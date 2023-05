Luca Van Assche : toujours étudiant, qui est le jeune français au 2e tour de Roland-Garros ?

Après un premier tour rondement mené, Luca Van Assche va se frotter à Alejandro Davidovich Fokina pour le 2e tour de Roland-Garros.

Luca Van Assche est l'un des jeunes joueurs de cette nouvelle génération française qui fait parler. Très jeune, il essaye de poursuivre ses études malgré sa carrière de sportif de haut niveau. Interrogé par L'Equipe à ce sujet, le Belge de naissance, sait que sa double casquette n'est pas toujours évidente, mais elle est nécessaire. "C'est important pour mon équilibre et pour faire autre chose que du tennis toute la journée, tous les jours, estime celui qui a pris un an d'avance dans sa scolarité. Ça vient de mon éducation. Les études, ça a toujours été très important pour mes parents, pour moi et pour toute ma famille. Depuis que je suis tout petit, ça a toujours été quelque chose qui passait au-dessus du tennis. "

Ce mercredi 31 mai, Luca Van Assche va jouer un deuxième tour à Roland-Garros sur le court numéro 14 dans une ambiance probablement exceptionnelle. Face à lui, un joueur que le public français connait bien, l'Espagnol Davidovich Fokina. Au premier tour, la tête de série numéro 29 a éliminé l'autre talent très prometteur du tennis français, Arthur Fils. Inconstant, mais redoutable sur terre battue, l'Espagnol sera un très gros test pour le jeune Luca Van Assche.

Fiche biographique Luca Van Assche est né le 11 mai 2004 à Woluwe-Saint-Lambert en Belgique. Enfant, il a déménagé avec ses parents pour s'installer en France. Il a vécu dans le sud près d'Aix-en-Provence où il a foulé pour la première fois des courts de tennis. "Ma mère m'a inscrit à un stage de tennis en avril, je crois. J'allais avoir 4 ans et j'ai bien aimé la semaine que j'ai effectuée durant le stage", a déclaré le jeune joueur dans une interview de Tennis Actu. Il n'a plus lâché la raquette, même à Paris où il vit aujourd'hui.

La progression de Luca Van Assche a évidemment été fulgurante et chez les jeunes, ses résultats ont montré qu'il avait un fort potentiel avec en consécration un titre à Roland Garros chez les Juniors en 2021. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2021, il a intégré l'Université de Paris Dauphine. En parallèle il continue les compétitions de tennis sur le circuit professionnel.

Luca Van Assche a intégré le top 100 le 20 mars 2023. Aujourd'hui au-delà de la 100e place mondiale, le Français très prometteur devrait continuer de grapiller des positions dans le classement ATP. Chez les Juniors, il a occupé la place de numéro 1 mondial après son titre à Roland Garros en 2021.

Luca Van Assche a pour le moment gagné un tournoi de Grade 2 à Haskovo en 2021, et deux tournois de Grade 5 en 2019 : Telde et Chisinau. Il a également remporté Roland Garros Junior aux dépens de Arthur Fils. En 2023, il a été sacré au challenger de Sanremo en Italie.

Son père est Belge et sa mère est italienne. Luca Van Assche est né en Belgique, mais il a nationalité française. Il a déménagé en France lorsqu'il avait 3 ans.

Le Français n'est pas un joueur impressionnant. Le jeune tricolore ne mesure que 1m75, loin des standards de certains joueurs qui dépassent le mètre 90.

Les anciennes gloire du tennis français ont presque tous raccroché les raquettes. Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga ont pris leur retraite en 2022. La nouvelle génération explose et commence à émerger comme Luca Van Assche qui n'a que 18 ans (né en 2004).

Luca Van Assche a obtenu son baccalauréat en 2021 après son titre à Roland Garros Juniors. Il s'est ensuite inscrit dans un cursus en mathématiques à l'Université Paris-Dauphine. Avec ses multiples performances, le joueur français a eu la possibilité et le droit d'étudier à distance.

Ils sont amis et rivaux à la fois. Les deux joueurs français s'entrainent ensemble au sein de la fédération et nourrissent tous deux, l'espoir de devenir de grands joueurs de tennis. Luca Van Assche était parvenu à battre son compatriote en finale de Roland Garros Juniors en 2021.