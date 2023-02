Ethan Dumortier : qui est l'ailier du XV de France ?

A 22 ans, Ethan Dumortier connaît sa première sélection avec le XV de France, en ouverture du Tournoi des VI Nations, contre l'Italie. Mais qui est ce jeune ailier des Bleus ?

Il est le petit nouveau que le grand public va découvrir ce dimanche 5 février 2023. Si les amoureux du Top 14 suivent ses performances depuis le début de la saison, le nom d'Ethan Dumortier n'est pas encore connu dans le giron du rugby international. Et pour cause. Il connaît cet après-midi sa première sélection avec le XV de France, à l'occasion de la première journée du Tournoi des VI Nations, en Italie. A 22 ans, le joueur du LOU, actuel meilleur marqueur du championnat de France, était destiné au rôle de remplaçant au stade olympique de Rome. Mais la blessure de Gabin Villière l'a propulsé titulaire sur l'aile gauche des tricolores. L'occasion de se montrer un peu plus après un début de saison de rêve.

Champion du monde avec l'équipe de France -20 ans

Ethan Dumortier est donc un joueur du Lyon olympique universitaire, avec qui il évolue au poste d'ailier. Né en 2000, il commence chez les jeunes à Saint-Savin, près de Bourgoin-Jallieu, club qu'il rejoindra ensuite pour poursuivre sa formation chez les jeunes. Le LOU l'enrôle ensuite alors qu'il évolue en Crabos, à 17 ans. C'est finalement en 2019 que ce centre de formation, qui a glissé à l'aile, se fait remarquer par l'encadrement de l'équipe de France des moins de 20 ans. En 2019, il débute avec les Bleus lors du VI Nations en Italie (!) et marque un essai. Alors qu'il n'a toujours pas joué avec l'équipe professionnelle de Lyon, il est appelé pour la Coupe du monde des -20 ans en Argentine en 2019 et devient champion du monde aux côtés des Louis Carbonel, Jordan Joseph ou encore Killian Geraci.

Le staff du LOU lui accorde alors sa confiance pour débuter chez les pro et est lancé dans le grand bain via la Champions Cup, où il prend part à trois matchs (deux titularisations) en 2019-2020, suivis d'une convocation avec les Bleus -20 ans pour le Tournoi (deux matchs, deux essais). Le Top 14, il ne le découvre qu'en novembre 2020 contre le Stade Français, dans le très spécial contexte de la pandémie. Il dispute sept rencontres, dont trois comme titulaire, et s'offre même son premier essai contre Agen lors de la dernière journée de championnat.

Actuel meilleur marqueur du Top 14

Dès lors, Ethan Dumortier est pleinement intégré au groupe professionnel. La saison suivante, Pierre Mignoni, le manager, l'aligne à 18 reprises sur une feuille de match, dont 15 comme titulaire. Petit à petit, il s'affirme, s'offrant cinq essais, dont deux doublés. De quoi attirer l'œil de Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France.

L'éclosion de ce gabarit peu académique à l'aile (1,91m, 93kg) s'est confirmée depuis le début de la saison puisque qu'il a disputé 11 matchs du LOU en Top 14 sur 16, tous comme titulaire, plantant pas moins de huit essais pour s'installer en tête du classement des meilleurs marqueurs. En Coupe d'Europe, l'Isérois d'origine est tout aussi efficace : trois matchs, trois titularisations, trois essais (dont un doublé). Des performances qui lui ont ouvert les portes de l'équipe de France, dès cet automne : il avait été convoqué pour la tournée, sans jouer. Il ne lui a fallu attendre que quelques semaines pour enfiler son premier maillot tricolore chez les "grands".

"Il connaît mieux la NBA que les grands noms du rugby"

Et dire que ce n'était même pas un objectif de carrière. "Quand il a commencé le rugby, c'était pour suivre ses copains. C'était le plus chétif, le plus petit. Il a grandi d'un coup", a confié son père, Jérémy, à L'Equipe. D'autant que dans la famille, c'est plus basket qu'ovalie : la mère jouait à l'ASVEL et le père entraîne une équipe de quatrième division. Et ses mensurations le rapprochaient plus des paniers que des poteaux. "Il connaît mieux LeBron James et la NBA que les grands noms du rugby" a même lancé, un brin moqueur, Kendrick Lynn, son entraîneur principal à Lyon, auprès de L'Equipe.

A défaut du parquet, c'est sur le gazon qu'Ethan Dumortier s'est révélé être un redoutable finisseur, très habile dans les airs qui plus est. A Rome, peut-être réitérera-t-il sa performance de 2019 avec les Bleuets ? Ou parviendra-t-il à nouveau à prendre le meilleur sur son vis-à-vis Ange Capuozzo, comme avec le LOU face à Toulouse en novembre dernier ?