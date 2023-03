"Achraf Hakimi accusé de viol : un récit remis en cause ? Les zones d'ombre du dossier"

Les accusations de viol à l'encontre d'Achraf Hakimi ont entraîné la mise en examen du joueur du PSG. Mais les enquêteurs ont en leur possession des éléments qui pourraient réorienter le dossier.

Difficile d'imaginer que le nom d'Achraf Hakimi sera inscrit par Christophe Galtier sur la feuille de match, mercredi, lors du 1/8e de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. S'il pourrait être du voyage en Allemagne, le défenseur parisien est bien plus préoccupé par les accusations de viol dont il fait l'objet plutôt que par le ballon rond. Le récit fait par une jeune femme, mettant en cause l'international marocain, est lourd. Selon ses dires, le joueur de 24 ans aurait procédé à des attouchements et pénétrations sans son consentement après avoir invité la plaignante à son domicile. La victime présumée n'a pas porté plainte mais a déposé une main courante peu de temps après les faits qu'elle aurait subis. Une enquête a rapidement été ouverte et les enquêteurs ont vite trouvé des "indices graves ou concordants" ayant entraîné la mise en examen d'Achraf Hakimi pour le chef de viol. Il risque la prison mais le dossier est, semble-t-il, loin d'être complet.

Quelle peine de prison risque Achraf Hakimi ?

Mis en examen pour viol, Achraf Hakimi encourt une peine de quinze ans de réclusion criminelle, rapporte le site Légifrance. Il s'agit-là de la peine de base, car des circonstances aggravantes peuvent être prises en compte et dans ce cas, la peine maximale est de vingt ans. Parmi ces circonstances aggravantes, l'une semble d'ores et déjà concerner le joueur. "L'auteur du viol est entré en contact avec la victime par Internet", est-il indiqué. Or, Achraf Hakimi et son accusatrice se seraient rencontrés via Instagram. À cela, d'autres circonstances aggravantes pourraient venir s'ajouter, notamment si la victime était particulièrement vulnérable ou si l'auteur du viol était sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants, ce que l'on ignore totalement pour l'heure.

Par ailleurs, des peines complémentaires peuvent s'ajouter. Parmi elles, recense le site service-public, on compte l'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, l'interdiction de séjour dans certains lieux pour dix ans maximum, ou encore l'interdiction d'exercer une fonction publique. Enfin, en cas de condamnation, celle-ci est inscrite dans le casier judiciaire, de même que le nom de l'auteur du viol est ajouté au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Une enquête loin d'être bouclée

Cependant, ces dispositions sont évidemment conditionnées aux éléments présents dans le dossier. L'examen de certaines pièces devraient être déterminantes. L'Équipe indique en effet que les enquêteurs se sont vus remettre les échanges entre les deux sur Instagram, ainsi que ceux concernant une conversation entre la jeune femme et l'amie venue la chercher au domicile d'Hakimi. C'est là que l'affaire pourrait prendre une autre tournure. En effet, selon le quotidien sportif, la discussion entre les deux femmes "apparaît beaucoup plus opaque aux enquêteurs, qui essaient encore d'en comprendre le sens." Par ailleurs, pourquoi refuse-t-elle de déposer plainte formellement ? Enfin, la victime présumée n'a pas souhaité se soumettre au examens médicaux et gynécologiques qui lui ont été proposés avance le journal.

Pour l'avocate d'Achraf Hakimi, le joueur a "fermement démenti les accusations portées contre lui". Avant d'ajouter : "il résulte selon moi des pièces qui sont entre les mains de la police judiciaire que Monsieur Hakimi a, dans cette affaire, été l'objet d'une tentative de racket." Des propos qui ont fait bondir l'avocate de la jeune femme : "Nous ne tolérerons aucune campagne de dénigrement ou de déstabilisation à son préjudice, comme c'est encore malheureusement trop souvent le cas pour les femmes qui ont le courage de dénoncer les faits de viol dont elles sont victimes.." S'il est resté muet depuis la révélation de l'affaire, Achraf Hakimi a "juré qu'il était innocent" à sa mère, interrogée par Al Araby, une chaîne qatarie.

Mis en examen, Achraf Hakimi peut-il jouer avec le PSG ?

Cette affaire judiciaire vient écorner l'image d'Achraf Hakimi et chamboule au passage le club de la capitale. Dans quelques jours, Paris se déplace sur la pelouse du Bayern Munich pour disputer le 1/8e de finale retour de la Ligue des champions. Défaits 0-1 au Parc des Princes à l'aller, les joueurs de Christophe Galthier n'ont pas le droit à l'erreur, eux qui visent toujours le sacre dans la compétition européenne. Mais disposeront-ils de leur international marocain pour cette échéance déjà cruciale ?

Malgré sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, Achraf Hakimi pourra bien faire partie du groupe qui s'envolera pour la Bavière si son entraîneur le sélectionne. En effet, le contrôle judiciaire n'est pas assorti d'une interdiction de quitter le territoire. Le joueur de 24 ans pourra donc tout à fait être aligné à l'Allianz Arena mercredi soir. Reste à savoir si Christophe Galthier s'appuiera sur son latéral : pas sûr qu'Hakimi ait totalement la tête au football ces jours-ci. Cependant, il est bien présent aux entraînements du PSG. Un premier élément sur son état devrait être donné lors du match contre Nantes, samedi, en championnat, à Paris.

