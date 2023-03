Jon Jones : record, poids ... Qui est cette légende de l'UFC qui affronte Ciryl Gane ?

C'est un phénomène, une valeur sûre et un incontournable de l'UFC. Jon Jones a décidé de revenir dans la cage après trois années pour continuer d'écrire l'histoire de son sport qu'il a dominé avant.

De nationalité américaine, Jon Jones est né à Rochester dans l'état de New York le 19 juillet 1987. Durant son adolescence, "Bones" a connu un épisode dramatique. Il a perdu sa sœur victime d'une tumeur au cerveau alors qu'elle était âgée de 17 ans. Très vite il se confronte aux combats. D'abord avec ses frères puis il a trouvé refuge dans la lutte. Champion universitaire, sa faculté dans cet art martial lui a valu d'être propulsé dans le monde professionnel. A 20 ans, il a été le plus jeune athlète à disputer un combat. Avec 6 victoires, toutes par Ko, il a signé à l'UFC dans la catégorie des poids mi-lourds.

Il s'est ensuite perfectionné dans Jiu-jitsu brésilien et le Gaidojutsu. A 23 ans, il est récompensé de ses efforts et devient le plus jeune combattant à remporter une ceinture UFC. Sa confiance inébranlable lui permettra d'enchaîner les succès sur ses adversaires. Il est décrit comme une personne très talentueuse en raison de sa faculté à exceller dans les domaines des arts martiaux. Sa vie se compliquera toutefois dans le domaine du privé avec la justice à qui il a eu à faire à de multiples reprises (drogue, violences conjugales, dopage...). Après une pause de trois années, il a décidé de revenir dans l'octogone et va signer un retour dans la catégorie des poids lourds.

A l'époque, lorsqu'il était le champion incontesté de la catégorie mi-lourds, l'Américain pesait environ 93kg. Pour rentrer dans la catégorie des poids lourds, le combattant a dû prendre du poids pour atteindre la barre des 108 kg.

Sa taille n'a pas évolué en changeant de catégorie ou avec le temps. Le spécialiste des arts martiaux mesure encore 1m93.

Il est de 3 ans l'aîné de Ciryl Gane. Né en 1987, Jon Jones aura 36 ans en juillet prochain.

"Bones" a de l'expérience et n'a peur de rien ni personne. Dans l'adversité, il n'a jamais été vaincu. L'unique réelle défaite encaissée est celle d'une erreur technique. Son bilan dans la catégorie poids mi-lourds est effrayant avec 28 combats et donc 26 victoires et deux défaites (1 par disqualification et 1 sans décision).

Jon Jones est un monument de son sport. Dans la catégorie poids mi-lourds il a été champion d'UFC de 2011 à 2015 puis en 2017 et de 2018 à 2020. Il a aussi été désigné champion intérimaire en 2016.

Jon Jones a eu avec sa compagne Jesse Moses 3 filles. Le combattant a cependant été arrêté en 2021 par la police américaine pour violence conjugale et dégradation de véhicule.