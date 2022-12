Dayot Upamecano : forfait face au Maroc ? De quoi souffre-t-il ?

Devenu essentiel dans le dispositif de Didier Deschamps, Dayot Upamecano pourrait louper la demi-finale face au Maroc ce mercredi 14 décembre.

Le défenseur du Bayern va-t-il louper la demi-finale de Coupe du monde contre le Maroc ? Titulaire indiscutable depuis le début du Mondial, le défenseur pourrait être forfait à l'occasion de la demi-finale. Absent de l'entraînement ce lundi en raison d'un "mal de gorge", il est de nouveau absent ce mardi 13 décembre, "ménagé avec un travail en salle" selon les mots de la FFF dans un communiqué.

En conférence de presse à la veille de ce France - Maroc, Dayot Upamecano a été longuement mentionné par Didier Deschamps, satisfait de son choix de l'avoir installé en tant que titulaire. " "Il y avait un blocage sur le plan émotionnel qui le freinait un peu dans son expression par rapport à ce que je le voyais faire au Bayern Munich. À travers les échanges qu'on a pu avoir, il se sent plus relâché, plus en confiance. Il est bon dans le duel, il a une bonne qualité de relance. Il est à l'écoute. Il est beaucoup plus ouvert, souriant".

Passé par toutes les catégories de depuis les U16 jusqu'aux espoirs, remportant notamment l'Euro des moins de 17 ans en 2015, Dayot Upamecano débarque en équipe de France peu avant ses 22 ans. Bien installé en club avec Leipzig, il est convoqué par Didier Deschamps pour disputer deux matches de Ligue des Nations face à la Suède et à la Croatie. Titulaire dès sa première apparition contre les Scandinaves le 5 septembre 2020, il inscrit son premier but lors de la seconde dans le remake de la finale de Coupe du Monde contre la sélection au damier. Un mois plus tard, il est de nouveau sollicité pour affronter l'Ukraine en amical. La suite de son histoire en bleu est marquée par de nombreuses absences pour blessure. Pas retenu pour disputer le championnat d'Europe en 2021, il ne fait son retour en sélection qu'à l'automne, assistant depuis le banc à la victoire contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations avant de disputer une période contre l'Espagne en finale, apportant son écot au sacre tricolore. Le mois suivant, il retrouve un rôle de titulaire lors des éliminatoires pour la Coupe du monde avant une nouvelle éclipse. Deschamps lui reproche son inconstance et attend de son défenseur plus de maturité.

Convaincu par ses performances remarquables avec le Bayern Munich, où il est titulaire en charnière avec Lucas Hernandez, le sélectionneur lui redonne sa chance en septembre au Danemark. Un naufrage pour le natif d'Evreux qui prend l'eau avec ses coéquipiers. Une performance désastreuse sans conséquence puisque Deschamps le choisit pour figurer dans sa liste des 25 pour le Mondial au Qatar. Un Mondial qu'il pourrait vivre comme titulaire après le forfait de Kimpembe, Deschamps estimant que Lucas Hernandez est avant tout un latéral gauche. En balance avec Konaté, Upamecano doit prouver sa valeur, pour envisager être l'une des révélations du tournoi.

Défenseur puissant et compact , Dayot Upamecano est un joueur d'impact dur sur l'homme redoutable dans les duels, ce qui en fait un complément idéal à Varane, comme l'était Umtiti en 2018.

, Dayot Upamecano est un joueur d'impact dur sur l'homme redoutable dans les duels, ce qui en fait un complément idéal à Varane, comme l'était Umtiti en 2018. Malgré sa carrure et ses 90 kg, le natif d'Evreux est un défenseur rapide et peut rivaliser à la course avec les attaquants adverses. Une mobilité rare pour un tel profil. A tout juste 24 ans , Dayot Upamecano vit au Qatar sa première grande compétition et manque clairement d'expérience au plus haut niveau international et le maillot bleu semble encore peser lourd sur ses larges épaules.

, Dayot Upamecano vit au Qatar sa première grande compétition et manque clairement d'expérience au plus haut niveau international et le maillot bleu semble encore peser lourd sur ses larges épaules. Capable de museler n'importe quel attaquant, le Normand est encore irrégulier et peut passer complètement au travers d'un match. Son manque de régularité pourrait s'avérer préjudiciable au Mondial.

