Jordan Veretout : qui est le milieu des Bleus ?

Titularisé par Didier Deschamps pour le dernier match de poule contre la Tunisie, Jordan Veretout dispute ses premières minutes en Coupe du monde. Mais qui est ce milieu de terrain ?

Il a fait partie des surprises embarquées par Didier Deschamps au Qatar : il se voit à présent l'occasion de s'affirmer auprès du grand public. Jordan Veretout, 29 ans, est titulaire avec l'équipe de France ce mercredi 30 novembre 2022 pour le dernier match de poule des Bleus face à la Tunisie. Déjà assurés de disputer les huitièmes de finale, les Tricolores disputent une ultime rencontre avec un onze de départ très largement remanié avec donc le joueur de l'OM dans son entrejeu. Si sa convocation pour la Coupe du monde a été décriée, Jordan Veretout a profité des absences sur blessure de Paul Pogba et N'Golo Kanté pour intégrer un groupe tricolore qu'il a rejoint il y a peu de temps.

Avant d'être sélectionné par Didier Deschamps, Jordan Veretout est passé par diverses catégories jeunes de l'équipe de France. Le milieu de terrain a d'abord débuté avec les moins de 18 ans (2010-2011), avant d'intégrer les moins de 19 la saison suivante puis les moins de 20 en 2012-2013. Un groupe dans lequel se trouvaient des Alphonse Areola, Kurt Zouma, Lucas Digne, Paul Pogba ou encore Florian Thauvin, et avec lequel il a été champion du monde en 2013. Le natif d'Ancenis intègre ensuite les Espoirs en 2013-2014. Puis il lui a fallu attendre sept ans avant de porter à nouveau le maillot tricolore, cette foi avec l'équipe première, lors d'un match contre la Bosnie-Herzégovine en septembre 2021. Une première sélection, en tant que titulaire suivie de quatre autres depuis, à chaque fois comme remplaçant.

D'intéressantes qualités physiques qui lui permettent, avec l'OM, de répéter les efforts à la récupération et dans le pressing, tout en apportant un impact offensif dans la transformation du jeu. Il ne part clairement pas avec le statut de titulaire et ne devrait grapiller que quelques minutes de jeu, payant, à ce stade, son manque d'expérience internationale.

A 29 ans, Jordan Veretout jouit déjà d'une carrière de footballeur bien remplie, débutée en Loire-Atlantique, près de Nantes, département d'où il est originaire. Dès son plus jeune âge, un ballon rond lui est mis entre les pieds à Belligné. Le FC Nantes le repère et il intègre le centre de formation des Canaris en 2003, à l'âge de 10 ans. Il gravit les échelons un à un et, après avoir intégré l'équipe réserve, débute en professionnel au printemps 2011, lors des derniers matchs de la saison du FCN, alors en Ligue 2. Dans la foulée, le club change d'entraîneur et Landry Chauvin, nouveau boss du sportif, fait de Jordan Veretout une pièce maîtresse de son XI en 2011-2012, alors qu'il n'a que 18 ans. Il dispute 35 matchs et s'affirme comme un élément-clé, conservé par Michel der Zakarian les saisons suivantes, avec qui il connaîtra la Ligue 1.

A l'été 2015, direction l'Angleterre et Aston Villa où l'expérience est mitigée. Placé sur le banc d'une équipe en perdition, le Français retrouve de sa superbe avec la venue de Rémi Garde comme entraîneur qui lui redonne une place de titulaire. La relégation du club en 2e division pousse le milieu de terrain à revenir en France, à Saint-Etienne, où il réalise une saison pleine en Ligue 1 et Ligue Europa, participant à presque tous les matchs comme titulaire.

Son aventure se poursuit finalement en Italie, du côté de la Fiorentina, où le Français va prendre une autre dimension, s'imposant comme un élément central de l'équipe au milieu de terrain durant deux saisons (2017-2019). Au point de taper dans l'oeil de l'AS Rome qui lui offre tout autant de temps de jeu durant trois ans, avec même une saison 2021-2022 à 50 matchs entre le championnat et la Coupe d'Europe. Avec la Louve, Veretout est particulièrement décisif, plantant 20 buts et distillant trois passes décisives au cours de son expérience romaine. Ses performances lui valent d'être appelé par Didier Deschamps... puis l'OM, alors que ses relations avec José Mourinho, entraîneur lors de la dernière saison, s'étaient tendues.

►Le récap' JORDAN VERETOUT Age : 29 ans

29 ans Poste : milieu de terrain

milieu de terrain Club actuel : Olympique de Marseille

Olympique de Marseille Salaire : 3 000 000 euros nets par an En chiffres 15 matchs en Ligue 1 cette saison, dont 1 but et 2 passes décisives. 36 matchs la saison dernière avec l'AS Rome, dont 4 buts et 8 passes décisives.

6 matchs en Ligue des champions cette saison, dont 1 passe décisive. 12 matchs de Ligue Europa Conférence la saison dernière, dont 2 passes décisives.

5 sélections avec l'équipe de France. Son palmarès Vainqueur de la Coupe du monde es moins de 20 ans avec l'équipe de France en 2013

ans Vainqueur de la Ligue des nations avec l'équipe de France en 2021

Vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec l'AS Rome en 2021-2022

Si la sélection de Jordan Veretout avec l'équipe de France pour la Coupe du monde n'a pas fait l'unanimité, son arrivée à l'OM, à l'été 2022, a également été chamboulée par une affaire extra-sportive, à laquelle il a été associé. Lorsque le milieu de terrain signe sur la Cannebière, un compte Twitter anonyme affirme que Jordan Veretout a payé les frais d'avocats du père de sa femme, alors visé par une plainte pour viol, déposée par l'une de ses autres filles. Pour l'internaute, le footballeur se rend ainsi complice ces sévices commis par son beau-père.

Or, si l'affaire a bien été jugée en 2021 comme le raconte Le Courrier du Pays du Retz, jamais le nom de l'international français n'a été mentionné au dossier. Et les frais de l'avocat du père ont été réglés par la famille a affirmé le conseil du mis en cause, auprès du Figaro. A l'issue du procès, l'homme avait été condamné à deux ans de prison ferme. Et il n'a jamais été question d'une quelconque implication, de près ou de loin, de Jordan Veretout.