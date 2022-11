Ibrahima Konaté : âge, taille, de Leipzig à Liverpool... Révélation de la Coupe du monde ?

IBRAHIMA KONATE. Appelé en septembre pour la première fois en équipe de France, Ibrahima Konaté s'apprête deux mois plus tard à faire ses débuts en Coupe du monde ce mardi face à l'Australie. Le défenseur central sera-t-il l'une des révélations de ce Mondial ? Le joueur de Liverpool ne manque pas d'atouts pour cela. Présentation.

Grand par la taille du haut de son 1 mètre 94, Ibrahima Konaté n'en est pas moins un "petit" chez les Bleus. Avant France-Australie ce mardi soir où le défenseur central de Liverpool est annoncé titulaire dans l'axe de la défense de l'équipe de France, le joueur formé au Paris FC puis à Sochaux ne compte que deux petites sélections. Cela n'empêche pourtant pas Didier Deschamps de le considérer comme un pilier de sa nouvelle défense tant le jeune défenseur affiche calme, zenitude et confiance avant cette première grande compétition internationale.

Didier Deschamps n'est pas le seul à lui afficher sa confiance. "Il a toujours assuré quand il a été confronté à de nouvelles situations, que ce soit à Sochaux quand il a débuté en pro, à Leipzig ou Liverpool", note l'un de ses formateurs à Sochaux, Eric Hély dans un article de L'Equipe consacré au jeune phénomène. Curieusement, Ibrahima Konaté affiche même davantage de garanties que son compère Dayot Upamecano, pilier du Bayern Munich mais jusque-là décevant, fébrile voire franchement inquiétant lors de ses 7 sélections. Leur entente sera à coup sûr l'un des points forts des Bleus ce mardi face à l'Australie puisque la doublette Upamecano-Konaté se connaît bien. Les deux jeunes joueurs ont évolué quatre ans côte à côté au sein du RB Leipzig, sommet de la galaxie Red Bull qu'ils ont rejoint très jeune, illustrant la politique de "pouponnière de talents" du géant de la boisson énergétique.

Le Français évolue aujourd'hui dans l'un des plus grands clubs du monde : Liverpool, récent finaliste de la dernière Ligue des champions. Souvent barré par Virgil Van Dijk, le taulier de la défense de Jurgen Klopp et par le plus expérimenté Joel Matip, Ibrahima Konaté a fait peu à peu son trou. Régulièrement remplaçant en Premier League, il a largement participé au parcours des Reds en Champions League, une épopée conclue par une défaite en finale face au Real Madrid au Stade de France en mai dernier.

idier Deschamps a dû se résoudre à former une liste élargie et à ne pas se contenter de 23 noms. Ibrahima Konaté avait déjà profité de ce climat de bobos en série pour rejoindre l'équipe de France pour la première fois en septembre 2022 pour les matchs de Ligue des nations. Le stoppeur de Liverpool, appelé dans la foulée du forfait de Raphaël Varane, avait pu découvrir le maillot bleu face à l'Autriche et la Croatie, récompensant une progression manifeste déjà saluée par son entraîneur chez les Reds, l'exigeant Jürgen Klopp. C'est pour l'heure sa seule expérience en Bleu... avant cette Coupe du monde.

+ Sa polyvalence dans une défense à 3 comme à 4 sera un atout précieux pour Didier Deschamps au sein d'une défense en reconstruction et soumise à de nombreuses interrogations (Koundé, Varane ?) - Aucune expérience des grandes compétitions internationales et peu de grands matchs disputés (4 matchs depuis le début de la saison). S'il fait son trou à Liverpool, il reste encore trop souvent un joker non titularisé lors des grosses affiches des Reds (2 apparitions seulement en Premier League cette saison, certes contre Arsenal et Tottenham). + Deux prestations convaincantes en septembre pour ses premières capes, une fraîcheur et une puissance intéressantes pour le staff. - Son poste de défenseur central droitier mais pouvant évoluer axe gauche est sans doute le plus concurrentiel en Bleu. Si Varane devait renoncer au premier match, il devra aussi devancer le Munichois Upamecano dans l'esprit de Didier Deschamps...

Avant de rejoindre Liverpool en 2021, Ibrahima Konaté a été formé au Paris FC avant de rejoindre le centre de formation du FC Sochaux Montbéliard en 2014. C'est dans le Doubs que le milieu défensif est replacé dans l'axe de la défense où il débute en Ligue 2 lors de la saison 2016-2017. Dès la fin de cette première saison professionnelle, il choisit de ne pas prolonger son contrat et file en Allemagne au RB Leipzig qui attire de plus en plus de jeunes joueurs français (comme Dayot Upamecano, aussi jeune espoir de la défense française). Il s'y impose définitivement dès la saison 2018-2019 puis est transféré à Liverpool à l'été 2021 pour un montant estimé entre 35 et 40 millions d'euros.

Ibrahima Konaté Age : 23 ans

23 ans Poste : défenseur

défenseur Club actuel : Liverpool

Liverpool Salaire : environ 2 millions d'euros annuels ► Le récap' ◄ En chiffres : 2 matchs en Premier League cette saison. 11 matchs la saison dernière.

2 matchs en Ligue des champions cette saison. 8 matchs en Ligue des champions la saison dernière.

0 matchs en équipe de France cette saison, 2 matchs la saison dernière. Quelques trophées : Coupe d'Angleterre 2021-2022 (Liverpool)

Coupe de la Ligue anglaise 2021-2022 (Liverpool)

Community Shield 2022-2023 (Liverpool)

Ibrahima Konaté est un défenseur central de métier. S'il a débuté sa formation en tant que milieu défensif, il a logiquement reculé d'un cran lors de ses jeunes années à Sochaux, faisant valoir sa puissance et son jeu de tête pour s'imposer. Grand du haut de ses 1,94m, puissant et rapide, il apprécie les duels mais aussi les couvertures et avoue s'inspirer du leader défensif de Liverpool, le Néerlandais Virgil Van Dijk considéré comme l'un des meilleurs stoppeurs au monde. On a connu pire modèle à l'entraînement...