Né à Evreux en Normandie, Dayot Upamecano fait ses classes dans la région avant de finir sa formation à Valenciennes, où il part à 14 ans. S'il y passe deux ans, il n'y évoluera jamais en professionnel, préférant l'exil en Autriche. "Un des meilleurs choix de ma vie", a récemment confié le joueur à Besoccer. Ainsi en juillet 2015, il rejoint le RB Salzburg et intègre le giron Red Bull. Prêté

pour la saison à Liefering en D2 autrichienne où il fait ses débuts professionnels, il revient l'été suivant chez le champion d'Autriche où il s'impose sans mal. Après 6 mois solides, il est envoyé en Allemagne à Leipzig chez le fleuron footballistique de l'entreprise fondée par Dietrich Mateschitz, pour 10 millions d'euros. Disputant une dizaine de rencontres durant la deuxième moitié de la saison, il ne tarde pas à faire l'unanimité en interne et gagne ses galons de titulaires dès l'exercice suivant. Indéboulonnable, il impressionne tous les observateurs par son physique imposant, sa rugosité dans les duels et sa vitesse. Un défenseur moderne et complet qui aide son club à se hisser jusqu'en demi-finales de la Ligue des Champions en 2020, dans une édition modifiée par la pandémie de Covid-19 (défaite 0-3, contre Le Paris Saint- Germain de Kylian Mbappé, ndlr). S'il reste fidèle à Leipzig une saison de plus, il finit par céder aux sirènes du Bayern Munich, qui vient tout juste de débaucher son ancien entraîneur Julian Nagelsmann, qui ne tarie pas d'éloges à son sujet. Sous les ordres du jeune technicien, Upamecano poursuit sa progression et n'a besoin que d'une saison pour devenir titulaire indiscutable. "Cette année, son développement a été de classe mondiale. Il est très actif dans la construction, propose de très bonnes solutions et a un bon œil pour gérer la profondeur. Défensivement, il est bon de toute façon", a récemment confié l'entraîneur bavarois ravi des progrès de celui qu'il accompagne depuis trois saisons. Titulaire lors de tous les matches du Bayern Munich cette saison, Upamecano a accumulé prestations de haut niveau et confiance. A 24 ans, il est prêt à passer un nouveau cap.

Dayot Upamecano Age : 24 ans

24 ans Poste : défenseur

défenseur Club actuel : Bayern Munich

Bayern Munich Salaire : 10 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 15 matchs en Bundesliga cette saison, 28 matchs la saison dernière avec 1 but et 6 passes décisives

6 matchs en Ligue des Champions cette saison, 8 matchs en Ligue des Champions la saison dernière

1 match en équipe de France cette saison, 3 matchs en EDF la saison dernière Quelques trophées : Ligue des Nations 2021 (France)

Bundesliga 2022 (Bayern Munich)

Né à Evreux, Dayot Upamecano a évolué au sein du même club qu'Ousmane Dembélé. Pas le joueur le plus doué de sa génération, le défenseur a toutefois laissé le souvenir d'un joueur dominant à partir des U14 et surtout d'un enfant introverti et très respectueux. "C'était un très bon gamin (…) Quand on organisait des goûters pendant les stages, il nettoyait toujours derrière les autres", se remémore son ancien entraîneur Romain Bultel pour Footnormand, qui indique avoir fait jouer le jeune homme aussi bien en défense qu'au milieu et en attaque pour éviter qu'il s'ennuie. Un garçon adorable et gentil mais souvent moqué. En effet, durant son enfance, l'international souffrait de dyslexie et de bégaiement. "Ça a été très difficile", a-t-il dévoilé au Parisien l'an dernier, expliquant que le terrain l'avait aidé à surmonter ces "problèmes". Par ailleurs, s'il est né en Normandie, Upamecano dispose de la nationalité bissau-guinéenne et se nomme en réalité Dayotchanculle, le même prénom que son arrière-grand-père, chef de village sur lîle de Jeta Caio.