Enzo Couacaud : qui est le Français, adversaire de Novak Djokovic ?

Présent au deuxième tour de l'Open d'Australie, Enzo Couacaud affronte Novak Djokovic ce jeudi 19 janvier.

Critiqué pendant des années, Enzo Couacaud a rendez-vous avec le plus grand match de sa carrière ce jeudi 19 janvier à la Road Laver Arena pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. Face à lui, un monstre, Novak Djokovic. Facile lors du premier tour, le Serbe vise un nouveau titre du Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial, mais sa route passera par le Français.

191 mondial au classement ATP, c'est la première fois de sa carrière qu'il affrontera un joueur du top 10, lui dont le plus gros succès en termes de classement remonte à octobre 2014 au Challenger de Rennes où il avait battu Robin Haase, alors 73e à l'ATP, en quarts de finale.

Qui est Enzo Couacaud ?

Né en 1995 du côté de Curepipe sur l'Île Maurice, Enzo Couacaud est un joueur professionnel de tennis depuis 2013. Prometteur chez les jeunes, 17e mondial chez les juniors en 2013, le Français a du faire face à de nombreuses blessures, notamment au coude avec deux opérations en 2017 et 2018. Pour L'Equipe en 2022, le Français s'était confié sur cette difficulté et les préjugés qu'il a du subir au quotidien à propos de ses origines. "Quand on est blessé aussi longtemps, qu'on le veuille ou non, on prend une sacrée claque. Sans le tennis je suis quoi ? Je suis qui ? J'aime quoi ? Je fais quoi ? Je vaux quoi ? J'ai quoi comme valeurs ? Au début, je n'avais pas les réponses. C'était très, très dur."

"Pendant que j'étais out, j'ai tout le temps entendu : ''Le mec ne reviendra pas, c'est mort.'' Des coaches m'ont dit : ''T'es un joueur de Futures, reste là où t'es.'' Ça ne m'a jamais mis dans le seau, au contraire je m'en suis toujours nourri. On me disait aussi : ''T'es un mec des îles, tu te lèves tard et tu bois du rhum'', alors que je suis toujours le premier à la salle au CNE et le dernier à partir."