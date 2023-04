Luca Van Assche : à 18 ans, il affronte Novak Djokovic, qui est la jeune pépite française ?

Luca Van Assche s'est offert à Banja Luka la plus belle opportunité de sa carrière en battant Stanislas Wawrinka. Le tricolore défiera Novak Djokovic ce mercredi 19 avril.

Actuellement 87e mondial, le Français pourrait bien grimper encore dans le classement ATP. En lice à Banja Luka, le joueur est parvenu à vaincre Stanislas Wawrinka lundi 17 avril en Bosnie. Il s'agit sans aucun doute de la plus belle victoire de sa carrière même si le Suisse joue à un niveau assez faible par rapport à ce qu'il a pu montrer dans le passé. Le natif de Lausanne a quand même gagné trois Grand Chelem durant la période faste du "Big 3". Devant lui se dresse désormais un joueur d'un tout autre calibre : Novak Djokovic.

En Bosnie, le jeune joueur va se confronter mercredi 19 avril à ce qui se fait de mieux dans le tennis professionnel. Qu'il gagne ou qu'il perde, le tricolore pourra se faire une idée du niveau exigé au sommet. Le Serbe a regardé la rencontre de son futur adversaire et s'imaginait revoir sur sa route "Stan the Man". "Je pensais sincèrement que Wawrinka allait l'emporter aujourd'hui, il menait durant le match. C'est une surprise la victoire de ce petit gars", qu'il ne connait pas très bien. Le numéro 1 mondial ne l'a "jamais rencontré avant. Je ne sais pas grand-chose sur lui. Je sais qu'il est jeune, qu'il vient de rejoindre les cent meilleurs au monde", a-t-il détaillé devant la presse lundi 17 avril. Le jeune espoir du tennis français aura peut-être une chance d'obtenir une deuxième victoire de renom, il ne faut pas désespérer ! L'homme aux 22 titres du Grand Chelem ressent une gêne au niveau du coude qui n'est pas dans un état idéal".

Luca Van Assche est né le 11 mai 2004 à Woluwe-Saint-Lambert en Belgique. Enfant, il a déménagé avec ses parents pour s'installer en France. Il a vécu dans le sud près d'Aix-en-Provence où il a foulé pour la première fois des courts de tennis. "Ma mère m'a inscrit à un stage de tennis en avril, je crois. J'allais avoir 4 ans et j'ai bien aimé la semaine que j'ai effectuée durant le stage", a déclaré le jeune joueur dans une interview de Tennis Actu. Il n'a plus lâché la raquette, même à Paris où il vit aujourd'hui. Sa progression a évidemment été fulgurante et chez les jeunes, ses résultats ont montré qu'il avait un fort potentiel avec en consécration un titre à Roland Garros chez les Juniors en 2021. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2021, il a intégré l'Université de Paris Dauphine. En parallèle il continue les compétitions de tennis sur le circuit professionnel.

Luca Van Assche a intégré le top 100 le 20 mars 2023. Aujourd'hui au-delà de la 100e place mondiale, le Français très prometteur devrait continuer de grapiller des positions dans le classement ATP. Chez les Juniors, il a occupé la place de numéro 1 mondial après son titre à Roland Garros en 2021.

Luca Van Assche a pour le moment gagné un tournoi de Grade 2 à Haskovo en 2021, et deux tournois de Grade 5 en 2019 : Telde et Chisinau. Il a également remporté Roland Garros Junior aux dépens de Arthur Fils. En 2023, il a été sacré au challenger de Sanremo en Italie.

Son père est Belge et sa mère est italienne. Luca Van Assche est né en Belgique mais il a nationalité française. Il a déménagé en France lorsqu'il avait 3 ans.

Le Français n'est pas un joueur impressionnant. Le jeune tricolore ne mesure que 1m75, loin des standards de certains joueurs qui dépassent le mètre 90.

Les anciennes gloire du tennis français ont presque tous raccroché les raquettes. Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga ont pris leur retraite en 2022. La nouvelle génération explose et commence à émerger comme Luca Van Assche qui n'a que 18 ans (né en 2004).

Luca Van Assche a obtenu son baccalauréat en 2021 après son titre à Roland Garros Juniors. Il s'est ensuite inscrit dans un cursus en mathématiques à l'Université Paris-Dauphine. Avec ses multiples performances, le joueur français a eu la possibilité et le droit d'étudier à distance.

Ils sont amis et rivaux à la fois. Les deux joueurs français s'entrainent ensemble au sein de la fédération et nourrissent tous deux, l'espoir de devenir de grands joueurs de tennis. Luca Van Assche était parvenu à battre son compatriote en finale de Roland Garros Juniors en 2021.