Achraf Hakimi : plus rapide que son "pote" Mbappé ? LE duel de France-Maroc

ACHRAF HAKIMI. Achraf Hakimi et Kylian Mbappé se font face ce mercredi 14 décembre lors du match France-Maroc en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Le latéral marocain connaît par coeur son coéquipier au PSG et pourra lui opposer sa remarquable pointe de vitesse. Mas au fait, quil est le plus rapide des deux ?

Achraf Hakimi face à Kylian Mbappé : c'est le duel attendu de Maroc-France, l'affiche de la 2e demi-finale de Coupe du monde ce mercredi au Qatar (coup d'envoi à 20 heures, heure française). Après un mano à mano très médiatisé avec Kyle Walker lors de France-Angleterre, un match dans le match qui a finalement fait pschitt au vu du scénario du match et de l'espace laissé à contrario à Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, la star des Bleus, s'apprête à défier un autre gros morceau, le latéral droit marocain Achraf Hakimi.

Si Kyle Walker et l'ancien Monégasque se connaissaient pour s'être affrontés en Ligue des champions (PSG-Manchester City), ce n'est rien à côté de la connaissance parfaite qu'ont les deux footballeurs du joueur qu'ils vont affronter ce mercredi soir. Coéquipiers au PSG depuis 2021 et très proches dans la vie, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi semblent inséparables au PSG et se sont même croisés après les 8e de finale au Qatar, passant un peu de temps libre ensemble.

Qui est le plus rapide ? Tout dépend des sources mais le duel est serré, très serré !

Potes mais rivaux ce soir sur le terrain, Hakimi et Mbappé devront trouver des solutions tactiques pour surprendre leur "pote". Kylian Mbappé ne pourra pas totalement compter sur son arme numéro 1, la pointe de vitesse puisque c'est également le point fort du Marocain. L'ancien latéral du Real Madrid ou de l'Inter Milan a même été flashé à une vitesse supérieure à celle de son ami, considéré comme l'un des footballeurs les plus rapides du monde. Qui est le plus rapide entre les deux ? Tout dépend des statistiques enregistrées. En 2021, le spécialiste des statistiques Opta avait ainsi chronométré Achraf Hakimi à une vitesse de pointe de 36,48 km/h, juste devant Mbappé et ses 36,08 km/h. Attention, le site de la Ligue 1, dans un classement officialisé en septembre, considérait Kylian Mbappé comme le joueur du championnat de France le plus rapide cette année avec 36 km/h devant Achraf Hakimi, 7e avec 35,28 km/h. Heureusement, le football n'est pas qu'un simple sprint (où Mbappé comme Hakimi seraient de toute façon bien loin des meilleurs athlètes sur 100 mètres) et il faudra que l'un comme l'autre affichent d'autres qualités pour remporter ce match dans le match et atteindre la finale de la Coupe du monde.

Qui est Achraf Hakimi ? Sa bio en quelques lignes

Né en 1998 à Madrid en Espagne de parents marocains arrivés 18 ans plus tôt en Espagne, Achraf Hakimi a pu rejoindre dès l'âge de 7 ans l'académie du Real Madrid. Il aurait d'ailleurs pu jouer pour la sélection espagnole mais a opté pour les Lions de l'Atlas. Il intègre l'équipe Une en 2017 sous les ordres de Zinédine Zidane mais est ensuite barré par la concurrence et opte pour un prêt au Borussia Dortmund où il explose lors de la saison 2018-2019. Il rejoint ensuite définitivement l'Inter Milan à l'été 2020 contre 40 millions d'euros, confirme son potentiel certain au poste de latéral droit et rejoint le PSG à l'été 2021 contre plus de 60 millions d'euros. A son palmarès figure notamment une Ligue des champions avec le Real en 2018 (même s'il ne figurait pas sur la feuille de match en finale), une Coupe du monde des clubs en 2017, un titre de champion d'Italie 2021 et un autre de champion de France 2022.