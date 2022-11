Axel Disasi : qui est le latéral droit des Bleus ?

Appelé pour remplacer Presnel Kimpembe en tant que défenseur central, Axel Disasi est pourtant titulaire avec les Bleus face à la Tunisie au poste de latéral

Afin de palier le forfait de Presnel Kimpembe, le défenseur de l'AS Monaco Axel Disasi a été appelé à la dernière minute par Didier Deschamps. Alors qu'il n'a pas joué une seule minute de jeu depuis le début de la Coupe du monde, le Monégasque va débuter la rencontre à un poste de latéral droit qu'il connait bien. Titulaire à ce poste contre l'Etoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa, mais également face à l'Olympique de Marseille lors de la dernière journée de championnat avant la Coupe du monde, Axel Disasi a certainement convaincu Didier Deschamps de l'appeler. Notons également que si le défenseur est titulaire, c'est également pour éviter à Jules Koundé de prendre un deuxième carton jaune et donc d'être absent pour le huitième de finale des Bleus.

Axel Disasi ne compte actuellement aucune sélection avec l'équipe de France et sera donc présent avec les

Bleus au Qatar sans jamais avoir disputé la moindre minute avec les Bleus. Avec la double nationalité franco-congolaise, le défenseur de l'AS Monaco était convoité depuis la République Démocratique du Congo, qui suit de près son parcours depuis plusieurs années et a déjà pré-convoqué le joueur, dès la saison 2020-2021. Mais il n'a jamais souhaité y répondre favorablement. Chez les jeunes, il ne compte que trois sélections avec les U20 français, même s'il avait (déjà) été appelé en renfort par le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll, lors de l'Euro 2021. Sans jamais jouer.

. Il ne compte aucune sélection avec la France et n'a jamais disputé la Ligue des champions. Appelé en tant que neuvième défenseur dans la liste de Didier Deschamps, Axel Disasi n'est qu'une troisième option pour le sélectionneur en tant que défenseur central et pourrait bien ne pas jouer du Mondial.

Natif de Gonesse, dans la banlieue parisienne, Axel Disasi a fait ses débuts dans le Val d'Oise à Villiers- le-Bel avant de rejoindre Senlis puis l'académie du Paris Football Club avec lequel il débutera dans le football professionnel à 15 ans en Ligue 2. L'été suivant, en juillet 2016, il rejoint le centre de formation du Stade de Reims avec lequel il signe son premier contrat professionnel et participe à la remontée en Ligue 1 lors de la saison 2017-2018.

Progressivement titulaire en Ligue 1, il s'impose aux côtés du plus expérimenté Abdelhamid et éclate aux yeux du grand public lors d'une saison marquée par l'épidémie de Covid-19. Suffisant pour attirer l'œil des recruteurs de l'AS Monaco, qui s'offre ses services à l'été 2020 pour environ 13 millions d'euros. Avec le club monégasque, Axel Disasi progresse et s'impose petit à petit comme un titulaire indiscutable dans la charnière centrale. Il découvre l'Europe avec l'ASM et participe à la Ligue Europa, mais aussi au

tour préliminaire de Ligue des champions lors de la saison 2022-2023. Buteur face au PSV Eindhoven, il ne peut toutefois éviter l'élimination du club de la Principauté au match retour.

Axel Disasi Age : 24 ans

24 ans Poste : défenseur latéral droit et axial

défenseur latéral droit et axial Club actuel : AS Monaco

AS Monaco Salaire : 1 million d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 15 matchs de Ligue 1 cette saison, un but. 32 matchs la saison dernière.

6 matchs de Ligue Europa cette saison, un but. 6 matchs la saison dernière.

Aucun match en équipe de France. Quelques trophées : palmarès vierge (Finaliste de la Coupe de France 2021 avec Monaco)

À l'été 2022, le nom d'Axel Disasi a circulé pour renforcer la défense du PSG. Désireux d'engager le stoppeur de l'Inter Milan Milan Skriniar, le club parisien avait fait de Disasi son " plan B ", un souhait renforcé par la prestation majuscule de Disasi face aux Parisiens fin août 2022 (1-1). Mais l'AS Monaco aurait adressé une fin de non-recevoir au club parisien. "C'est toujours plaisant d'être associé au PSG, c'est un club très ambitieux mais on arrivait en fin de mercato. Il y a eu des contacts, ça s'est intensifié après le match au Parc des Princes mais je sentais que je passais un cap à Monaco, je voulais continuer. Il me reste trois ans de contrat, j'aime bien l'Angleterre. C'est mon championnat de prédilection. A choisir, je prendrai l'endroit où je peux le plus progresser", évoquait alors le joueur, interrogé par RMC Sport.