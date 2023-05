Victor Wembanyama : la joie des fans des Spurs et du prodige français en vidéo après la loterie NBA

Victor Wembanyama sera le tout premier français de l'histoire à être drafté en première position. Il devrait théoriquement, rejoindre les San Antonio Spurs.

Le first pick de la loterie NBA a offert à Victor Wembanyama le droit de jouer au Texas aux San Antonio Spurs. Sur les traces de Tony Parker et sous la houlette de Greg Popovich, le prodige français ne pouvait peut être pas rêver mieux pour ses débuts avec la ligue, lui qui est aussi attendu qu'un LeBron James à l'époque. Interrogé quelques minutes après cette loterie (la draft ne sera que le 22 juin prochain), le désormais ancien joueur des Mets a déjà parlé de ses ambitions et vise le titre NBA. C'est un moment dont je me souviendrais toujours", a-t-il expliqué au micro d'ESPN. Je suis un joueur d'équipe. Je vais tout faire pour gagner le plus de matches possibles. Je veux gagner une bague (de champion) le plus vite possible. Soyez prêts (sourire) !"

Attaquant avec plusieurs qualités comme le tir extérieur, l'agilité et les qualités athlétiques, il est également un très bon défenseur et est considéré comme un véritable ovni. LeBron James lui même avait loué les qualités de la pépite française il y a quelques mois. "Personne n'a jamais vu quelqu'un comme ça : Être aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain... ou sa capacité à dribbler, rentrer des step back en étant balle au poste, des step back à trois points, des contres. C'est un talent générationnel. J'espère qu'il restera en bonne santé, c'est le plus important pour lui. "





Biographie courte. Élodie de Fautereau a donné naissance à Victor Wembanyama le 4 janvier 2004 au Chesnay dans les Yvelines. En grandissant, le jeune homme a suivi le pas de sa famille, très investie dans le sport. Sa mère est une ancienne basketteuse qui a joué en 3e division tandis que son père est un adepte du triple saut. Sa grande sœur Eve évolue en Ligue 2 féminine à Monaco. Le cadet Oscar serait entre deux sports, le basket et le handball.

Entre 2011 et 2014, Victor Wembanyama a porté le maillot de l'Entente le Chesnay Versailles 78 avant de rejoindre, à 10 ans le club de Nanterre 92. Il y est resté jusqu'en 2020. En 2021 au moment de signer avec l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, il est désigné comme le meilleur espoir du Championnat de France. Une récompense qu'il a encore reçu en 2022 avant d'intégrer les Metropolitans 92. En 2022, la nouvelle coqueluche française est partie effectuer des rencontres amicales aux Etats-Unis durant laquelle il a reçu une foule d'éloges de la part de joueurs américains confirmés tels que LeBron James.

Avec 2m21, Victor Wembanyama peut regarder de haut beaucoup de monde. Sa grande taille lui permet assez aisément d'atteindre le panier situé à 3m05 du sol (même avec ses 105 kilos). Il n'est pas le plus grand basketteur en France puisque Vincent Pourchot le dépasse d'un cm.

Debout, bras écarté, Victor Wembanyama représente 2m43 d'envergure soit plus que n'importe quel autre joueur de la NBA en ce moment. Rudy Gobert a par exemple une envergure estimée à 2m35 et Giannis Antetokounmpo 2,21m. Si elle semble démesurée, Manute Bol, un ancien joueur soudanais de la NBA avait à l'époque une envergure de 2m59.

Le père de Victor Wembanyama est originaire de la République démocratique du Congo. Le basketteur a donc des origines franco-congolaise.

Sauf surprise, Victor Wembanyama sera le premier choix de la Draft en 2023. Son talent a tellement ébloui le monde entier que la NBA a par exemple décidé en début d'année de diffuser l'intégralité des matchs de Metropolitans 92. Et sa marge de progression est encore énorme. D'après Forbes, l'espoir de Levallois-Perret a 14% de chance de rejoindre les Rockets de Houston, les Spurs de San Antonio ou les Pistons de Détroit.

Le Français porte à ses pieds, des chaussures de pointure 55. La moyenne est de 42 pour un français. En NBA, la pointure la plus impressionnante était celle de Shaquille O'Neal. L'ancienne gloire des Laker faisait du 63 !

Les multiples performances plus que convaincantes de Victor Wembanyama lui ont valu d'être sélectionné pour la première fois en équipe de France le 3 septembre 2022. Avant d'être avec les A, "Wemby" a obtenu la médaille d'argent à l'Euro en 2019 en U16. Il a également hérité de la seconde place avec ses coéquipiers pendant la Coupe du monde des moins de 19 ans, aux dépens des Etats-Unis.

La destinée de Victor Wembanyama est promise à la NBA où il touchera le gros lot sans aucun doute. En attendant de recevoir des millions, Wemby toucherait selon le Parisien, entre 15 000 et 20 000 euros mensuels.