Axel Disasi : la surprise de Didier Deschamps à la Coupe du monde ?

Performant avec l'AS Monaco mais jamais convoqué jusque-là en équipe de France, Axel Disasi est annoncé comme l'une des possibles surprises de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022. Qui est le défenseur central, quel est son parcours, ses points forts ?

Axel Disasi figure parmi les joueurs suivis de près par Didier Deschamps. La dernière liste de 23 communiquée avant la Coupe du monde ne comptait pas le défenseur de l'AS Monaco, pré-convoqué pour la Ligue des nations en septembre 2022 mais finalement pas intégré à la sélection au contraire de ses jeunes coéquipiers Benoît Badiashile et Youssouf Fofana. L'ancien joueur de Reims n'avait pas caché sa déception au micro de RMC.

"Je voyais mon nom circuler un peu donc j'étais aux aguets. Si ça m'a fait chier ? Je voulais rester poli mais tu l'as dit à ma place", répondra-t-il à Emmanuel Petit avant d'avouer voir l'équipe de France comme une consécration. "Je pense qu'il n y a pas plus haut que l'équipe de France. Les performances que je réalise en ce moment me permettent de prétendre à une place mais il faut continuer dans cet état d'esprit et confirmer parce que c'est le plus dur." A 24 ans, Axel Disasi est suivi par de nombreux grands clubs européens et figure comme l'un des cadres de Monaco qui possède de nombreux postulants aux Bleus, de son compère de la défense Benoît Badiashile à l'attaquant Wissam Ben Yedder.

Axel Disasi possède la double nationalité franco-congolaise. La République Démocratique du Congo suit de près son parcours depuis plusieurs années et a déjà pré-convoqué le joueur dès la saison 2020-2021 alors que Disasi perçait au Stade de Reims, son club formateur qu'il quittera à l'été 2020 pour Monaco. Le défenseur n'avait pas répondu à cette convocation puis avait répondu à celle des Espoirs français pour l'Euro 2021 de la catégorie, Sylvain Ripoll l'appelant alors en renfort. Disasi était resté sur le banc lors du quart de finale perdu et ne compte aucune sélection en Espoirs, contre 3 en équipe de France U20. Le natif de Gonesse en région parisienne peut donc encore répondre aux appels de l'équipe de France comme de la RDC.

Natif de Gonesse, Axel Disasi a fait ses débuts dans le Val d'Oise à Villiers-le-Bel avant de rejoindre Senlis puis l'académie du Paris Football Club avec lequel il débutera dans le football professionnel à 15 ans en Ligue 2. L'été suivant, en juillet 2016, il rejoint le centre de formation du Stade de Reims avec lequel il signe son premier contrat professionnel et participe à la remontée en Ligue 1 lors de la saison 2017-2018. Progressivement titulaire en Ligue 1, il s'impose aux côtés du plus expérimenté Abdelhamid et éclate aux yeux du grand public lors d'une saison marquée par l'épidémie de Covid-19. Suffisant pour attirer l'œil des recruteurs de l'AS Monaco qui l'engage à l'été 2020 avec qui il participe à la Ligue Europa et au tour préliminaire de Ligue des champions 2022-2023. Buteur contre le PSV Eindhoven, il ne peut toutefois éviter l'élimination du club de la Principauté au match retour.

A l'été 2022, le nom d'Axel Disasi a circulé pour renforcer la défense du PSG. Désireux d'engager le stoppeur de l'Inter Milan Milan Skriniar, le club parisien avait fait de Disasi son " plan B ", un souhait renforcé par la prestation majuscule de Disasi face à Lionel Messi fin août 2022. Non vendeur, l'AS Monaco aurait adressé une fin de non-recevoir au club parisien. "C'est toujours plaisant d'être associé au PSG, c'est un club très ambitieux mais on arrivait en fin de mercato. Il y a eu des contacts, ça s'est intensifié après le match au Parc des Princes mais je sentais que je passais un cap à Monaco, je voulais continuer. Il me reste trois ans de contrat, j'aime bien l'Angleterre. C'est mon championnat de prédilection. A choisir, je prendrai l'endroit où je peux le plus progresser", évoquait alors le joueur, interrogé par RMC Sport.