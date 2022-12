Harry Maguire : prison, alerte à la bombe... Qui est le défenseur

MAGUIRE. Défenseur des Three Lions, Harry Maguire est très régulièrement critiqué du côté de l'Angleterre et est l'objet de plusieurs menaces.

Harry Maguire est un joueur qui ne passe pas inaperçu sur les terrains et en dehors. Avec son physique impressionnant, 1,94m pour 90 kilos, son transfert mirobolant à Manchester United, 87 millions d'euros, le défenseur a également quelques casseroles à son nom. La plus grosse, sa condamnation à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis après avoir été jugé en flagrant délit à la suite d'une bagarre sur l'île de Mykonos. Harry Maguire a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, "agression contre des représentants de l'Etat", "lésions corporelles", "insultes verbales " et "tentative de corruption". D'après les détails de la police, une bagarre aurait éclaté dans un bar. Une fois la police sur place, ces derniers ont été insultés et un des trois suspects a agressé un officier. Les policiers ont alors demandé aux trois Britanniques, dont Maguire et son frère, de les suivre au poste, mais ceux-ci ont essayé de s'échapper. Une nouvelle bagarre a également éclaté quelques minutes plus tard au poste de police.

Harry Maguire a également été victime en 2021 d'une alerte à la bombe assez glaçante à son domicile. Selon la presse anglaise, un forcené lui aurait laissé 72h pour quitter Manchester United sous peine de faire exploser sa maison. Toutes les menaces étaient contenues dans un e-mail envoyé à l'agent de Maguire, pris au sérieux par les services de police. Il était expliqué que trois bombes avaient été plantées à son domicile et qu'elles seraient déclenchées s'il ne partait pas d'United dans les trois jours. N'étant pas chez lui, le défenseur de Manchester s'est précipité à son domicile pour mettre en sécurité sa famille. Finalement et heureusement, aucune bombe n'a été retrouvée.

EN SAVOIR PLUS

Biographie Harry Maguire. Harry Maguire est né le 5 mars 1993 à Sheffield au nord de l'Angleterre. Formé à Sheffield United, il effectue ses débuts avec les professionnels en D2 Anglaise le 12 avril 2011 face à Cardiff City. Après trois saisons à Sheffield (2011-2014), il signe à Hull City (2014-2017) où il restera trois saisons jusqu'en 2017 avant de partir à Leicester (2017-2019) où il est devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League. Depuis son arrivée à Manchester United, son statut est souvent remis en cause au terme de prestations irrégulières. Mais le défenseur central fait partie des cadres chez les Red Devils.

Avec la sélection anglaise, Harry Maguire a connu les Espoirs avant d'honorer le 8 octobre 2017 sa première cape avec les Three Lions face à la Lithuanie. Depuis, le défenseur a participé à la Coupe du monde 2018, l'Euro 2021 et va participer à son deuxième Mondial consécutif au Qatar (20 novembre - 18 décembre) où il a été sélectionné par Gareth Southgate.

Quel est le palmarès d'Harry Maguire ?

Depuis le début de sa carrière, Harry Maguire n'a remporté aucun trophée hormis des distinctions personnelles ou des places de finaliste :

Vice-champion d'Angleterre en 2021

Finaliste de Ligue Europa en 2021

Finaliste du championnat d'Europe en 2021

Membre de l'équipe-type de D3 anglaise en 2012, 2013 et 2014

Membre de l'équipe-type de Ligue Europa en 2020-2021

Membre de l'équipe-type du championnat d'Europe en 2021

Quel est le salaire d'Harry Maguire ?

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Manchester United, Harry Maguire touche 961 000 euros par mois chez les Red Devils, soit 11,5 millions d'euros par an.

Quel est le prix d'Harry Maguire ?

Acheté 87 millions d'euros à Leicester par Manchester United, le prix d'Harry Maguire est vivement critiqué depuis son arrivée du côté d'Old Trafford, ce qui en fait le défenseur le plus cher de l'histoire du football. À l'heure actuelle, la valeur marchande de l'Anglais est de 30 millions d'euros selon Transfermarkt.

Qui est la femme d'Harry Maguire ?

S'ils se connaissent depuis l'adolescence et sont en couple depuis plus d'une dizaine d'années, Harry Maguire et Fern Hawkins se sont mariés en 2022 alors qu'ils sont fiancés depuis 2018.

Quelle est la chanson sur Harry Maguire ?

Alors qu'il n'était pas encore recruté par Manchester United, les supporters des Red Devils ont fait un chant en l'honneur du défenseur anglais.

Harry Maguire à la Coupe du monde

Au Qatar, Harry Maguire a été sélectionné par Gareth Southgate pour disputer sa deuxième Coupe du monde après 2018. Le défenseur représentera l'Angleterre aux côtés d'Harry Kane, Jude Bellingham ou Phil Foden notamment.