Entré en jeu à l'aube des 10 dernières minutes du match France-Maroc, remplaçant un Ousmane Dembélé actif défensivement mais peu en vue à l'approche de la surface marocaine, Randal Kolo Muani s'est transformé en libérateur, inscrivant le but du break du 2-0 à la 79e minute... Sur son tout premier ballon touché ! Une chance inouïe pour l'attaquant de Francfort qui aura même disputé la rencontre face à la Tunisie (0-1) en phase de poules à la pointe de l'attaque des Bleus avant d'inscrire son tout premier but en Bleu lors d'une demi-finale de Coupe du monde ! Il aurait pu récidiver en finale de la Coupe du monde lorsque les deux équipes étaient à 2-2, mais le Français butera sur Emiliano Martinez.

Dans un entretien accordé à Vista, le joueur est revenu sur son histoire et notamment sa jeunesse en Italie. "J'avais fait des tests en Serie C, puis en Serie B (à Vicenza). J'étais plus chaud pour la Serie B car après les U17 nationaux, je n'avais plus rien et je ne voulais plus continuer. Je voulais soit partir, soit faire quelque chose. Cela se passe bien, je fais ma préparation avec eux, je fais un mois. Mais mon père ne le sent pas, retrace le nouvel attaquant des Bleus. Il est au bled et il m'appelle: 'Qu'est-ce qui se passe? Ils parlent de contrat et tout. Il me demandait ce que c'était mais je ne connaissais rien. Je voulais à tout prix rester, je commençais à sortir des mythos comme 'c'est un an, ne t'inquiète pas'. Il m'a dit 'ce n'est pas clair tout ça'." Il m'a dit que je devais rentrer car l'école reprenait. J'ai dit 'non, je ne veux pas rentrer'. Il m'avait pris un billet de train pour le lendemain à 10h. J'ai pleuré toute la nuit, fin du rêve, raconte encore Kolo Muani. Je me suis dit: 'Qu'est-ce que je vais faire?'. Je vais repartir à l'école. Le foot, c'était fini entre guillemets."

Toujours dans cette même interview, Randal Kolo Muani explique qu'il est parti "faire un test à Rennes pendant une semaine où ça se passe bien. Ils devaient encore me voir et ils m'ont rappelé pour les vacances d'octobre, pour une nouvelle semaine. A la fin de ça, ils m'ont dit qu'il y avait un joueur similaire avec moi et ils l'ont gardé." Pour Nantes, l'histoire se fait rapidement, "mon frère me l'a annoncé en me disant qu'il avait une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que c'était mort à Rennes, j'étais dégoûté. La bonne, c'est que j'avais un test le lundi à Nantes. Le troisième jour, j'étais convoqué par le directeur du centre. Il m'a demandé de faire une lettre de motivation pour que je signe. J'ai fait ça avec mon frère. Je n'écoutais que mes parents et mes agents. Ils m'ont fait signer sept mois."

Randal Kolo Muani Age : 5 décembre 1998

5 décembre 1998 Poste : attaquant

attaquant Club actuel : Francfort

Francfort Salaire : 1,5 million d'euros par an ► Le palmarès ◄ Quelques trophées : Coupe de France 2022

La carrière de Randal Kolo Muani n'aurait peut être jamais pu décoller à cause d'un gros problème de santé étant jeune. C'est en partie à cause de la maladie d'Osgood-Schlatter (une affection du genou) qu'il n'a réussi à quitter Torcy pour un centre de formation qu'à 17 ans.