Hakimi accusé de viol

Que sait-on des accusations de viol contre Achraf Hakimi ?

Selon Le Parisien, les faits se seraient déroulés le samedi 25 février, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). C'est là qu'habite le footballeur, tout près du Parc des Princes. Après une discussion engagée sur Instagram le 16 janvier et qui durait depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi aurait commandé un VTC à la jeune femme pour qu'elle se rende à son domicile. Mais les choses auraient mal tourné, a-t-elle expliqué. Le joueur de 24 ans aurait embrassé sa bouche et ses seins de force, en lui soulevant ses vêtements. Il aurait, toujours selon ses dires relayées par Le Parisien, procédé à une pénétration digitale sans son consentement. Elle serait finalement parvenue à le repousser, avant de quitter les lieux.

Où en est l'enquête ?

Aucune plainte n'a été déposée contre Achraf Hakimi. La jeune femme qui incrimine le footballeur et a témoigné le 26 février auprès du commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) n'a pas souhaité engager de procédure, se contentant d'une "déclaration de viol". La justice s'est pourtant autosaisie de l'affaire au regard du récit de la victime présumée. Les déclarations de la victime présumée seraient suffisamment étayées pour caractériser ce qui est inscrit dans la loi comme un crime. Le dossier, ouvert par le parquet de Créteil (Val-de-Marne), est désormais entre les mains de celui de Nanterre.

Qui est la victime présumée ?

Le Parisien avance que la victime présumée est âgée de 24 ans et réside à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Elle serait entrée en contact avec Achraf Hakimi le 16 janvier dernier, via le réseau social Instagram. Depuis, les deux échangeaient. Qui a lancé la discussion en premier ? S'étaient-ils déjà rencontrés auparavant ? L'enquête devrait permettre d'éclairer ces divers points.

Que répond Achraf Hakimi ?

Achraf Hakimi ne s'est toujours pas exprimé publiquement depuis la révélation de cette affaire. Cependant, il a fait savoir par la voix de son avocate, Me Fanny Colin, dans les colonnes du Parisien, que "les accusations sont fausses". La robe noire l'a assuré : "serein", son client "se tient à la disposition de la justice". De son côté, le PSG a fait bloc autour de son joueur : "Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors."

Vendredi, au lendemain de la mise en examen d'Achraf Hakimi, Me Fanny Colin a à nouveau réagi via un communiqué transmis à L'Équipe. "Lors de son audition, réalisée à sa demande expresse, Achraf Hakimi a fermement démenti les accusations portées contre lui", a-t-elle insisté, rappelant au passage que la mise en examen de son client, qui a suivi son audition, "est un passage obligé pour toute personne qui fait l'objet d'une accusation de viol". Elle s'est également réjouie que cette même mise en examen permette à l'international marocain d'obtenir davantage de droits, à commencer par "celui de prendre connaissance du dossier". L'avocate a également dénoncé le fait que l'accusatrice refuse, à ce stade, toute confrontation, mais également de porter plainte et de se soumettre à tout examen, qu'il soit médical ou psychologique. Et Me Fanny Colin de conclure : "Monsieur Hakimi a, dans cette affaire, été l'objet d'une tentative de racket."

Qu'est-ce qu'une "déclaration de viol" ?

Achraf Hakimi ne fait, à ce stade, pas l'objet d'une plainte, selon les précisions du Parisien. Les propos de la victime présumée ont donc été recueillis au commissariat dans le cadre d'une main courante. "Son but n'est pas d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des faits, mais de signaler la nature et la date des faits aux forces de l'ordre. Cela peut être utile dans le cadre d'un futur procès", a expliqué le ministère de la Justice. Cela n'entraînait donc pas de convocation du joueur. Par ailleurs, ce dernier ne pouvait pas prendre connaissance du contenu de la main courante.

Ce qui n'est plus le cas dès lors qu'il y a mise en examen. Comme l'a expliqué à L'Équipe l'avocate d'Achraf Hakimi, "la mesure de mise en examen qui a suivi [son] audition est un passage obligé pour toute personne qui fait l'objet d'une accusation de viol et offre enfin à Monsieur Hakimi la possibilité de se défendre en lui ouvrant un grand nombre de droits, en premier lieu celui de prendre connaissance du dossier".

Marié, Achraf Hakimi serait en instance de séparation

Cette accusation portée à l'encontre d'Achraf Hakimi a surgi à l'issue d'un nouveau week-end où le footballeur était resté éloigné des terrains. Blessé depuis le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich le 14 février, il n'était pas du déplacement à Marseille ce week-end là. Surtout, le défenseur était seul tout au long du week-end à son domicile, où il réside avec sa compagne et ses deux enfants.

En effet, comme elle l'a affiché sur son compte Instagram, Hiba Abouk (36 ans), son épouse, était à Dubaï ces derniers jours. La compagne du Marocain, dont la relation remonte à 2018, était partie aux Émirats arabes unis en compagnie de leurs fils Amin (3 ans) et Naim (1 an). Cependant, les deux seraient en instance de séparation. Mais ce ne serait pas directement lié à l'affaire puisque des discussions en vue d'une séparations auraient été engagées depuis plusieurs semaines selon El Cierre Digital. La différence d'âge entre les deux serait devenue trop problématique au sein du couple.