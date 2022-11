Youssouf Fofana : de banni de Clairefontaine à titulaire en Coupe du monde ?

YOUSSOUF FOFANA. Le milieu de l'AS Monaco Youssouf Fofana a de bonnes chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une belle revanche pour un joueur qui a fait ses classes loin du monde professionnel...

Youssouf Fofana figure parmi les postulants sérieux à une première participation à la Coupe du monde avec l'équipe de France. Appelé en septembre en Bleu par Didier Deschamps après une cascade de blessures, le milieu de l'AS Monaco a confirmé ses bonnes prédispositions ces dernières semaines et les absences conjuguées de Paul Pgoba et Ngolo Kanté ont rebattu un peu plus les cartes dans l'entrejeu des Bleus. Si son ex-compère à Monaco Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot apparaissent comme incontournables, le reste de la hiérarchie est loin d'être figée.

A 23 ans, Youssouf Fofana semble en bonne position, au point selon L'Equipe, d'avoir même une longueur d'avance dans l'esprit de Didier Deschamps sur des profils comme Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Jordan Veretout ou Tanguy Ndombélé. Cinq à six milieux sont attendus dans une liste qui pourrait contenir jusqu'à 26 noms. La sélection de Youssouf Fofana serait une belle revanche et une note d'espoirs pour les jeunes joueurs qui n'ont pas su/pu intégrer un centre de formation, présenté comme le sésame indispensable pour intégrer le football professionnel.

Youssouf Fofana est né le 10 janvier 1999 à Paris. Il a donc 24 ans au moment de postuler à une place dans la liste des 23 Bleus de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022. Youssouf Fofana évolue au milieu de terrain avec un profil de joueur dit "box to box", c'est à dire au gros volume de jeu, capable de se projeter rapidement de sa surface de réparation pour prêter main forte à la défense jusqu'à la surface adverse en soutien de ses attaquants.

Après avoir intégré l'INF Clairefontaine, présenté comme LE repère des jeunes talents du foot français, Youssouf Fofana semblait avoir une carrière toute tracée. Las, il quitte le centre deux ans plus tard sans aucune proposition d'un centre de formation professionnel. Retour à la case départ pour le milieu de terrain qui rejoint le club de Drancy pour évoluer avec la réserve des U17 ! Loin, bien loin des rêves de Clairefontaine mais ce sont sur ces terrains d'Ile de France qu'il est finalement repéré avec les U19 de Drancy par les recruteurs de Strasbourg. Il explose finalement en Alsace, signant son premier contrat pro en 2018 avant de signer en 2020 à l'AS Monaco où il s'impose au milieu à côté d'Aurélien Tchouaméni. Sélectionné en U20 et Espoirs en France, il est appelé en équipe de France A par Didier Deschamps pour la première fois en septembre 2022. "Quand j'ai appris que j'étais appelé, je me suis dit '10 ans après, je suis revenu par la grande porte à Clairefontaine, après l'avoir quittée par la petite porte', et c'est bien ! Quand les entraîneurs m'ont vu, ils étaient contents. Ils m'ont dit 'merci de nous avoir prouvé que nous avions tort", témoignera-t-il en septembre après sa convocation. Sans air de revanche apparent...

Comme son homonyme Youssouf Falikou Fofana passé par l'AS Monaco avec succès à la fin des années 80, Youssouf Fofana aurait pu endosser le maillot des Elephants de la Côte d'Ivoire mais aussi pour le Mali, les pays d'origine de ses parents. C'est sous le maillot bleu qu'il a choisi d'évoluer et a connu sa première sélection face à l'Autriche en septembre 2022.