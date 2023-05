Bernard Lapasset : de quoi est mort l'ancien président du rugby français ?

BERNARD LAPASSET. Ancien dirigeant de la Fédération française et internationale de rugby et "pilier" des JO de Paris 2024, Bernard Lapasset, est mort dans la nuit du 2 au 3 mai 2023. Il avait 75 ans.

C'est un ferveur défenseur du rugby qui s'est éteint. Bernard Lapasset, ancien président de la Fédération française de rugby (FFR) et de World Rugby (la fédération nationale) est mort dans la nuit du 2 au 3 mai 2023, à l'âge de 75 ans. Max Guazzini, un autre ancien dirigeant de l'ovalie française en tant qu'ex président du Stade français, s'est fait l'écho de la nouvelle. La Fédération française de rugby a depuis confirmé la disparition de son ancien patron. La famille de Bernard Lapasset se fait très discrète et les causes de la mort n'ont pas été précisées. Après avoir été une figure du sport français, le septuagénaire se faisait discret depuis 2018.

Le sportif palois Tony Estanguet a également eu un message pour Bernard Lapasset et sa famille. Les deux hommes avaient travaillé ensemble pour permettre à la France d'organiser la prochaine édition des Jeux olympiques. Outre le monde du rugby, c'est la représentante du sport tricolore, la ministre Amélie Oudéa-Catsera qui a rendu hommage à "un grand amoureux du sport et l'un de ses meilleurs ambassadeurs" de la France sur la scène sportive.

Bernard Lapasset, ancien patron du rugby français et international

Le Tarbais né en 1947 a dédié sa vie au sport et plus particulièrement au rugby. Pendant plus de 25 ans, Bernard Lapasset a travaillé dans les organismes dirigeants du ballon ovale. C'est d'ailleurs à lui que le sport doit, en partie, sa professionnalisation. Un amour du sport et une implication qui l'ont placé de 1991 à 2008 à la tête de la Fédération française de rugby puis de 2008 à 2016 à la présidence de la Fédération internationale. Parmi les réussites de Bernard Lapasset, on compte le retour du rugby aux Jeux olympiques décidé en 2009 et officialisé lors des Jeux de Rio en 2016.

Le JO de Paris 2024 obtenus grâce à Bernard Lapasset ?

Plus que le rugby, Bernard Lapasset a aussi défendu la France sur la scène sportive internationale en obtenant l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en France en 2007, seize ans avant le retour de la compétition dans l'Hexagone en 2023. Ces dernières années, le Tarbais s'était tourné vers d'autres sports en prenant une part active à la candidature de la France pour organiser les Jeux olympiques 2024. Il était notamment, de 2015 à 2017, un des co-présidents du comité de candidature "Paris 2024" pour les JO, aux côtés de Tony Estanguet. Une fois la mission accomplie et la compétition accordée à la capitale française, Bernard Lapasset avait été nommé président d'honneur du comité d'organisation de ces Jeux.

Un hommage à Bernard Lapasset à la Coupe du Monde de rugby ?

Le décès de Bernard Lapasset est soudain, surtout, il intervient à seulement quelques mois de la Coupe du Monde 2023 de rugby qui se joue en France et a un an du lancement des Jeux de Paris 2024. L'homme aurait pourtant, à coup sûr, assisté aux deux événements. Tout du moins, il aurait certainement été fier de voir les deux compétions pour lesquelles il a œuvré par le passé se dérouler en France. Il est encore tôt pour le dire, mais la Fédération française de rugby pourrait rendre hommage à son ancien président et peut-être avoir une pensée pour lui pendant la compétition internationale que doit débuter en septembre 2023.