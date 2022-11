Stéphanie Frappart : première femme arbitre de la Coupe du monde, qui est la Française ?

FRAPPART. Historique ! la Français Stéphanie Frappart a été désignée comme arbitre centrale pour le match Allemagne - Costa Rica.

Elle a été à deux reprises 4e arbitre depuis le début de la Coupe du monde, notamment à l'occasion de Mexique - Pologne pour le premier but de Robert Lewandowski dans un Mondial. Mardi 29 novembre, l'histoire est encore plus belle pour la Française qui a été officiellement désignée comme arbitre centrale à l'occasion du dernier match de la phase de groupes de l'Allemagne contre le Costa Rica.

Stéphanie Frappart fait partie des trois femmes retenues parmi les trente-six arbitres de champ de ce Mondial avec la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita. Un rêve pour la Française. Une Coupe du monde, c'est le summum, la plus grosse compétition au monde ", avait-elle expliqué à la fin de septembre lors d'un point de presse à Clairefontaine.

EN SAVOIR PLUS

Biographie Stéphanie Frappart. Stéphanie Frappart est née le 14 décembre 1983 au Plessis-Bouchard, ville située dans le Val-d'Oise en Île-de-France. Si elle a commencé à jouer au football à l'AS Herblay, Stéphanie s'est vite dirigée vers l'arbitrage où elle avait plus de perspectives professionnelles. Si elle officie depuis 2003 en D1 féminine, ce n'est que récemment où la native du Plessis-Bouchard dirige des rencontres de Ligue 1. Reconnue aujourd'hui comme l'une des meilleures arbitres au monde, Stéphanie Frappart fait partie des trois arbitres femmes qui vont officier durant une rencontre de la Coupe du monde 2022 (19 novembre - 18 décembre).

Quel est le salaire de Stéphanie Frappart ?

En Ligue 1, chaque arbitre touche un salaire fixe d'environ 6500 euros selon L'Equipe sans oublier des primes liées aux matchs en fonction du niveau du championnat et du rôle de l'arbitre. Dans l'élite, un arbitre central touche 3 029 euros brut de primes, un assistant 1 478€ et 1 000€ pour un assistant vidéo. En deuxième division, la prime de match est de 1 583€ pour l'arbitre central et de 711€ euros pour ses assistants.

Quelles sont les désignations majeures de Stéphanie Frappart ?

Depuis le début de sa carrière d'arbitre de football, voici les rencontres majeures où Stéphanie Frappart a officié en tant qu'arbitre :

2003 : premier match de D1 Féminine Hénin-Beaumont - La Roche-sur-Yon

2011 : Finale du challenge féminin Montpellier - Saint-Etienne

2014 : nommée meilleur arbitre féminin aux trophées UNFP

2014 : première arbitre femme à diriger une rencontre professionnelle (en Ligue 2)

2015 : Coupe du monde féminine de football

2016 : tournoi féminin de football des Jeux olympiques d'été

2017 : championnat d'Europe de football féminin

28 avril 2019 : première femme à arbitrer une rencontre de Ligue 1 (Amiens-Strasbourg lors de la 34e journée)

2019 : finale Coupe du monde féminine (Etats-Unis - Pays-Bas)

2019 : Supercoupe de l'UEFA (Liverpool - Chelsea)

2020 : Ligue des Nations (Malte-Lettonie)

2020 : Ligue Europa (Leicester - Zorya Louhansk)

2020 : Ligue des Champions (Juventus - Dynamo Kiev)

2021 : tournoi féminin de football des Jeux olympiques d'été

2022 : Ligue des Champions féminine (FC Barcelone - Real Madrid)

2022 : Coupe de France (FC Nantes - OGC Nice)

2022 : Coupe du monde au Qatar

Stéphanie Frappart et la Coupe du monde 2022

Depuis le 19 mai 2022, elle fait partie des 3 femmes sélectionnées en tant qu'arbitres principales lors de la phase finale de la Coupe du monde de football 2022 (19 novembre - 18 décembre). Elle est la seule Européenne dans cette liste qui comprend aussi 33 arbitres principaux hommes, dont le français Clément Turpin.