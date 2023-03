Ciryl Gane : poids, origine... Qui est le Français, combattant à l'UFC ?

Grâce à ses succès, Ciryl Gane est très rapidement devenu le principal représentant de l'UFC (Ultimate Fighting Championship) en France. Il concourt dans la catégorie des poids lourds.

Ciryl Gane est le cadet d'une famille qui a grandi en Vendée. Né à la Roche-sur-Yon le 12 avril 1990, de parents qui ont travaillé dans le milieu des usines, "le bon gamin" a évolué autour d'une famille sportive. Son frère David et sa grande sœur Julie, ont tous les trois joué pour le même club de basketball : la Roche VBC. Son aînée a même parfois atteint le niveau de Nationale 2.

L'appétence pour la cage, n'est pas non plus venue de son père, boxeur au niveau amateur en Guadeloupe. Le Vendéen a pratiqué de nombreux sports avant comme le football et le basket. Il a découvert les sports de combat quand il est arrivé sur Paris notamment "grâce à des amis", a témoigné l'athlète sur La Sueur. Il a commencé avec le boxe thaïlandaise. Vers la vingtaine, il a eu "un déclic" et s'est lancé peu de temps après dans la MMA. Ciryl Gane est désormais un combattant professionnel et une référence dans la catégorie des poids lourds en UFC.

L'UFC entre chaque catégorie impose des critères stricts. Celle des poids lourds est limitée à 93kg et ne dépassent pas les 120kg. Ciryl Gane fait justement aujourd'hui 112kg.

Ca a beau être un combattant UFC dans la catégorie poids lourds et une masse de muscle, Ciryl Gane ne dépasse pas la barre des 2m. Il mesure 1m93. Son allonge elle, s'élève en revanche à 2m11.

Ciryl Gane est né à la Roche-sur-Yon (Vendée) dans une famille modeste. Son père était conducteur de bus et sa mère était coupeuse en confection à l'usine. Le champion, de par son père, a également des origines guadeloupéennes.

L'âge de Ciryl Gane est très facile à calculer. Il est né en 1990, l'année d'une dizaine. A partir de l'an 2000, il suffit d'ajouter 10 de plus et vous aurez son âge. Par exemple en 2021 il avait 31 ans, en 2022, 32 ans et en avril 2023, il aura 33 ans.

Ciryl Gane a 9 combats à son actif, bientôt 10 après son affrontement contre Jon Jones le samedi 4 mars. Son bilan est très bon jusqu'à ce jour, il n'a perdu qu'une seule fois face à Francis Ngannou le 23 janvier 2022.

3 victoires par Ko

2 victoires par soumission

3 victoires par décision

Après sa victoire sur Derrick Lewis le 8 août 2021, Cyril Gane a avoué sur RMC, avoir touché 160 000 euros au total. Plus tard, le Français a touché le jackpot selon Ouest France, ou il a perçu au moins 500 000 euros contre Francis Ngannou en 2022. Face à Jon Jones la prime pourrait être bien plus élevée.