Martin Terrier : pourquoi il peut remplacer Benzema à la Coupe du monde ?

Martin Terrier va-t-il finalement jouer la Coupe du monde avec les Bleus ? Avec le forfait de Karim Benzema, son nom est de nouveau cité.

L'heure de Martin Terrier chez les Bleus est-elle arrivée ? Avec le forfait de Karim Benzema samedi 19 novembre dans la soirée, l'équipe de France se retrouve à 25 pour débuter la Coupe du monde et Didier Deschamps a jusqu'à lundi soir pour convoquer un nouveau joueur dans l'effectif comme le veut le règlement de la Fifa. Le joueur de Rennes peut-il être ce 26e homme ? Si sur les réseaux la tendance est très importante, plusieurs autres noms sont cités comme Ben Yedder ou encore Moussa Diaby.

Mais, élu meilleur joueur du mois d'octobre, Martin Terrier a un vrai profil d'attaquant et non d'ailier comme peut l'être Marcus Thuram, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, ou comme peut jouer aussi Kylian Mbappé pour dépanner, il a donc un profil intéressant même si Randal Kolo Muani, remplaçant de Christopher Nkunku a également été convoqué. Avec 11 buts et 4 passes décisives en 20 apparitions toutes compétitions confondues, Martin Terrier offre tout de même les meilleures statistiques des attaquants encore disponibles pour Didier Deschamps. L'inexpérience mais aussi son état de santé car l'attaquant a également été victime d'un petit pépin physique fin octobre avec une élongation.

Lire aussi

Un parcours crescendo à Lyon puis au Stade Rennais

Formé à Lille où il va signer son premier contrat pro en 2016, Martin Terrier va connaître des débuts timides dans l'élite avant d'être prêté au RC Strasbourg lors du mercato 2017, où il va être révélé. Recruté par l'Olympique lyonnais pour 11 millions d'euros en 2018, il jouera deux saisons avec les Gones, chez lesquels il va s'imposer progressivement dès 2019.

Après une saison supplémentaire dans le Rhône, Martin Terrier sera ensuite l'une des grosses prises du Stade Rennais lors de l'été 2020 en signant pour 12 millions d'euros avec le club breton. Le début d'une belle histoire, entre l'aile gauche et la pointe de l'attaque rennaise. Reconduit un peu par surprise lors du mercato de l'été 2022, il est incontestablement le pilier de l'équipe bretonne cette saison.

Un palmarès vierge mais des statistiques flatteuses

Martin Terrier n'a pas (encore) gagné de titre, même s'il a été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2020 avec l'Olympique Lyonnais. Chez les Gones, il est l'auteur de dix buts en championnat en deux saisons (2018-2019 et 2019-2020), six en coupe et même un but en Ligue des champions. Auparavant, Martin Terrier avait déjà fait des apparitions remarquées lors de la saison 2016-2017 (1 but avec le Losc) et 2017-2018 (3 buts avec le RC Strasbourg).

Avec le Stade Rennais, Martin Terrier sera l'auteur de 9 buts en 2020-2021, toutes compétitions confondues, puis 21 buts la saison suivante, avec une position plus axiale, faisant de l'ancien Lyonnais le troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder et à égalité avec Moussa Dembélé. Terrier sera nommé au passage pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. Depuis le début de la saison 2022-2023, il a déjà inscrit 11 buts, dont 8 en Ligue 1 et 3 en coupe d'Europe.

L'équipe de France, un de ses "objectifs"

Martin Terrier a un parcours déjà fourni avec les Bleus, mais chez les moins de 20 ans, et chez les Espoirs. Avec les premiers, il a disputé une Coupe du monde, en 2017 en Corée, faisant trembler les filets dès la première rencontre face au Honduras. Avec les seconds, il va marquer les esprits lors des qualifications pour l'Euro 2019, avec un triplé face au Kazakhstan et un doublé face au Monténégro notamment.

Martin Terrier s'était confié sur l'équipe A la saison dernière sur Prime Video : "Honnêtement, je n'y pense pas, mais après, c'est sûr que le fait de m'associer à l'équipe de France, ça valorise aussi mon travail au quotidien et mes qualités. C'est aussi l'un de mes objectifs à l'avenir", avait-il soufflé. "J'ai goûté à l'équipe de France chez les Espoirs, donc une fois qu'on a goûté à ça, on a envie d'aller voir plus haut".