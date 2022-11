Daniele Orsato : salaire, Coupe du monde... Qui est l'arbitre du match d'ouverture de la Coupe du monde ?

ORSATO. Considéré comme l'un des meilleurs arbitres du continent européen, Daniele Orsato a été désigné comme l'arbitre du match d'ouverture.

L'Italie sera présente à la Coupe du monde avec le premier match de la compétition. L'arbitre transalpin de 46 ans a en effet été désigné par la FIFA pour diriger le match d'ouverture entre le pays organisateur, le Qatar, et l'Équateur, ce dimanche à 17 heures, au stade Al-Bayt, à Al-Khor. Très expérimenté, il a officié notamment lors de la finale de la Ligue des champions en 2020 (Bayern Munich - PSG, 1-0).

Biographie Daniele Orsato. Daniele Orsato est né le 23 novembre 1975 à Vicence, ville située dans le Nord de l'Italie en Vénétie. Arbitre international depuis 2010, il officie dans le championnat italien depuis 2006. Connu et reconnu pour son autorité sur le terrain, l'Italien sait se faire respecter et n'hésite pas à sortir les cartons jaunes afin que les rencontres se déroulent bien. En 2020, il a été désigné meilleur arbitre masculin au monde par l'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics).

Quelles sont les désignations majeures de Daniele Orsato ?

Depuis le début de sa carrière d'arbitre de football, voici les rencontres majeures où Daniele Orsato a officié en tant qu'arbitre :

2010 : Arbitre international

2012 : Rencontre des éliminatoires à l'Euro 2012 Arménie - Slovaquie

2012 : Finale de la Coupe de Roumanie (Rapid Bucarest - Dinamo Bucarest)

2012 : Match de Ligue des Champions (Dinamo Zagreb - FC Porto)

2013 : Finale de la Coupe d'Italie (AS Rome - Lazio Rome)

2014 : Finale de la Coupe d'Italie (Fiorentina - Naples)

2015 : Huitièmes de finale de Ligue Europa (Villareal - Seville)

2015 : Coupe du monde U-20

2016 : Ligue des Champions (PSV - Atlético Madrid)

2019 : Ligue des Champions (Manchester United - Paris Saint-Germain)

2019 : Assistant de Gianluca Rocchi lors de la finale de Ligue Europa (Chelsea - Arsenal)

2020 : Finale Ligue des Champions (Bayern Munich - Paris Saint-Germain)

2021 : Championnat d'Europe

2022 : Coupe du monde au Qatar

Quel est le salaire de Daniele Orsato ?

Selon une étude, Daniele Orsato serait payer 8000 euros par match de Ligue des Champions où il officie comme arbitre central.

Daniele Orsato et la Coupe du monde 2022

Depuis le 19 mai 2022, il fait partie des 36 arbitres sélectionnés pour diriger au moins une rencontre de la Coupe du monde 2022 (19 novembre - 18 décembre) au Qatar.