Mohamed Simakan : un frère connu en Ligue 1, qui est la surprise annoncée de la liste de Deschamps ?

SIMAKAN. Mohamed Simakan pourrait être la grande surprise de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le jeune défenseur de Leipzig, jamais appelé en équipe de France, pourrait profiter de sa grande forme et de sa polyvalence très appréciée pour être sélectionné en Bleu. On vous le présente en détails !

Et si c'était lui, LA surprise de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde 2022 ? Mohamed Simakan est un nom susurré depuis plusieurs semaines dans l'entourage des Bleus. Les blessures et petits couacs successifs ont renforcé les doutes sur la composition de l'équipe de France au Qatar. Si l'attaque semble épargnée, la défense de Didier Deschamps est soumise à de nombreuses questions. Raphaël Varane, Presnel Kimpembé, Jules Koundé, Lucas Hernandez... Autant de cadres des Bleus qui ont connu la blessure ces derniers jours.

Face à cette incertitude, Mohamed Simakan présente à la fois une forme étincelante avec son club du RB Leipzig qu'une polyvalence très appréciée et recherchée par les sélectionneurs au moment d'élaborer leurs listes pour les grandes compétitions. Foot Mercato a été le premier média en début de semaine à présenter Mohamed Simakan comme la surprise de la liste élargie de Didier Deschamps (sans doute avec 26 noms) et la piste a pris de l'épaisseur avant la communication de la liste de Didier Deschamps au JT de 20 heures de TF1 ce 9 novembre 2022.

Né le 3 mai 2000 à Marseille, Mohamed Simakan est âgé de 22 ans. Il a déjà évolué en Ligue 1 mais aussi en Ligue Europa avec Strasbourg avant de disputer la Ligue des champions avec le RB Leipzig. Avec trois passes décisives à son actif, il se met en évidence lors de la phase de poules de la Champion's League 2022-2023 et compte trois sélections avec l'équipe de France Espoirs.

Mohamed Simakan a pu s'appuyer sur l'expérience et les conseils de son demi-frère, un certain Ismaël Bangoura bien connu des suiveurs assidus de la Ligue 1. L'attaquant guinéen a fait les beaux jours du Muc 72, le club du Mans au début des années 2000 (18 buts en Ligue 1) avant de davantage peiner au Stade Rennais puis au FC Nantes dans la foulée d'un passage réussi au Dynamo Kiev qui l'avait vu découvrir la Ligue des champions. Agé de 37 ans, Ismaël Bangoura a pris sa retraite. Contrairement à son ainé qui avait choisi de défendre les couleurs de la Guinée, Mohamed Simakan évolue avec le maillot de l'équipe de France.

C'est l'une des cartes maîtresses de Mohamed Simakan et un atout certain aux yeux de ses entraîneurs et sans doute de Didier Deschamps et du staff des Bleus qui le suit de près depuis plusieurs mois : sa polyvalence. Mohamed Simakan peut évoluer à tous les postes de la défense. Longtemps cantonné à l'axe, il a peu à peu migré vers le côté droit où il évolue le plus souvent avec Leipzig dans un 4-2-3-1. Cela tombe bien, c'est ce côté qui pose question à Didier Deschamps depuis de nombreux mois (années ?). Benjamin Pavard, au profil davantage de défenseur central, y a dépanné sans toujours convaincre, encore moins quand "DD" opte pour une composition avec des pistons plus offensifs. A l'inverse, le Marseillais Jonathan Clauss n'affiche pas la solidité défensive requise dans une possible défense à quatre. Simakan, à l'inverse, coche toutes les cases et peut même dépanner dans l'axe... ou à gauche ! Doté d'un bon jeu de tête mais aussi d'une belle vitesse pour prendre le couloir, Mohamed Simakan pourrait bien être la surprise Bleue dans l'avion pour le Qatar.

Jamais appelé en Bleu avant la Coupe du monde 2022, Mohamed Simakan revient de loin. Le jeune défenseur n'a pas été épargné par les blessures durant sa jeunesse et le début de sa carrière professionnelle. A 13 ans, il a été atteint de la maladie d'Osgood-Schlatter, ses symptômes, "une boule de croissance au genou" selon Le Parisien l'ayant éloigné des terrains près d'un an et gênant sa progression au sein des équipes de jeunes de l'OM. Tout juste passé professionnel avec Strasbourg en 2018, Mohamed Simakan a ensuite été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou lors d'un match d'avant-saison avec le club alsacien. De quoi le priver de matchs durant près d'un an. Revenu au haut niveau en 2019, il a depuis explosé avec Strasbourg puis Leipzig dès 2021.

Passé par l'OM durant sa formation, Mohamed Simakan n'a pas été conservé par le club marseillais au moment de rejoindre pour de bon la pépinière du club marseillais. Il rebondit au SC Air Bel, un club de quartier marseillais, participant au championnat de France U17. C'est là qu'il est repéré par Strasbourg, signant un contrat stagiaire puis son premier contrat professionnel avec le club alsacien en 2018. Débutant en Ligue 1 en 2019, Mohamed Simakan séduit et intéresse les recruteurs de l'AC Milan ou de l'Inter Milan mais c'est finalement le RB Leipzig qui le séduit et qu'il rejoint à l'été 2021, suivant les pas de Nordi Mukiele ou Christopher Nkunku au sein du club allemand, habitué à faire jouer et progresser des jeunes pousses. A l'été 2022, le PSG suit son profil avant d'opter pour son coéquipier Nordi Mukiele. "Luis Campos (conseiller du président du PSG, ndlr) a parlé avec mes agents, c'est vrai. Ils étaient intéressés", a-t-il expliqué début novembre au journal L'Equipe. "La stabilité est importante pour moi. On a pris une décision commune avec les dirigeants, celle de rester. Je suis content car je pense que Leipzig est l'endroit où je pense être le mieux pour l'instant".