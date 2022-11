Youssouf Fofana : qui est le précieux joker "fraîcheur" de Deschamps ?

YOUSSOUF FOFANA. Youssouf Fofana sera-t-il à nouveau utilisé par Didier Deschamps ce samedi lors du 2e match de l'équipe de France en Coupe du monde face au Danemark ? Le jeune milieu des Bleus apparaît comme une alternative puissante et sérieuse dans l'entrejeu. Présentation.

[Mis à jour le 26 novembre 2022 à 15h11] Entré en fin de match face à l'Australie lors de l'entrée en lice des Bleus au Qatar (victoire 4-1 face à l'Australie, Youssouf Fofana, l'un des jeunes visages de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2022, a disputé son premier match de Coupe du monde lors de la rencontre France - Australie marquant l'entrée en lice des Bleus au Qatar. Annoncé comme possible titulaire et associé à Aurélien Tchouaméni, son ex-partenaire à l'AS Monaco avant le départ de son coéquipier au Real Madrid cet été, Fofana avait finalement plutôt pris place sur le banc des remplaçants, Didier Deschamps lui préférant l'expérience d'Adrien Rabiot. En sera-t-il de même ce dimanche ? Fort possible.

Au déla du rôle de joker du milieu qui lui est promis, Youssouf Fofana devrait malgré tout avoir un rôle certain dans le parcours des Bleus au Qatar tant son activité, sa puissance et son aisance technique pour jouer "box to box" (allant rapidement d'une surface à une autre pour, au choix, suppléer sa défense ou soutenir les attaquants et apporter des solutions offensives) ont séduit Didier Deschamps lors de sa première cape en septembre dernier. A 23 ans, Youssouf Fofana tient une belle revanche et sa sélection apparaît une note d'espoirs pour les jeunes joueurs qui n'ont pas su/pu intégrer un centre de formation, présenté comme le sésame indispensable pour intégrer le football professionnel.

Sélectionné en U20 et Espoirs en France, il est appelé en équipe de France A par Didier Deschamps pour la première fois en septembre 2022 pour deux matchs de Ligue des Nations, dix ans après avoir dû quitter Clairefontaine et son centre de préformation, l'INF, par la petite porte, sans avoir trouvé de club formateur. Deux mois plus tard, Youssouf Fofana est appelé dans la liste des 25 Bleus (devenus 26 après la convocation de Marcus Thuram puis à nouveau 25 après le forfait de Karim Benzema, non remplacé) pour la Coupe du monde 2022.

+ Une éclosion rapide au plus haut niveau et des débuts réussis en Bleu fin septembre 2022. Sa fraîcheur et son profix box to box pourraient en faire un joker important au milieu, où la présence de Tchouaméni, son ancien coéquipier à Monaco, sera une aide précieuse. - Un manque évident d'expérience au plus haut niveau tant en Bleu qu'en club où il ne compte qu'une vingtaine de matchs de Coupe d'Europe dont 10 de Ligue des champions, tours préliminaires compris. Un Bleu parmi les Bleus ? + Sa progression continue et son volume de jeu, un profil apprécié par Didier Deschamps, en font même un titulaire en puissance, d'autant qu'il colle bien au système en 4-3-3 où ce profil de ratisseur manque en l'absence de Ngolo Kanté. - Ses dernières prestations avec un Monaco en dents de scie ne plaident pas totalement en sa faveur.

Après avoir intégré l'INF Clairefontaine, présenté comme LE repaire des jeunes talents du foot français, Youssouf Fofana semblait avoir une carrière toute tracée. Las, il quitte le centre deux ans plus tard sans aucune proposition d'un centre de formation professionnel. Retour à la case départ pour le milieu de terrain qui rejoint le club de Drancy pour évoluer avec la réserve des U17 ! Loin, bien loin des rêves de Clairefontaine mais ce sont sur ces terrains d'Ile de France qu'il est finalement repéré avec les U19 de Drancy par les recruteurs de Strasbourg. Il explose finalement en Alsace, signant son premier contrat pro en 2018 avant de signer en 2020 à l'AS Monaco où il s'impose au milieu à côté d'Aurélien Tchouaméni avant de faire oublier ce dernier, parti au Real Madrid à l'été 2022 et de s'imposer comme le taulier du milieu de Monaco aux côtés de la recrue Mohamed Camara.

Youssouf Fofana Age : 23 ans

23 ans Poste : milieu de terrain

milieu de terrain Club actuel : AS Monaco

AS Monaco Salaire : entre 800 000 et 900 000 euros annuels ► Le récap' ◄ En chiffres : 14 matchs en Ligue 1 cette saison, 1 but. 33 matchs la saison dernière

2 matchs en Ligue des champions cette saison, 6 en Ligue Europa. 9 matchs européens la saison dernière avec 1 but

2 match en équipe de France cette saison. Un trophée : Coupe de la Ligue 2019 (RC Strasbourg)

Comme son homonyme Youssouf Falikou Fofana passé par l'AS Monaco avec succès à la fin des années 80, Youssouf Fofana aurait pu endosser le maillot des Elephants de la Côte d'Ivoire mais aussi celui du Mali, les pays d'origine de ses parents. C'est sous le maillot bleu qu'il a choisi d'évoluer et a connu sa première sélection face à l'Autriche en septembre 2022, dix ans après avoir quitté l'INF Clairefontaine sans avoir trouvé de club formateur. "Quand j'ai appris que j'étais appelé, je me suis dit '10 ans après, je suis revenu par la grande porte à Clairefontaine, après l'avoir quittée par la petite porte', et c'est bien ! Quand les entraîneurs m'ont vu, ils étaient contents. Ils m'ont dit 'merci de nous avoir prouvé que nous avions tort", témoignera-t-il en septembre après sa convocation. Sans air de revanche apparent...