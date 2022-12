Angel Di Maria : l'homme de la finale, son but en vidéo

Titulaire surprise lors de la finale de la Coupe du monde, Angel Di Maria a marqué un but et a provoqué un penalty.

[Mis à jour le 18 décembre 2022 à 17h05] Mis sur le banc depuis le début de la Coupe du monde, Angel Di Maria a été titularisé pour la finale et est tout simplement l'homme du match avec un penalty obtenu après avoir mis totalement dans le vent Ousmane Dembélé et un but sur un contre éclair. En larmes, l'Argentin a réalisé une première période de rêve.

Dans le 4-4-2 utilisé en demi-finale, De Paul et Paredes lui avaient été préférés aux côtés de l'une des révélations argentines de la compétition, Enzo Fernandez. L'autre option d'un 5-3-2 aurait encore moins favorisé les cartes d'Angel Di Maria, dont le profil sied peu à ce type de système. "El Fideo" se voit donc conforté par le choix d'un 4-4-2 qui devrait le voir occuper le flanc droit du milieu de l'Albiceleste.

Angel Di Maria, qui a rejoint la Juventus Turin l'été dernier, a été victime d'une petite blessure musculaire à l'issue des phases de poules. Il a ainsi manqué le 8e de finale contre l'Australie, est entré en fin de match face aux Pays-Bas en quart avant de rester sur le banc en demi-finale contre la Croatie. Rétabli, il a pu participer aux derniers entraînements collectifs des Sud-Américains avant la finale mais Scaloni, qui a trouvé un certain équilibre en son absence, a sans doute hésité à nouveau se passer d'El Fideo... Avant de trancher en la faveur de son expérience et de son entente avec Lionel Messi sans doute.

Biographie Angel Di Maria. Angel Di Maria est né le 14 février 1988 à Rosario en Argentine. S'il a été formé au club local de Rosario Central, il explose au plus haut niveau lors de la Coupe du monde des U20 qu'il dispute avec l'Argentine. Plusieurs clubs européens convoitent le joyau de l'Albiceleste qui décide de signer à Benfica Lisbonne au Portugal où il se révèle comme l'un des meilleurs ailiers du championnat portugais. Alors qu'il se trouve en Afrique du Sud pour disputer la Coupe du monde 2010 avec l'Argentine, le Real Madrid annonce avoir signé le natif de Rosario. Chez les Madrilènes, Angel Di Maria est parvenu à remporter la Ligue des Champions, la dixième du club espagnol. Depuis, l'Argentin est passé par Manchester United mais surtout par le Paris Saint-Germain où il est resté sept saisons (2015-2022) avant de partir pour l'Italie et la Juventus où il évolue actuellement.

Avec l'Albiceleste, Angel Di Maria s'est vite imposé comme l'un des meilleurs joueurs offensifs de sa génération aux côtés de Lionel Messi. Après avoir remporté la Coupe du monde des U20 en 2007 et les Jeux olympiques en 2008, "El Fideo" a effectué ses débuts avec l'équipe A le 6 septembre 2008 face au Paraguay dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2010. Depuis, Angel Di Maria n'a plus quitté l'Albiceleste avec qu'il a remporté la Copa America en 2021 aux côtés de Lionel Messi et Sergio Aguero. Au Qatar (20 novembre - 18 décembre), le natif de Rosario va disputer sa quatrième Coupe du monde après 2010, 2014 et 2018.

Quel est le palmarès d'Angel Di Maria ?

Depuis le début de sa carrière, Angel Di Maria a remporté de nombreux trophées :

Championnat du Portugal (en 2010 avec Benfica)

Coupe de la Ligue portugaise (en 2009 et 2010 avec Benfica)

Ligue des Champions (en 2014 avec le Real Madrid)

Championnat d'Espagne (en 2012 avec le Real Madrid)

Coupe d'Espagne (en 2011 et 2014 avec le Real Madrid)

Supercoupe d'Espagne (en 2012 avec le Real Madrid)

Championnat de France (en 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022 avec le Paris Saint-Germain)

Coupe de France (en 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021 avec le Paris Saint-Germain)

Coupe de la Ligue française (en 2016, 2017, 2018 et 2020 avec le Paris Saint-Germain)

Trophée des Champions (en 2016, 2018, 2019 et 2020 avec le Paris Saint-Germain)

Copa America (en 2021 avec l'Argentine)

Coupe des Champions CONMEBOL-UEFA (en 2022 avec l'Argentine)

Jeux olympiques (en 2008 avec l'Argentine)

Coupe du monde des U20 (en 2007 avec l'Argentine)

Quelles sont les statistiques d'Angel Di Maria ?

Milieu excentré, Angel Di Maria est un joueur qui donne le tournis aux défenses adverses. Spécialiste des coups de pieds arrêtés, ses prises de balle et ses crochets sont dévastateurs pour les défenses adverses. Depuis le début de sa carrière, l'Argentin a disputé près de 700 matchs en club dont 295 avec le Paris Saint-Germain sans oublier les cent vingt-quatre sélections avec l'Albiceleste. Il comptabilise cent quatre-vingt-deux buts au total dans sa carrière pour deux cent soixante-treize passes décisives.

Quel est le salaire d'Angel Di Maria ?

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la Juventus Turin, la valeur marchande d'Angel Di Maria est estimée à 10 millions d'euros selon Transfermarkt. Depuis son arrivée le 8 juillet 2022 chez les Bianconeri, l'Argentin touche six millions d'euros par saison.

Quel est le club actuel d'Angel Di Maria ?

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Angel Di Maria a connu six équipes : Rosario Central (2005-2007), Benfica Lisbonne (2007-2010), Real Madrid (2010-2014), Manchester United (2014-2015), le Paris Saint-Germain (2015-2022) et la Juventus Turin (depuis 2022) où il évolue actuellement.

Angel Di Maria à la Coupe du monde

Au Qatar, Angel Di Maria a été sélectionné par Lionel Scaloni pour disputer sa quatrième Coupe du monde après 2010, 2014 et 2018. Le milieu représentera l'Argentine aux côtés de Lionel Messi, Lautaro Martinez, Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul ou Leandro Paredes notamment.