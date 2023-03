Brice Samba : âge, origine ... Qui est le nouveau gardien de l'équipe de France ?

Brice Samba, le gardien de but du RC Lens, a été pour la première fois appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour le rassemblement de mars 2023.

Didier Deschamps a fait son choix : Brice Samba a finalement été préféré à Alban Lafont pour le poste de troisième gardien de l'équipe de France, en soutien de Mike Maignan et Alphonse Areola. Le gardien du RC Lens va donc rejoindre les Bleus pour la première fois en vue des matchs de qualification pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas (24 mars) et à l'Irlande (27 mars). Lors de la conférence de presse d'annonce de la liste des 23 sélectionnés ce jeudi, Didier Deschamps a évoqué le nombre important de gardiens pouvant prétendre à la succession du duo Lloris-Mandanda, désormais en retrait du groupe.

"Je rajouterai les deux gardiens qui sont dans la sélection Espoirs, qui sont des prétendants aussi. Quand je fais un choix, c'est pour l'un et au détriment de l'autre. Evidemment qu'Alban [Alban Lafont , gardien du FC Nantes -NDR] mériterait aussi", a ainsi lâché Didier Deschamps. "De par ce que fait Brice Samba depuis le début de la saison, c'est intéressant de le voir avec nous. On parle de gardiens qui sont performants avec leurs clubs, mais qui n'ont pas d'expérience internationale avec l'équipe de France. Dans deux mois ça pourra évoluer aussi. Les critères restent essentiellement sportifs", a précisé le sélectionneur.

Qui est Brice Samba ?

Né le 25 avril 1994, à Linzolo, en République du Congo, Brice Samba s'est rapidement mis au football. Son père était gardien de but international du Congo. En France, le fils s'investit dans le même poste. Il a joué au Pacy Vallée d'Eure et à ALM d'Evreux. Il a ensuite intégré le Havre, un club dans lequel il est passé dans toutes les catégories. En 2010, Brice Samba signe pro et devient de ce fait le plus jeune joueur à prendre cette étiquette dans l'histoire du club.

Marseille, qui s'est intéressé à ce jeune profil, le recrute dès 2013. Dans la cité phocéenne, la légende de l'OM Steve Mandanda est un taulier qui prend trop de place. Brice Samba a donc du trouver du temps de jeu à Nancy d'abord (2015-2016), puis à Caen ensuite, qui l'a engagé en 2017. A l'issue de deux saisons en Normandie, le gardien de but s'est fait repérer par Nottingham Forest qui a décidé de s'attacher ses services en 2019.

En Angleterre, Brice Samba s'est grandement illustré, notamment en demi-finales des barrages des montées de Premier League. Lors de la rencontre face à Sheffield United il a arrêté trois pénaltys décisifs et synonymes de finale à Wembley. Cette prestation éblouissante n'est pas passée inaperçue en Ligue 1 et notamment à Lens qui a voulu afficher des ambitions plus grande en 2022. Et les Sang et Or ont eu raison car, dans les cages, le numéro 30 est un élément clé du succès nordiste, troisième du Championnat cette saison.

Sur le plan personnel, Brice Samba s'est marié en 2019 avec Jessica Grondin Samba qui est une femme d'affaires. Tous les deux ils ont eu deux petites filles Talia et Ava.

Brice Samba commence à figurer parmi les gardiens expérimentés du Championnat de France. A bientôt 29 ans, il garde les cages du RC Lens.

Brice Samba est né de parents congolais, originaire de Linzolo en République du Congo. Il détient également la nationalité française.

Un attaquant gagne de manière générale davantage qu'un gardien de but. Rares sont les gardiens qui ont une rémunération plus importante que les joueurs de champ. Le salaire de Brice Samba est inconnu à ce jour mais le joueur devrait gagner plusieurs milliers d'euros par semaine.

Formé au Havre, Brice Samba entreprend une carrière professionnel dans ce club de Normandie avant d'être repéré par l'Olympique de Marseille qui le recrute. Le club phocéen ne lui a cependant pas laissé sa chance. Il a en effet été prêté par les Marseillais auprès de Nancy avant de rejoindre Caen qui l'a recruté de 2017 à 2019. Cette même année il a foulé les pelouses anglaises de Nottingham Forest. Le destin a cependant voulu qu'il revienne en Ligue 1. Il évolue aujourd'hui au RC Lens.

C'est simple, que ce soit chez les A ou dans d'autres catégories, Brice Samba n'a jamais été appelé en équipe de France. Le 24 mars 2022, lors du match face au Pays-Bas, il célébrera sa première sélection, même s'il est très peu probable de le voir sur le terrain.