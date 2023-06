Karolina Muchova : en fauteuil roulant l'année dernière, qui est la finaliste de Roland-Garros ?

La joueuse tchèque est la grosse sensation de ce Roland-Garros et jouera sa première finale en Grand Chelem.

Vous ne la connaissiez peut être pas mais Karolina Muchova est désormais finaliste de Roland-Garros. Dans une partie de tableau compliquée, la Tchèque a réussi le premier gros coup de la quinzaine en éliminant la Grecque Maria Sakari en huitième de finale en deux sets. Irina-Camelia Begu (27e) et Elina Avanesyan (134e) ont été balayées, tout comme la finaliste de 2021 Anastasia Pavlyuchenkova. Face à Aryna Sabalenka ce jeudi 8 juin, Karolina Muchova a encore élevé son niveau de jeu pour éliminer la numéro 2 mondiale et s'offrir une première finale.

"Je suis plutôt bien fatiguée, mais il me reste une journée sans être sur les courts demain (vendredi). Je vais donc essayer de faire au mieux pour récupérer. Je me sentirai, j'espère, bien samedi. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faudra que je me batte. Il faudra que je joue mon meilleur tennis et sortir ce que je peux de moi, le meilleur en moi-même, jouer un match parfait pour pouvoir gagner un Grand Chelem. Je ne pense pas que je serai la favorite. Aujourd'hui, par exemple, c'est très serré. On ne sait jamais, à une balle près, si on gagne ou si on perd. Il est bon de voir que j'ai une chance de gagner et de gagner contre les meilleures joueuses. Bien sûr, cela vous redonne de la confiance supplémentaire."

Federer comme idole

Depuis son plus jeune âge, Karolina Muchova a une idole, Roger Federer. Son jeu, très vers l'avant, est une sorte d'hommage au Suisse. "J'adorais son jeu, j'ai beaucoup appris en le regardant, a-t-elle expliqué conférence de presse. Je me suis inspirée de ses slices, ses volées. Tout, j'adorais tout. " La joueuse apprécie également les amorties et les variations, une vraie identité tennistique. " Je pense que ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé la compétition et varier mon jeu. Si vous regardez des vidéos de mes matches quand j'étais jeune, vous me voyez déjà à ce moment-là varier mes coups.

Souvent blessée

Karolina Muchova est également connue pour ses nombreuses blessures et notamment en 2022, sur le court Suzanne-Lenglen, ou elle avait quitté le court en larmes et sur un fauteuil roulant, contrainte à l'abandon au troisième tour face à l'Américaine Amanda Anisimova après s'être tordu la cheville droite.

Un titre à son palmares

Au plus haut niveau assez tard, Karolina Muchova n'a gagné qu'un seul titre sur le circuit avec l'Open de Corée. Elle a également un quart de finale sur le gazon de Wimbledon et une demi-finale à l'Open d'Australie en renversant en quarts de finale la locale et numéro 1 mondiale Ashleigh Barty.

Quel est le classement de Muchova ?

La Tchèque est actuellement 43 au classement ATP. Mais avec son bon parcours lors de Roland-Garros 2023, la joueuse devrait faire un bon au classement.