Luis Enrique : sexe avant les matchs, Ferran Torres... Il fait sensation sur Twitch

Sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique fait sensation depuis le début de la Coupe du monde en prenant la parole sur Twitch.

Un sélectionneur sur Twitch, c'est une grande première et Luis Enrique le réalise à merveille. Dans un monde ou les réseaux sociaux prennent de l'importance, le sélectionneur de l'Espagne dévoile les coulisses de la sélection et livre quelques informations et anecdotes sur la plateforme depuis le début de la Coupe du monde.

Interrogé sur la nutrition, l'ancien joueur du Barça a déclaré son amour aux oeufs. "Les oeufs sont l'un des aliments les plus nutritifs qui existent. Je peux en manger six par jour, mais il faut être sûr que ce sont des oeufs de ferme. Je ne sais pas si c'est le cas au Qatar. J'espère qu'il y a des poules élevées en plein air ici, même s'il n'y a pas grand-chose dans le désert."

Sur la question du sexe avant les matchs, le sélectionneur de l'Espagne a également un avis bien tranché et laisse la "porte" ouverte. "C'est ridicule de l'interdire. Évidemment, il ne faut pas faire une orgie la veille du match. Mais quand j'entraînais en club, les joueurs étaient chez eux la veille des matches et ça ne m'inquiétait pas. Moi, quand j'étais joueur, si j'étais à la maison à la veille d'un match avec ma femme, on faisait ce qu'on avait à faire."

De façon plus légère, Luis Enrique a également été interrogé sur son gendre, Ferran Torres. " Si Ferran Torres fait le geste de la tétine, je le change direct, je l'envoie dans les tribunes et il ne remettra plus jamais les pieds dans un stade de foot de sa vie" a-t-il lancé avec une certaine ironie.

en savoir plus

Biographie Luis Enrique. Luis Enrique est né le 8 mai 1970 à Gijon en Espagne. S'il a remporté de nombreux titres avec le FC Barcelone comme entraîneur, il a également été footballeur où il a disputé la majorité de sa carrière au Real Madrid ou chez les Blaugranas. Milieu de terrain ou attaquant, Luis Enrique a remporté les Jeux olympiques en 1992 avec l'Espagne aux côtés de Pep Guardiola notamment. Aujourd'hui sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique va connaître sa première Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

Quelles sont les équipes entraînées par Luis Enrique ?

Depuis le début de sa carrière d'entraîneur, Luis Enrique a connu quatre équipes sans oublier la sélection d'Espagne (2018-2019, depuis 2019 après une interruption) : FC Barcelone B (2008-2011), AS Rome (2011-2012), Celta Vigo (2013-2014) et FC Barcelone (2014-2017).

Quel est le palmarès de Luis Enrique comme joueur ?

Comme joueur, Luis Enrique a remporté de nombreux trophées :

Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe (en 1997 avec le FC Barcelone)

Supercoupe d'Europe (en 1997 avec le FC Barcelone)

Champion d'Espagne (en 1995 avec le Real Madrid et en 1998 et 1999 avec le FC Barcelone)

Coupe d'Espagne (en 1993 avec le Real Madrid et en 1997 et 1998 avec le FC Barcelone)

Supercoupe d'Espagne (en 1993 avec le Real Madrid et en 1996 avec le FC Barcelone)

Copa Iberia (en 1994 avec le Real Madrid)

Jeux olympiques en 1992

Quel est le palmarès de Luis Enrique comme entraîneur ?

Comme entraîneur, Luis Enrique a remporté de nombreux trophées :

Coupe du Monde des Clubs (en 2015 avec le FC Barcelone)

Ligue des Champions (en 2015 avec le FC Barcelone)

Supercoupe d'Europe (en 2015 avec le FC Barcelone)

Champion d'Espagne (en 2015 et en 2016 avec le FC Barcelone)

Coupe d'Espagne (en 2015, en 2016 et en 2017 avec le FC Barcelone)

Supercoupe d'Espagne (en 2016 avec le FC Barcelone)

Luis Enrique et le FC Barcelone

Après avoir évolué durant deux saisons au Sporting Gijon (1989-1991) et cinq saisons au Real Madrid (1991-1996), Luis Enrique est parti chez l'ennemi juré des Madrilènes, le FC Barcelone. En Catalogne, le natif de Gijon est resté huit années (1996-2004), une équipe où il a disputé 338 matchs et remporté de nombreux trophées comme le championnat d'Espagne ou la Coupe d'Espagne). Plusieurs années après avoir pris sa retraite, Luis Enrique est devenu l'entraîneur de l'équipe B du FC Barcelone où il est resté trois ans. Après deux autres expériences comme entraîneur, l'Espagnol est revenu chez les Blaugranas où il a pris la succession de Gerardo Martino.

Luis Enrique et sa fille

Nommé sélectionneur de l'Espagne en juillet 2018, Luis Enrique quitte son poste quelques mois plus tard pour rester auprès de sa famille. Sa deuxième fille et la plus jeune de ses trois enfants, Xana souffre d'une maladie. Le 29 août 2019, l'Espagnol annonce par un communiqué le décès de sa fille emportée par un ostéosarcome à l'âge de 9 ans, après un combat intense de 5 mois contre la maladie. De nombreuses personnalités du monde du football lui ont rendu hommage.

Quelle est la liste de Luis Enrique ?

Pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre - 18 décembre), Luis Enrique a sélectionné 26 joueurs pour l'Espagne :

Gardiens : Unai Simón (Atheltic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Défenseurs : César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Jordi Alba (FC Barcelone), José Gaya (Valence), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Eric García (FC Barcelone), Hugo Guillamón (Valence)

Milieux de terrain : Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri González (FC Barcelone), Carlos Soler (PSG), Koke Resurrección (Atletico Madrid), Gavi (FC Barcelone), Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Attaquants : Alvaro Morata (Atlético Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Ferran Torres (FC Barcelone), Pablo Sarabia (PSG), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Leipzig), Ansu Fati (FC Barcelone), Yeremi Pino (Villarreal)