Jean-Clair Todibo : blessure, origines ... Qui est le défenseur de l'OGC Nice ?

Son talent a enfin éclos avec l'OGC Nice. Jean-Clair Todibo semble avoir trouvé une voie stable qui lui ouvrira peut-être les portes de l'Equipe de France.

C'est sous le soleil de Guyane que le 30 décembre 1999 Jean-Clair Todibo est venu au monde. Il est le fils de Jean-René Todibo qui vit toujours à Matoury en Guyane et de Claire Tsoumboulis qui a été gestionnaire de collège à Noisy le Sec. Jean-Clair Todibo est arrivé en métropole avec sa mère, son frère et ses sœurs. Ils sont 6 au total. Il a commencé le football au FC les Lilas. Le jeune garçon aurait bien pu dire au revoir au monde du ballon rond. Renversé par une voiture à 9 ans, il s'est remis de cette gravissime blessure et de ce choc mental qui l'a marqué à vie. A tel point qu'une anecdote suivant cet évènement particulier accompagne sa biographie.

Décrit comme "agité" dans sa classe, Todibo aurait présenté en CM2 "son objet fétiche". "Il a mis ses deux jambes sur une chaise. Voilà mon objet fétiche", aurait-il scandé ce jour là d'après le récit rapporté par sa mèr dans une interview de Guyane 1e. "Ce sont mes jambes. Mes jambes ce sont mes jouets fétiches. J'ai failli les perdre !"

Jean-Clair Todibo a bel et bien usé de ses jambes en reprenant le football après son accident. Et il a eu raison. Après avoir rejoint Toulouse en 2016, il signe professionnel en 2018 et s'est armé de patience. Prêté à plusieurs reprises, multipliant les voyages de France en Espagne à Barcelone, en Allemagne à Schalke ou au Portugal à Benfica, Jean-Clair Todibo n'a jamais trouvé son équilibre jusqu'à Nice. C'est bien en France que le libéro a explosé après des années de galère. Il est dorénavant l'un des tauliers de la défense du Gym.

Jean-Clair Todibo a failli ne pas devenir footballeur. Agé de 9 ans seulement, il s'est fait renverser par une voiture et a été gravement blessé à la jambe gauche.

Lors de son passage au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo aurait eu selon Sportune 20 Minutes un salaire proche des 65 000 euros par semaine. Sur la Côte d'Azur, le joueur touche environ 116 000 euros par mois.

Jamais appelé en A, Jean-Clair Todibo n'a porté le maillot bleu chez les moins de 20 ans qu'à 9 reprises. Ce jeudi, lors de l'annonce de la liste des Bleus, Didier Deschamps pourrait le sélectionner pour la première fois en vue des éliminatoires de l'Euro 2024.

Jean-Clair Todibo est très discret dans sa vie privée. Il s'est marié à Nice, en 2022, avec sa femme qui s'appelle Malek.

De fin d'année, Jean-Clair Todibo reste de justesse dans la décennie 1900. Né en décembre 1999, il se dirige donc vers ses 24 ans en fin d'année 2023.

Jean-Clair Todibo est né à Cayenne en Guyane. Il est issu de cette région française qui se situe sur le continent Américain.

De 2018 à 2021, Jean-Clair Todibo n'a joué que 42 matchs en club dont 17 avec Nice en 2021. Avant cela, le joueur français n'avait foulé les pelouses qu'à 23 reprises (Toulouse, Barcelone Schalke, Benfica). Soit bien peu en 3 ans. Le footballeur est d'ailleurs revenu avec amertume sur son passage éclair au Barça auprès de L'Equipe. "C'est naze d'aller à Barcelone et de ne pas jouer. Je préfère porter le maillot de Sedan et jouer plutôt qu'aller à Barcelone et ne pas jouer. Déjà tu essuies moins de critiques à Sedan... La présentation à Barcelone, c'est la folie, mais je n'ai joué que cinq matches, c'est bidon en vrai. J'ai gagné une Liga (en 2019), mais je n'ai pas aidé l'équipe, j'ai joué quand on avait gagné le titre ! Tranquille, il y a mieux à faire je pense..."

Heureusement pour lui, le Gym l'a lancé définitivement. Il est aujourd'hui indiscutable dans le onze des Aiglons.