Khéphren Thuram : le deuxième fils de Lilian Thuram en équipe de France !

La famille Thuram est définitivement abonnée à l'équipe de France. Après Lilian, le père et Marcus, le fils ainé, voici Khéphren Thuram, le cadet, sélectionné par Didier Deschamps pour les rencontres de mars 2023...

C'était attendu, c'est désormais confirmé. Khéphren Thuram fait bien partie de la liste dévoilée par Didier Deschamps ce jeudi, en vue des prochains matchs de l'équipe de France football. Le milieux de terrain de l'OGC Nice, sélectionné pour la toute première fois à 21 ans, rejoint ainsi son frère Marcus Thuram, déjà en Bleu lors de la dernière Coupe du monde. les deux frères marchent donc désormais ensemble dans les pas de leur illustre père Lilian Thuram, champion du monde 98.

"Je ne vais pas dire que c'est plus facile ou difficile (à gérer). Certes, ils peuvent être frères, mais ça peut être deux caractères totalement différents", a commenté Didier Deschamps en conférence de presse ce 16 mars, faisant un parallèle avec la fratrie Hernandez. "Lucas et Théo étaient en concurrence au même poste. Pour Khephren et Marcus, ce n'est pas le cas. Mais je reste dans une logique sportive, ce n'est ni un avantage ni un inconvénient. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Est-ce que ça peut amener du positif ? Pour leur papa et leur maman, ça peut amener beaucoup de fierté", s'est amusé le sélectionneur.

Qui est Khéphren Thuram ? Bio express

Si Lilian Thuram a des origines guadeloupéennes, Khéphren Thuram est lui franco-italien. Il est né le 26 mars 2001 à Reggio d'Emili. A l'époque son père évoluait toujours en défense à Parme. Sa mère Sandra avait suivi le champion français accompagné de l'aîné Marcus. Ses deux fils respectifs ont suivi le parcours du père même si ce dernier aurait "souhaité qu'ils fassent d'autres sports" a-t-il reconnu dans une interview de L'Equipe il y a peu.

Le champion du monde 1998 s'est soucié de l'évolution de Khepren qui a intégré l'INF Clairefontaine et Monaco où il est devenu professionnel. A Monaco et en équipe de France des U-18, le paternel a gardé un œil attentif comme l'a expliqué à L'Equipe Jean-Luc Vannuchi, sélectionneur de l'époque. "Est-ce que Khephren s'est bien comporté", aurait interrogé l'ex-capitaine des Bleus avant de se préoccuper de l'aspect football.

A Monaco, il ne joue quasiment guère. Le rival du sud l'a cependant surveillé de près et le Gym a décidé d'enrôler le milieu en 2019 qui s'est depuis imposé dans le onze de l'OGC Nice. Il est monté en puissance année après année et a disputé 16 matchs lors de la saison 2019-2020, 33 en 2020-2021 et 41 en 2021-2022.

Khéphren Thuram étant né en Italie, a des origines italiennes. Son père est aussi guadeloupéen.

Ses parents et son grand frère sont nés au XXe siècle tandis que Khéphren est né au XXIe siècle en 2001. Il aura, le 26 mars prochain, 22 ans.

S'il n'a pas le même bagout que son père Lilian, Marcus a une carrière de footballeur professionnel plus qu'honorable en participant à la finale de la Coupe du monde en 2022. Actuellement joueur du Borussia Monchengladbach, le grand frère de Khéphren évolue au poste d'attaquant.

8 juillet 1998, Lilian Thuram a inscrit un doublé inattendu face à la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde et s'est mué en libérateur. Il a envoyé l'équipe de France de football en finale qu'il va ensuite remporté. Il a un palmarès hors-norme et est l'un des joueurs français les plus capés de l'histoire avec 142 sélections.

Le milieu polyvalent du Gym mesure 1m92 soit autant que son frère aîné Marcus Thuram. Il dépasse également Lilian Thuram qui fait 1m82.

La carrière internationale de Khéphren Thuram se déroule pour le moment dans le sud de la France. Formé à l'AS Monaco, il a ensuite parcouru quelques kilomètres pour se loger à l'OGC Nice.

S'il n'a encore jamais été appelé sur la liste de Deschamps avec les A, Khéphren Thuram va donc rejoindre son frère pour les éliminatoires de l'Euro 2024. En équipe de France depuis les U-16, il évoluait jusqu'ici chez les espoirs avec un bilan de 14 sélections et 2 buts.