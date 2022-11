Dayot Upamecano : un joker de luxe pour Didier Deschamps ?

Défenseur du Bayern Munich, Dayot Upamecano pourrait être de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde.

Au milieu des incertitudes, Dayot Upamecano n'en n'est peut être pas une. Défenseur titulaire au sein du Bayern Munich, Dayot Upamecano n'est pas un titulaire indiscutable en équipe de France, mais est souvent considéré comme un joker de luxe dans l'esprit de Didier Deschamps. En concurrence avec William Saliba, le Munichois a encore livré une très bonne prestation ce week-end.

Interrogé en conférence de presse il y a quelques jours, le joueur a fait part de ses ambitions avec les Bleus et la prochaine Coupe du monde. "J'ai eu des moments durs et j'ai eu des moments bien. J'ai beaucoup parlé avec Didier Deschamps, il m'a donné des conseils. Je m'y sens très bien. En Équipe de France comme au Bayern, il y a des joueurs de classe mondiale, donc ce n'est pas du tout une question de pression. Je me sens libéré. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a moins de repères. On en revient à ce que je disais sur l'adaptation. Le dernier match (des Bleus), je n'avais jamais joué avec (Benoit) Badiashile et (William) Saliba par exemple. (…) Je suis conscient que j'ai pu faire des erreurs. Si demain, je suis appelé en Équipe de France, je sais que je répondrai présent. Je me sens prêt".

Quel est l'origine de Dayot Upamecano ?

Dayo Upamecano, de son vrai prénom Dayotchanculle, est né le 27 octobre 1998 à Évreux. Il est issu d'une famille provenant de Guinée-Bissau dont il possède également la nationalité. Son prénom lui est donné par ses parents en hommage à un arrière-grand-père, roi d'un village en Guinée-Bissau, celui dont sa famille est originaire.

Quel est le salaire de Dayot Upamecano ?

Selon les chiffres communiqués, le salaire de Dayot Upamecano serait de de 833K€ la saison, soit environ 10 millions d'euros par an.

Qui est l'agente de Dayot Upamecano ?

Dayot Upamecano est "géré" par l'agente, désormais très influente dans le sport, Raquel Rosa. De traductrice à agente, la jeune femme est devenue une vraie personne de confiance pour la famille. "C'est une personne intelligente, accueillante, toujours là pour nous, poursuit le joueur. On regarde le foot ensemble, on parle tactique, on refait le monde. Nous avons beaucoup en commun : aucun de nous n'a eu la vie facile. J'ai bégayé, elle est sourde partiellement. Nous sommes tous les deux très ambitieux et déterminés. Quand elle a quelque chose en tête, elle travaille pour l'obtenir, comme moi.."