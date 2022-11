Jordan Veretout : LE profil inattendu de la liste de Deschamps !

Milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Jordan Veretout a été appelé dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022. L'ancien Nantais rejoint un milieu fourni mais affiche un profil différent qui a séduit le staff des Bleus.

Le milieu de l'Olympique de Marseille Jordan Veretout sera du voyage au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France ! Avec cinq sélections au compteur pour une titularisation, la présence du milieu de terrain est sans doute due à l'absence au milieu de terrain de Paul Pogba et N'Golo Kanté mais aussi à une polyvalence et un profil différent des autres milieux retenus par Didier Deschamps. Jordan Veretout n'est pas un novice en Bleu mais sa sélection apparaît comme la véritable surprise de la liste du sélectionneur Bleus, les performances du joueur avec l'équipe de France n'ont jamais vraiment été retentissantes et le milieu en a conscience comme il l'avait expliqué à Ouest France en octobre 2021.

"J'aurais aimé que ça se passe différemment. Je sais que je peux faire beaucoup mieux et je le démontre avec la Roma (son club d'alors, lui qui évolue désormais à l'OM NDLR). Contre la Bosnie, c'était un premier match avec l'équipe de France et, on peut dire ce qu'on veut, c'est toujours délicat, plus stressant. L'envie de trop bien faire peut engendrer de la retenue. J'ai trouvé ma deuxième rentrée en Ukraine plus consistante, même si je dois encore élever mon niveau de jeu." Interrogé il y a quelques jours au micro de Prime Vidéo après un match de l'OM, l'ancien Nantais croyait en sa bonne étoile et en sa sélection. "Oui j'y crois. Je suis footballeur, j'ai déjà été appelé. Maintenant, je donne tout sur le terrain et c'est au sélectionneur de faire ses choix. Mais bien sûr que j'y crois".

Jordan Veretout déjà sous le charme de l'équipe de France

Jordan Veretout a déjà été sélectionné en équipe de France. Dans une interview pour Ouest France, le Français a fait part de son émotion après sa première sélection avec les Bleus en 2021. "La première émotion, c'est le jeudi précédent, à 14 h, lors de l'annonce de la liste. L'arrivée au château, c'était aussi très fort. Mais entendre ma première Marseillaise, c'était juste énorme, magique", avait-il lâché.

Avec l'équipe de France, pour Jordan Veretout , "tous les moments sont décuplés. À chaque seconde, il se passe quelque chose. Jouer pour son pays, c'est la chose la plus formidable qui puisse arriver à un footballeur. Une grande fierté. On fait du foot pour vivre ces émotions. Quand on l'a vécu une fois, on n'a pas envie que ça s'arrête." Depuis, le Français a connu cinq sélections.

Qui est la femme de Jordan Veretout ?

Le milieu de terrain de l'OM est en couple avec Sabrina Veretout. Longtemps amis d'enfance, les deux amoureux se sont mariés il y a quelques années.

Jordan Veretout papa

L'ancien milieu de terrain de Nantes ou encore de l'AS Rome est papa de trois enfants avec sa femme Sabrina.