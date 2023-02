Warren Zaïre-Emery : qui est la nouvelle pépite du PSG ?

Warren Zaïre-Emery est l'une des belles révélations de la saison du côté de Paris, découvrez son portrait.

Warren Zaïre-Emery est en train de prendre une nouvelle dimension. Christophe Galtier, titularise le jeune prodige issue du centre de formation du PSG. A 16 ans, il va vivre une soirée de rêve, participer dès le début de la rencontre à un huitième de finale aller en Ligue des Champions face au Bayern Munich.

Milieu de terrain, le jeune joueur a expliqué pour France Bleu pourquoi il est passé à ce poste. "C'est un poste où j'ai commencé quand je suis arrivé au PSG. Parce qu'avant, j'étais excentré droit et j'aimais dribbler. Maintenant, au milieu, c'est un poste avec beaucoup de responsabilités parce que c'est toi qui fais le relais entre la défense et l'attaque. Après, moi, j'aime bien défendre, me projeter et faire le rôle du milieu."

D'où vient Warren Zaïre-Emery ?

D'origine Martiniquaise de par sa grand-mère, Warren Zaïre-Emery est né à Montreuil le 8 mars 2006 . Il s'est mis au football dès l'âge de 4 ans, très certainement sous l'impulsion de son père qui a joué au Red Star. Il a grandit en région parisienne à Romainville avant de s'installer à Saint-Germain-en-Laye, au centre de formation du PSG.

Un titi-parisien dans l'âme

Ce jeune parisien est au club depuis 2014. Il n'a que 16 ans. cela signifie que le milieu a passé la moitié de sa vie au PSG. Avant au FCM Aubervilliers, son ADN est associé au PSG. Avec les U-19, il s'est démarqué auprès de Christophe Galtier qui l'a appelé à plusieurs reprises cette saison en équipe première. Avec 11 matchs, Warren Zaïre-Emery est monté en puissance ces derniers jours et a inscrit 2 buts, les deux premiers de sa carrière professionnel.

Pas encore de palmarès mais déjà des records de précocité

Son palmarès à 16 ans n'est évidemment pas fourni. Warren Zaïre-Emery détient toutefois des records prématurés. Il est devenu le 6 janvier dernier en 1/32e de finale de la Coupe de France, le plus jeune joueur à débuter une rencontre avec le maillot bleu et rouge. Mieux encore, il est dorénavant le plus jeune buteur de l'histoire du PSG lors de la victoire à Montpellier (3-1) le 1er février dernier. Il a aussi été élu, l'an dernier, "Titi d'or" qui désigne le meilleur espoir du centre de formation.

Warren Zaïre-Emery chez les bleus, inévitable ?

Son avenir en bleu semble déjà tracé. En U-16, U-17, U-18 et U-19, Warren Zaïre-Emery a disputé 15 matchs et a soulevé un titre, celui de Champion d'Europe des moins de 17 ans en 2022.

Quel est le salaire de Warren Zaïre-Emery ?

Combien peut-on gagner quand on a que 16 ans et qu'on a signé un contrat professionnel avec le PSG en juillet 2022 jusqu'en 2025 ? Son salaire exact est méconnu. Cependant selon l'article 759 d'un document de la LFP publié en 2019, un joueur qui signe son premier contrat professionnel dispose de 2 800 euros brut par mois.