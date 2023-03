Wesley Fofana : origines, blessure ... Qui est le défenseur de Chelsea ?

Le jeune défenseur central est de retour sur les terrains depuis le 18 février dernier et il semble enfin enchainer les matchs. Son état de forme plus stable pourrait convaincre Didier Deschamps, orphelin de Raphaël Varane.

Wesley Fofana sait d'où il vient et il ne l'oubliera jamais. " Je n'ai pas eu une vie difficile", s'était confié le natif de Marseille sur So Foot à l'issue de son recrutement à Chelsea, l'un des plus gros transferts du mercato 2022. Né le 17 décembre 2000, Wesley Fofana a grandi dans le département des Bouches-du-Rhône. Il aurait pourtant vu aux abords de la cité phocéenne la "difficulté de ses propres yeux". Lui-même a vécu dans des conditions plutôt précaires. Il aurait habité à cinq dans un petit logement et sans son père qu'il n'a jamais connu, décédé quelques mois avant sa naissance.

Mais le Marseillais a souhaité sortir sa famille de ce pétrin et a décidé de s'investir dans le milieu du football. Le jeune homme s'est révélé dans plusieurs clubs de la région. A force de travail, Wesley Fofana est parvenu à susciter la curiosité des plus grands clubs qui l'ont sollicité. Il a rapidement intégré l'AS Saint-Etienne. Le jour où une offre plus onéreuse est arrivée de Leicester, il ne s'est pas gêné pour accepter même si ceci a contrarié son ancien entraineur chez les Verts, Claude Puel. "Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri", a-t-il encore avoué sur So Foot. Le tremplin aura aussi été sportif. Wesley Fofana enchaînant les performances avec les Foxes, Chelsea s'est à son tour manifesté. Les Blues lui ont permis de se faire une place parmi les meilleurs défenseurs centraux français... et peut être dans la liste que Didier Deschamps va annoncer ce jeudi pour les éliminatoires de l'Euro 2024.

Le jeune défenseur est issu des quartiers nord de Marseille. Il est né dans une famille aux origines ivoiriennes.

Lors d'un match amical opposant Leicester et Villarreal en 2021, Wesley Fofana a été victime d'un violent tacle de Fer Nino. "À ce moment-là tu penses à des trucs sombres comme la fin de carrière. Et ils te foutent un tube dans la bouche… je devenais fou", avait répondu le joueur au magazine So Foot après cet épisode. Revenu sur les terrains durant l'été 2022, le joueur des Blues a rechuté dans une rencontre amicale et a de nouveau été éloigné des terrains. Il fait son grand retour dans le onze de Graham Potter le 18 février dernier.

Wesley Fofana est l'un des jeunes défenseurs internationaux qui peut prétendre avoir une place en équipe de France. Il a fêté ses 22 ans au mois de décembre 2022.

Avant de signer professionnel et de jouer sous le maillot de Saint-Etienne, Wesley Fofana a représenté quatre clubs dans la région de Marseille. Puis ses performances, plus que satisfaisantes, ont convaincu Leicester qui s'est attaché ses services. En 2022, c'est une autre équipe anglaise qui s'est penchée sur le dossier et qui s'est offert les services du défenseur. Il s'agit de Chelsea.

Wesley Fofana a très peu joué avec le maillot tricolore. Jamais appelé en A, le jeune libéro est apparu 7 fois avec les espoirs.

A Leicester, le défenseur aurait eu un contrat dit évolutif équivalant à 100 000 euros bruts mensuels d'après 20 minutes Sportune. En signant à Chelsea en 2022, le libéro devrait avoir eu une augmentation.

Le jeune défenseur de Chelsea entretient une relation amoureuse avec une certaine Cyrine.