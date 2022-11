Benoit Badiashile : rabroué par Henry mais taulier surprise de Deschamps au Mondial ?

Appelé lors des derniers matchs de l'équipe de France, Benoît Badiashile paraît en bonne position pour figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Quel rôle jouera le défenseur de Monaco ? Découvrez en détails le stoppeur et ses points forts.

Benoît Badiashile sera-t-il le Presnel Kimpembé des Bleus de 2022 ? Le défenseur de l'AS Monaco n'a peut-être pas le même goût pour le rôle de DJ officiel de l'équipe de France, un statut tenu de main de maître par "Presko" en Russie, lui qui était toujours affublé de son enceinte portative, mais les ressemblances pourraient être nombreuses entre les deux joueurs. A commencer par un statut de " joker " de la défense des Bleus. Appelé en septembre pour la première fois par Didier Deschamps, Badiashile semble en bonne position pour disputer la toute première Coupe du monde de sa carrière. A 21 ans seulement...

Le défenseur de Monaco paraît être en première ligne pour pallier les absences et petits bobos des Bleus, les conditions physiques de Raphaël Varane blessé en octobre, Lucas Hernandez, Jules Koundé ou Presnel Kimpembé restant des points d'interrogations à quelques jours de s'envoler pour le Qatar. Sera-t-il pour autant dans une liste de 23 ou 26 joueurs, Didier Deschamps ayant ce choix de roi de pouvoir élargir sa liste de trois noms supplémentaires ? Les paris sont ouverts… En attendant, découvrez en plus sur Benoît Badiashile.

Benoît Badiashile s'est retrouvé très jeune sous le feu des projecteurs mais une scène a marqué sa jeune carrière, celle de sa première conférence de presse en Ligue des champions. Appelé à s'exprimer avant la rencontre face au Borussia Dortmund, le jeune défenseur monégasque s'est fait ostensiblement reprendre par son entraîneur d'alors, un certain Thierry Henry éphémère coach de Monaco en 2018… La raison ? Une chaise pas remise à sa place à la fin de la conférence. La scène, filmée, avait été abondamment commentée. "On m'en parle tout le temps ! Ce n'est pas méchant. C'était un oubli, une petite erreur de jeunesse. Il m'en a parlé après, il m'a dit : "Ca va sortir dans les médias. Ne fais pas attention", commentera le jeune joueur dans les colonnes de Onze Mondial.

Benoît Badiashile est né le 26 mars 2021. Il a donc 21 ans avant cette Coupe du monde 2022. Passé pro à 16 ans en 2018, il a disputé son premier match la même année, en novembre face au PSG avant d'évoluer en Ligue des Champions fin novembre 2018, devenant l'un des plus jeunes joueurs à évoluer dans la prestigieuse compétition européenne. Il compte déjà plus de 100 matchs professionnels. En septembre 2022, il a été appelé pour la première fois en équipe de France pour deux matchs de Ligue des nations face à l'Autriche et le Danemark.

Benoît Badiashile a marché sur les traces de son frère Loic, également passé par le centre de formation de l'AS Monaco et passé pro en 2016 avant de remporter la Coupe Gambardella avec les jeunes monégasques. Seule différence notable, son frère ainé évolue au poste de gardien de but quand Benoît Badiashile a choisi d'évoluer en défense. Loic Badiashile a évolué jusqu'en Ligue des champions avec Monaco avant de quitter le club sous forme de prêts successifs à Rennes, Bruges ou Amiens avant de rejoindre en 2022 le club espagnol de l'Inter de Madrid en 3e division.

Imposant par la taille et un gabarit solide du haut de ses 1,94 mètre, Benoît Badiashile a pourtant longtemps traîné l'image d'un joueur pouvant nettement progresser dans les duels. L'agressivité n'est pas forcément son point fort, au contraire d'une relance soignée, d'un pied gauche léché qui l'a aidé à s'installer en pro… mais pas forcément en équipe de France où Samuel Umtiti, l'un de ses modèles mais aussi Clément Lenglet et Presnel Kimpembé ont pu occuper cette place tour à tour.