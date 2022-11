Yeo Moriba : qui est la mère de Paul Pogba ? Quelle est son influence dans l'affaire ?

La mère de Paul Pogba a décidé de briser le silence et de livrer son ressenti sur l'affaire qui secoue le clan Pogba. Portrait de Yeo Moriba.

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose de prime abord. Pourtant, Yeo Moriba est devenue ces dernières années une figure du football français. Et pour cause, l'un de ses trois fils n'est autre que l'international français Paul Pogba. Plutôt discrète dans les médias en temps normal, Yeo Moriba s'exprime ce dimanche 20 novembre 2022 sur TF1. Invitée d'Audrey Crespo-Mara dans "Le Portrait de la semaine", celle qui a sorti, mercredi 16 novembre, son autobiographie intitulée Et à la fin, on gagne, écrit avec la journaliste Clémence de Blasi, s'exprime à cette occasion pour la première fois sur l'affaire Pogba.

Une affaire qui lui "brise le cœur". Une enquête a été ouverte le 3 août 2022 par le parquet de Paris. Les chefs d'accusation ? "Extorsion en bande organisée, tentative d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, portant sur différents faits dont [Paul] Pogba aurait été victime entre mars et juillet 2022". Yeo Moriba a vu l'un de ses autres fils, Mathias Pogba, être mis en examen le 17 septembre dernier et placé en détention provisoire dans le cadre de cette fameuse affaire.

Dans son ouvrage, la mère de Mathias et Paul Pogba est finalement revenue, non sans peine, sur la terrible affaire qui a secoué son clan ces derniers temps. "On m'a dit de la rajouter, au début je ne voulais pas, c'était difficile. Et puis le livre était déjà fait. Mais cet épisode est arrivé... C'est très difficile d'en parler", confie-t-elle, sans tabou, comme le rapporte franceinfo.

À l'AFP, à qui elle a récemment accordé une interview et dont TF1 Info se fait l'écho, celle qui avait dans un premier temps pris le parti de son plus jeune fils, Paul Pogba, rappelle Foot01, a finalement également défendu son aîné Mathias, victime, selon elle, d'"un piège". "Il a été manipulé, braqué par des personnes qui étaient proches de nous", affirme-t-elle, avant d'ajouter : "On s'est sentis trahis." Pour évoquer les coupables, selon elle, Yeo Moriba n'hésite pas à parler "de gros, gros requins", motivés par "la jalousie extrême".

Dans son ouvrage, comme le rapporte de son côté franceinfo, la mère de Paul et Mathias Pogba déclare vouloir aujourd'hui rendre justice à ses "deux fils". Et d'ajouter : "Le clan Pogba sera toujours là. […] Ça s'arrangera toujours, c'est la famille, ce sont des frères de lait, ils se tiendront toujours la main."

Une affaire Pogba dans laquelle la mère des deux footballeurs semble également impliquée, même si l'on ne connaît pas encore à ce stade le degré exact de son implication. En effet, d'après RMC Sport, Yeo Moriba aurait été entendue en tant que témoin par les enquêteurs, après l'ouverture de l'enquête préliminaire début août. L'international français Paul Pogba aurait, quant à lui, affirmé que sa mère aurait aussi subi des pressions. Une hypothèse pour l'heure confirmée par les fuites des auditions de Mathias et Paul Pogba.

Pour autant, son rôle exact reste encore à préciser. Dans les colonnes du Figaro, le président du Tours FC, Jean-Marc Ettori, invité à s'exprimer sur l'affaire Pogba fin août - affaire qui ne le surprenait pas le moins du monde, soit dit en passant - ne s'était pas montré très tendre à son égard, décrivant Yeo Moriba comme "la cheffe de gang, celle qui pilote tout, celle qui dit oui, celle qui dit non". Des propos à prendre toutefois avec un certain recul, Jean-Marc Ettori évoquant dans cette même interview sa mésaventure avec le clan Pogba à l'époque du transfert de Mathias à Tours. "On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges [...]. On n'a jamais eu l'argent", expliquait-il.

Aujourd'hui âgée de 52 ans, Yeo Moriba retrace dans son autobiographie son incroyable parcours : de sa Guinée natale à la France et la consécration de son plus jeune fils Paul Pogba, vainqueur avec les Bleus de la Coupe du monde 2018. Un parcours semé d'embûches que la mère des jumeaux Florentin et Mathias, nés en 1990 à Conakry en Guinée, et de Paul Pogba, né en en 1993 à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, a su surmonter.

Arrivée en France à 19 ans pour épouser Fassou Antoine Pogba, un professeur d'électronique chrétien âgé d'une cinquantaine d'années à l'époque, Yeo Moriba, qui est quant à elle musulmane, rapporte Le Monde, se retrouve rapidement seule à la tête d'une famille monoparentale. Les parents de Paul Pogba se sont en effet séparés lorsque ce dernier était encore en bas âge.

Dans son ouvrage, Yeo Moriba, qui a également adopté deux de ses nièces, comme l'explique franceinfo, voulait "passer un message : nous, les femmes, il faut nous battre, ne pas se décourager parce que tu n'as plus le mari". Elle revient ainsi sur les nombreux petits boulots qu'elle a enchaînés, passant de caissière à femme de chambre, n'hésitant pas à marcher pendant des heures pour se rendre sur son lieu de travail les week-ends, lorsqu'il n'y avait pas de bus. "Il fallait que je travaille pour m'occuper de mes enfants, je n'avais pas d'autre solution", explique-t-elle.

Comme le souligne encore franceinfo, Yeo Moriba ne s'attarde que très peu sur les années de galère, proposant plutôt un récit "positif". "Il ne faut pas s'alarmer, il faut être courageux. Si tu perds le courage, tu ne peux rien faire", enseigne d'ailleurs la mère de Paul Pogba. Le racisme n'a également que très peu de place dans son récit. "Il faut l'accepter, on sentait un peu de racisme, pour certains boulots, on voyait qu'on donnait la préférence aux Français de souche plutôt qu'aux immigrés", explique celle qui estime que ses enfants ne l'ont, eux, pas trop subi.

Yeo Moriba ne manque enfin pas de revenir sur l'amour partagé au sein de la famille pour le ballon rond. Alors que ses trois fils ont fait carrière dans le football, la cinquantenaire a également eu sa petite heure de gloire sur les terrains de foot. Yeo Moriba a en effet été la capitaine d'une équipe de filles en Guinée, dans sa jeunesse. Comme l'indiquent les éditions Fayard, qui publient aujourd'hui son autobiographie, Yeo Moriba avait été "repérée, au début des années 1980, par l'un de ses professeurs" et était "vite" devenue "capitaine de l'une des premières équipes féminines de Guinée". Une "période dorée" qui s'est malheureusement rapidement achevée, avec l'arrivée de troubles politiques dans le pays.