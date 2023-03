Illan Meslier : salaire, taille... Qui est le gardien de Leeds ?

Avec le retrait de Lloris et de Mandanda en équipe de France, deux places se sont subitement libérées au poste de gardien de but et Illan Meslier a une carte à jouer.

Lorientais depuis sa naissance le 2 mars 2000, Illan Meslier n'a jamais été dépaysé dans sa jeunesse. Depuis ses débuts sur un terrain de football et son premier contrat professionnel, il n'a jamais quitté la Bretagne. Ce passionné de football a commencé ce sport à Merlevenez, dans le Morbihan, complétant son entraînement par des prolongations avec ses copains en soirée. Dans un article de So Foot, l'un des ses anciens camarades, s'est remémoré des moments ou Illan évoluait en pointe. "Il se prenait pour Peter Crouch" , aurait ainsi détaillé son ancien camarade de classe Junior Burban. L'un de ses ex-entraineurs, Loïc Hado s'est lui souvenu d'un joueur "costaud".

C'est un peu le hasard qui, lors d'un match, va amener Illan Meslier au poste de gardien de but. Il ne va plus jamais le lâcher ensuite. Toujours chez les jeunes, le garçon se serait illustré lors d'une rencontre contre Lorient avec sa formation de Merlevenez. Cela lui a valu le droit d'intégrer le club des Merlus et d'y évoluer. Au début néanmoins, Illan Meslier aurait mal vécu ses années d'internat. "Il y avait des grands qui me faisaient un peu la misère. Ils me frappaient. J'étais petit, je n'étais pas préparé à ça", a-t-il expliqué au magazine So Foot. En faisant preuve d'abnégation, le jeune homme a gravi les échelons et intégré la catégorie sénior avant de signer pro.

Entre 2018 et 2019, Illan Meslier est devenu le gardien numéro 1 du club breton. Ses performances ont attiré les regards du voisin outre-Manche et plus particulièrement de Leeds United. Depuis la saison 2020, il est le gardien de l'équipe anglaise et il a joué une grosse centaine de matchs.

Les salaires ne sont pas les mêmes en Angleterre et en France et Illan Meslier a pu le constater. Selon les estimations de la plateforme spécialisée Spotrac il gagnerait près de 80 000 euros brut mensuels.

Illan Meslier a soufflé sa 23e bougie le 2 mars dernier. Il est né au début de l'année 2000.

Les cages de football sont hautes de 2,44 mètres et larges de 7,32 mètres. Être grand est par conséquent un avantage certain pour un gardien. Illan Meslier, disposant d'un grand gabarit, mesure 1m97.

Illan Meslier est Breton, mais étymologiquement, le prénom Illan n'a rien à voir avec la région dont Illan Meslier provient. Ce prénom est d'origine hébraïque.

Il n'a pas connu beaucoup de clubs pour s'imposer au plus haut niveau. De Lorient, Illan Meslier s'est directement exporté en Angleterre où il est devenu le gardien de Leeds United aujourd'hui en Premier League.

Il n'y a pas pléthore de gardiens et Illan Meslier a pu avoir sa chance en bleus espoirs avec 11 sélections. Chez les U-20 il a joué 4 matchs, 5 chez les U-19 et 3 chez les U-18. Il pourrait figurer dans la liste de Didier Deschamps pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Jusqu'ici le sélectionneur n'a jamais fait appel à lui chez les A.