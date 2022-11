Mattéo Guendouzi : PSG, OM, Maroc... Sa fiche pour le Mondial

GUENDOUZI. A 23 ans, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi est au Qatar avec les Bleus pour disputer sa première compétition internationale. Profil, statistiques, parcours avec l'équipe de France et état de forme pour le Mondial...

Sa première véritable expérience internationale sera donc une Coupe du monde. A 23 ans, Mattéo Guendouzi fait partie du groupe de l'équipe de France qui dispute la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a été appelé par Didier Deschamps après une première partie de saison prometteuse avec l'OM, dans la lignée d'un exercice 2021-2022 abouti. Loin d'être dans le haut de la hiérarchie dans l'entrejeu tricolore, l'ex de Lorient et d'Arsenal s'est retrouvé dans l'avion pour le Golfe notamment en raison des forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Ces derniers mois, Mattéo Guendouzi se fond doucement dans le moule de l'équipe de France, régulièrement appelé par le sélectionneur. La Coupe du monde lui permettra-t-elle de grapiller du temps de jeu et de bousculer l'ordre qui semble être établi au milieu de terrain, derrière Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot ?

Avant d'être sélectionné pour la Coupe du monde 2022, Mattéo Guendouzi a gravi tous les échelons au sein des équipes de France. Le milieu de terrain a fait ses débuts sous le maillot tricolore en 2016, avec les moins de 18 ans, avant d'enchaîner jusqu'en 2021, sans discontinuer, avec les moins de 19 ans, les moins de 20 ans et les espoirs. Entre temps, Didier Deschamps lui fait goûter à l'équipe fanion en le convoquant à deux reprises en 2019 avec les Bleus, sans pour autant lui accorder du temps de jeu. Mattéo Guendouzi joue finalement ses premières minutes sous le maillot tricolore le 16 novembre 2021, lors d'un déplacement en Finlande. En un an, il a cumulé six sélections (1 titularisation) et marqué un but, lors d'un match amical contre l'Afrique du Sud en mars 2022.

+ Des capacités athlétiques lui permettant de répéter d'intenses efforts tout au long d'un match, déterminantes au milieu de terrain. - Son manque d'expérience du très haut niveau : il s'agit de sa première compétition internationale et ne compte que six matchs en Ligue des champions. + Un état d'esprit de compétiteur caractérisé par sa fougue sur le terrain et son aptitude à haranguer et encourager ses coéquipiers. - Son caractère bien trempé lui joue parfois des tours avec des coups de sang contre des coéquipiers ou adversaires. Il devra se contenir avec la sélection.

Mattéo Guendouzi est né le 14 avril 1999 à Poissy dans le département des Yvelines en Île-de-France. Fils d'une mère française et d'un père franco-marocain, le milieu de terrain grandit à Bazemont. Footballeur talentueux, il intègre le Paris Saint-Germain à l'âge de six ans où il effectue la totalité de sa préformation et une partie de sa formation. Au PSG, il se retrouve aux côtés d'Antoine Bernede (RB Salzburg), Boubakary Soumaré (Leicester) et Stanley N'Soki (Hoffenheim). En 2014, alors qu'il n'a que quinze ans, Mattéo Guendouzi quitte le Paris Saint-Germain et rejoint le centre de formation de Lorient.

C'est en Bretagne que Mattéo Guendouzi commence à tâter le haut niveau. Le 15 octobre 2016, il débute en pro contre le FC Nantes mais, après quelques apparitions, voit son club descendre en Ligue 2 à l'issue de la saison. Bien qu'il refuse de prolonger alors que le contrat se terminait l'été suivant, le milieu de terrain se révèle en deuxième division. Mais en interne, le climat n'est pas au beau fixe et la jeune pépite décide de prendre le large après avoir été mis au placard par son entraîneur Mickaël Landreau.

A 19 ans, il débarque à Arsenal, l'un des clubs de Londres. Avec les Gunners, il réalise une saison 2018-2019 pleine avec près de 50 matchs disputés, lui ouvrant les portes de l'équipe de France. Mais alors qu'il apparaît comme une pièce maîtresse de l'entrejeu de l'équipe, l'éviction d'Unai Emery va également le pousser vers le départ. Mikel Arteta, nouvel homme fort du sportif, lui accorde moins de temps de jeu en 2019-2020 et des différends vont aboutir au départ du Français pour l'Allemagne en octobre 2020.

Prêté au Herta Berlin, Mattéo Guendouzi retrouve du temps de jeu et tombe dans le viseur de l'OM qui parvient à l'enrôler à l'été 2021, sous forme de prêt. Aucune perspective ne s'ouvrait à Arsenal pour le milieu de terrain. A Marseille, le jeune français se fond très vite dans le moule, sous la houlette de Jorge Sampaoli. Il joue 56 matchs en une saison, son record, s'impose comme un élément essentiel du milieu de terrain marseillais et se fait adopter par un Vélodrome incandescent. Malgré le changement d'entraîneur et l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc, Guendouzi reste l'une des pièces maîtresses du XI olympien. Autant de performances qui lui ont ouvert les portes du Qatar avec les Bleus.

►Le récap' matteo guendouzi Age : 23 ans

23 ans Poste : milieu de terrain

milieu de terrain Club actuel : Olympique de Marseille

Olympique de Marseille Salaire : 2 200 000 euros nets par an En chiffres 14 matchs en Ligue 1 cette saison, dont 1 but et 2 passes décisives. 38 matchs la saison dernière avec l'OM, dont 4 buts et 5 passes décisives.

6 matchs en Ligue des champions cette saison, dont 2 buts. 14 matchs européens la saison dernière, dont 1 but et 2 passes décisives.

6 sélections avec l'équipe de France, dont 1 but et 1 passe décisive. Son palmarès Vainqueur de la Ligue des nations 2021 avec l'équipe de France

Finaliste de la Ligue Europa 2018-2019 avec Arsenal

avec Arsenal Vice-champion de France avec l'OM en 2021-2022

Si, au Qatar, Mattéo Guendouzi défend les couleurs de l'équipe de France, il aurait également pu s'envoler pour le Mondial avec une autre sélection : le Maroc. En effet, le père de l'international français est franco-marocain. Ainsi, il était en droit, plus jeune, d'intégrer les Lions de l'Atlas. Lorsqu'il n'était encore que dans les catégories inférieures de la sélection nationale, Hervé Renard, alors sélectionneur marocain, avait approché le milieu de terrain pour lui proposer de défendre les couleurs de son second pays d'origine. Mais le principal intéressé a décliné la proposition, évoquant sans discontinuer son objectif de jouer pour l'équipe de France. En 2018, Hervé Renard avait confirmé : "Je lui ai parlé une fois lorsqu'il jouait à Lorient. Mais vous savez, on ne peut pas forcer quelqu'un à jouer avec nous. Ça dépend de lui et de son entourage."